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Как найти мужчину и выйти замуж 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Большая часть женщин мечтает удачно выйти замуж и создать крепкую семью. Но одним судьба преподносит встречу со второй половинкой еще в юношеском возрасте, а другим долгие годы приходится искать спутника жизни. В таких случаях девушки рано или поздно впадают в уныние и депрессию. Как найти мужчину своей мечты и выйти за него замуж?
Если вашей целью действительно стал поиск второй половинки, вам необходимо срочно выйти из депрессии. Мужчину никогда не заинтересует вечно рыдающая и не знающая себе цену девушка. Начните изменять отношение к самой себе и окружающему вас миру. Внесите в свою жизнь максимально возможное количество общения. Ведь свою половинку можно встретить где угодно — в кино, театре, ночном клубе, музее или на посиделках с друзьями. Нужно понимать, что, проводя большую часть времени в своей квартире, ваши шансы встретить мужчину мечты практически равны нулю.
Мужчины любят глазами, и вам стоит это учитывать. Поэтому начните тщательно следить за своей внешностью. Идеальным должно быть все: фигура, макияж, укладка, состояние ногтей, гардероб. Стоит заметить, что на это необязательно тратить кучу денег. Достаточно регулярно заниматься собой в домашних условиях, хотя бы изредка позволяя себе салоны красоты, спа-салоны, солярий и шопинг.
Мужчин в противоположном поле привлекает независимость. Поэтому старайтесь всегда производить впечатление уверенной в себе и не обремененной проблемами женщины. Но не увлекайтесь, иначе вы можете отпугнуть мужчину. Чаще улыбайтесь. Мужчинам нравятся легкие, позитивные девушки с чувством юмора. И не стоит забывать, что улыбка порой освещает всю внешность, преображая ее чудесным образом.
Развивайте себя. Несмотря на то, что мужчины любят глазами, для создания по-настоящему серьезных отношений им должно быть интересно со своей половинкой. Читайте книги, посещайте музеи и различные семинары, получайте дополнительное образование, занимайтесь творчеством.
Если вы уже познакомились с мужчиной, оцените его шансы стать вашим мужем. Проанализируйте, насколько ваш потенциальный супруг хорош в хозяйстве и в постели, каким он будет отцом, насколько он ответственный, воспитанный и внимательный, есть ли у него вредные привычки и прочее. Если же вы пришли к выводу, что хотите видеть его в роли своего мужа, начинайте усиленно проявлять себя. Будьте ласковой, нежной, доброй, чуткой женщиной. Проявляйте себя как прекрасную хозяйку, устраивайте ему романтические ужины, приносите завтрак в постель. Хвалите его, показывайте больше уважения и восхищения к его работе и хобби. При этом не стоит усиленно намекать на скорую свадьбу — это пугает мужчин. Старайтесь непринужденно спрашивать о будущем: он вас сам поймет. Просто наберитесь терпения, и все обязательно получится.
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