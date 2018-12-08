5 сценариев новогодней ночи для одинокой девушки

Новый год — один из самых главных праздников для всего мира — безусловно, хочется встречать с любимым человеком. Ведь, следуя известной присказке, как встретишь его, так и проведёшь. Не переживай, если этот Новый год ты собираешься отметить одна, редакция WMJ.ru точно знает, как сделать 31 декабря незабываемым, даже если у тебя нет второй половинки!

Психологи считают, что чувство одиночества особенно обостряется у людей в период больших праздников, когда принято собираться вместе с любимыми и близкими, дарить друг другу подарки, тепло и внимание. По статистике, 2% населения страны отмечают Новый год в одиночестве. Казалось бы, немного. Но ведь такое может случиться с любой из нас. Поэтому, совместно с экспертами центра семейного и сексуального образования Secrets мы составили пять сценариев для твоей новогодней ночи:

Сходи на свидание

Когда, как не на Новый год, может случиться чудо? Быть может, именно в эту ночь тебе суждено встретить того самого, единственного и неповторимого? Всё, что тебе нужно — это найти единомышленника, который, так же как и ты, по счастливой случайности оказался одинок. Стоит попытать счастье в дейтинговых приложениях или присмотреться к коллеге по работе, с которым у тебя хорошие отношения — главное, чтобы компания была приятной. Сходите со спутником в ресторан, в кино, встретьте Новый год на главной площади города под бой курантов, — всё, как на самом настоящем свидании. И кто знает, что произойдёт, когда часы пробьют двенадцать?

Побудь с семьёй

Новый год — это семейный праздник и отличный повод навестить родственников и провести выходные, как в детстве, дома. Проведи выходные с близкими и друзьями и позволь себе, хотя бы ненадолго, но выключиться из парадигмы одиночества. А благодаря выходным дням задержаться в «родительском гнезде» можно будет даже больше, чем на субботу и воскресенье!

Отправляйся в путешествие

Кто сказал, что Новый год обязательно нужно встречать дома? Устрой себе маленькое путешествие — например, на Рождество и Новый год все европейские города пестрят новогодними украшениями, ярмарками, вагончиками с глинтвейном и счастливыми людьми — что ещё нужно для хорошего настроения? Не обязательно ехать одной — можешь подговорить на это безумное приключение подруг, с которыми никак не получалось встретиться из-за работы. Почувствуйте себя героинями специального новогоднего выпуска «Секса в большом городе»! Планировать такой побег, кстати, лучше заранее, а не за два дня до Нового года, так можно успеть и билеты купить подешевле, и забронировать подходящие номера в отеле.

Сходи на новогоднюю вечеринку

Где ещё дух новогоднего веселья силён так же, как на праздничной вечеринке? Разузнай всё про бары, рестораны, отели и компании, приглашающие всех желающих в Новый год войти в ритме вальса или даже танго. Такая вечеринка, кстати — это отличный повод выглядеть на Новый год по-настоящему празднично и провести вечер в нескончаемом потоке веселья, песен и танцев. Помни про собственную безопасность, если выбираешь место, в котором собирается незнакомая для тебя компания: заранее продумай, как будешь возвращаться домой и сколько бокалов шампанского ты можешь себе позволить.

Удели время себе

Новогодние праздники — отличное время для того, чтобы отгородиться от всего мира — от постоянных дел, нескончаемых встреч, кучи людей и забот. Устрой себе настоящую новогоднюю спячку! Запрись в своей берлоге (читай: квартире/комнате/доме), составь список фильмов, которые давно хотела посмотреть, или книг, на которые никак не находила время, прими, наконец, горячую ванную с ароматной пеной, закажи любимую еду, выпей шампанского под бой курантов, заберись под тёплый плед и не вылезай из него до начала рабочей недели. Вылазки за новой порцией оливье не считаются!