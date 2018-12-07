Что скрывается за зависимостью от подруг

Женская дружба — явление неоднородное. Вопреки расхожему мнению, что таковой не существует в природе, иногда встречаются крепкие и жизнеспособные женские альянсы, базирующиеся на общности ценностей, идей, целей и интересов. «Сестры по оружию» не делят мужиков, не спорят по мелочам, не обсуждают разную ерунду. Как правило, их объединяет какое-то серьезное общее дело, и этот формат отношений ближе к «мужскому» варианту дружбы. Еще между дамами бывает «дружба-конкуренция», вынужденная дружба «от безысходности», ради выгоды или «назло врагам» и прочие затейливые конструкции. Примитивные варианты вроде совместного отдыха или шоппинга — тоже вещь распространенная. Но самый трагический вариант — это дружба-зависимость.

«Идол из детского сада»

Последний вариант может начаться даже в раннем детстве. Описан случай, когда 4-летняя девочка, по словам ее матери, возвела подругу по детскому саду на пьедестал, впадала в истерику, если подруга не приходила в сад или играла с другими детьми, ходила за ней хвостом. При этом с другими детьми могла вести себя агрессивно. Мать приняла решение сменить садик, но в новом дошкольном учреждении у дочки нашлась ровно такая же подруга, которую та боготворит и позволяет ей абсолютно все — даже неуважительное отношение, чтобы сохранить несуществующую дружбу, переживает родительница.

Подобные эпизоды, как правило, переносятся и в школу. Девочка может найти себе подругу-«кумира» и полностью на ней зациклиться, отвергая прочих соискательниц. Другие дети кажутся неинтересными, скучными, недалекими, тупыми, с ними общаться не хочется. Но интересы подруги при этом становятся личными интересами, ее враги — личными врагами, и так далее. Все, что делает подруга, идеализируется, ее мнение приобретает особый вес и авторитет. Если зависимая подружка ничего из себя не представляет как личность, ее судьба незавидна — ее просто бросят. Если же она кажется второй интересной, такая дружба может затянуться вплоть до окончания школы (поскольку в новую взрослую жизнь этот формат часто не вписывается) и остаться приятным воспоминанием на всю жизнь. С одним «но»: подруга, склонная к зависимости, и во взрослом возрасте будет искать некий аналог юношеского «идола», разочаровываясь во всех, кто так или иначе ему не соответствует.

Если же «идеальная» подруга все же найдется, зависимость может вспыхнуть с новой силой. Причем в зрелом возрасте, по наблюдению психотерапевтов, такая токсичная зависимая дружба неминуемо обречена на провал: если подруга уходит, у брошенной может начаться затяжная депрессия, требующая порой многомесячной терапии. Казалось бы, за это время можно забыть не только подругу, но и мужика — и не одного, но нет: женщина может переживать такой разрыв, как конец света.

Кстати, немало внимания уделил этой теме и кинематограф. В частности, отношения между двумя женщинами, начавшиеся как крепкий пламенный союз и в итоге оборачивающиеся истериками и поножовщиной, иллюстрируют фильмы «Одинокая белая женщина» режиссера Барбе Шредера , и другие. Иногда по сюжету героиня пытается покончить с собой, иногда — с подругой, но финал в любом случае неутешительный.

Дочки-матери

В чём же причина: в издержках воспитания или в особенностях психологической структуры конкретного человека?

Психотерапевт, психолог Павел Гаськов поясняет: исходя из взаимоотношений с родителями, формируется и определенное поведение. В данном случае причина — во взаимоотношениях таких девочек с их матерями (с гиперопекой со стороны последних). Имея гиперопекающего, контролирующего родителя, ребенок привыкает иметь постоянную страховку вовне и переносит эту модель поведения на окружающих. Отношения с подругами развиваются по тому же сценарию, по которому они развивались с матерью — еще это называют переносом или проекцией сценария взаимоотношений в семье. В подруге девочка ищет аналог своей матери, выстраивая общение по тем же принципам. Страдания от ухода подруги возвращают ее в состояние детского эгоизма и беспомощности — как если бы ребенка бросила его настоящая мать.

В случае гипоопеки (т.е. недостаточной опеки со стороны родителей) ребенок тоже вырастает зависимым от других, но при этом менее требовательным: образно выражаясь, он не бьет посуду, требуя «свое», а тихо плачет где-то в углу, до старости ожидая то идеальную подругу, то принца на белом коне, то еще какого-то «спасителя».

Так или иначе, в отношениях один всегда доминирует, а второй играет роль ведомого, поясняет эксперт. Но у мужчин подобные «конструкции» и состояния возникают гораздо реже, если возникают вообще. С одной стороны, мужчины менее склонны делиться своими переживаниями, с другой, им проще развеяться в мужской компании и быстро забыть обо всех проблемах где-нибудь в сауне под пиво с воблой. Ну и, наконец, мужчина может логически осмыслить ситуацию и понять, что именно в отношениях с другом пошло не так. Женщина же будет додумывать, домысливать и в итоге может зависнуть в многолетнем гештальте.

Найти опору в себе

Помимо родительского воспитания, свою лепту вносит и социум — детский сад, школа, говорит Павел Гаськов. Там ребёнок тоже учится формировать связи и взаимоотношения со сверстниками. Всё это откладывает отпечаток на формирование личности и вытекающие паттерны поведения.

«Но в целом любые отношения между людьми развиваются по схеме «стимул — реакция». Детская требовательность как следствие гиперопекающего воспитания приводит к тому, что от подруг требуются «поглаживания», одобрение, возвращение уверенности в себе, осуждение бывших кавалеров и прочее. Но если одна из подруг постоянно жалуется на жизнь, а вторая ее поддерживает, последней это рано или поздно надоест», — заявил эксперт «МИР 24».

Такое взаимодействие довольно часто развивается между личностями с зависимым и избегаемым типами поведения. Первый тип, соответственно, постоянно от кого-то или чего-то зависит, второй характеризуется стремлением дистанцироваться от того, что для него неприемлемо.

Общего совета, как перестать зависеть от такого формата отношений, как такового, не существует, но есть вполне действенные методики. «Все ресурсы находятся в каждом из нас. И задача психотерапевта — помочь человеку найти в себе эти ресурсы. Можно встать перед зеркалом, включить в себе родителя, конструктивно покритиковать себя, стать себе „мамкой“. Или сходить на фитнес, в спа. Главное — ощутить приятные эмоции от самой себя, от своего тела, восполнить пустоту, которую заполняла подруга, другими положительными переживаниями. Приятные эмоции исходят не только от других людей, и эмоциональную опору можно найти в себе и собственных физических ощущениях», — говорит эксперт.

Но и тут важно не переборщить. Например, многие дамы, переживая разрыв (не важно с кем — подругой, мужем или прежним кругом общения) начинают отчаянно «заедать» горе. То есть, с одной стороны, действуют по рецепту выше, с другой, создают себе новую проблему в виде ожирения. Понятно, что найти нового мужика, с трудом помещаясь в собственный халат, будет еще сложнее. Так что, переключаясь на собственные физические ощущения, важно следить за тем, чтобы они носили конструктивный характер, и не сменить зависимость от мужа или подруги на зависимость от плюшек, колбасы или бутылки. Правильный образ жизни, включая спорт, в этом смысле предпочтительнее.