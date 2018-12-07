Вкусовые предпочтения, которые расскажут о вашем характере

Каждая эмоция обладает определенным ароматом и формирует психику.

Сладкий

Когда нам хочется расслабится, полениться, рука сама тянется к чему-то сладкому. Масса знакомых девушек признается, что отдохнуть ей хочется в кровати, просматривая сериал и поедая коробку шоколадных конфет. Просто убежать от своих проблем. Почему-то никто не закусывает разбитые надежды соленым огурцом.

Горький

Когда на душе скребут кошки, сладостями вы не будете лечить душевные раны. Испытывая горе, человек неосознанно стремится разнообразить свой рацион такими горькими продуктами как: горчица, ржаной хлеб, кофе, алкоголь.

Кислый

Этот вкус предпочитают нытики, пессимисты, обидчивые люди. При этом, как утверждают ученые, их состояние души требует квашенной капусты и лимонов.

Соленый

Беспокойные, суетливые, неуверенные в себе люди все пересаливают.

Терпкий

Этот вкус обычно предпочитают властные, напористые люди. Для них еда — удовольствие.

Острый

Пристрастие к острой пище испытывают гневливые, излишне темпераментные люди.

Когда пристрастие к одному из этих вкусов начинает преобладать, то стоит задуматься не только об изменении своего характера, а физиологических причинах, которые к этому привели. Таким образом наш организм сигнализирует нам о сбоях в некоторых органах.