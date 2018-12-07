Как знаки зодиака готовятся к Новому году

На календаре почти половина декабря. И где, спрашивается, новогодняя ель, костюм Снегурочки, холодец и ведро оливье? Если вы думаете, что все успеется, то мы советуем подстраховаться и уже на этих выходных готовиться к празднику, тем более знаки зодиака с радостью помогут вам в этом.

Овен

Милашка Овен абсолютно серьезно не понимает, почему все как одержимые лыбятся и хохочут до хруста челюсти, истерично бегают по магазинам 30 декабря, закупаются продуктами, будто перед концом света. Овен же в этот день спит до первых фонарей, объедается чипсами и попкорном и пересматривает любимые комедии. Осознание того, что уже скоро тот самый час, приходит вместе с салютами. И благо, если они — предпраздничные.

В любом случае, у Овна есть пара часов нарядиться и завалиться в гости к друзьям. Да-да, на все готовенькое.

Телец

В предновогоднее время Телец превращается в Деву, и да, это страшно. Распланировав последние дни декабря по минутам, милашка Телец принимает решение больше не пить, а то в дом Тельца вновь набегут незнакомые деды Морозы со Снегурочками, цыгане с медведями и, упаси Бог, Скорпионы. Ванна красотки начинает заполняться оливье за месяц до события, а поздравлять с наступающим соседей она начинает за две недели.

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Точный сюжет Нового года скатывается в тартарары, обычно, после первой рюмочки и фразы «за маму» от развеселой Стрельца. А все почему? Да потому что Тельцов, которые «никогда и ни капли» не бывает, особенно по праздникам.

Близнецы

Вечно занятая Близнецы вспоминает о празднике где-то вечером 31 декабря, когда ее покупки пробивает в новогоднем колпаке и необоснованно веселая (читай под градусом) кассирша, выдав вместо сдачи «С праздничком вас!». Пребывая пару минут в астрале и ругая эту планету за неудобный календарь, Близнец сама себе творит чудо: буквально за считанные секунды разрывает в шкафу идеальное платье, падает лицом в косметичку, со скоростью света нарезает салаты, спиливает елку в ближайшем дворе, раскидывает по углам дождик и за это время заливает в себя пару бутылок Российского. Вуаля, к речи президента готова! Ну и кто сказал, что готовиться к празднику нужно несколько дней? Что-что, подарки забыла, говорите? Ничего, семья африканских тараканов стала слишком большой, а что может быть лучше живого подарка?

Рак

Твердить о том, что Новый год — семейный праздник, Рак начинает еще летом, обламывая планы всех домочадцев. Поэтому вне зависимости от знаков зодиака, все члены рачьей семьи готовятся к празднику, как Рак прописал: дружно, с улыбками на устах и слезами на глазах. Спасти семью от самого «счастливого» кануна и Нового года может только алкоголь, умело залитый в рачье тельце. Тогда красотка из семейного фюрера превращается в шальную императрицу, заказывает карету и едет кутить, а возвращается домой исключительно вечером 31 декабря, чтобы встретить и праздник, и похмелье в кругу семьи.

Львица

Упасть в снег лицом Львица ни в коем случае не может. У нее должен быть самый вкусный холодец, идеально натертые фужеры, самая развлекательная программа и, естественно, невообразимой красоты наряд. А так, как Львица — ангел во плоти, она подарит этот идеальный праздник всем своим близким совершенно бесплатно! Ей хватит и того, чтобы все аплодировали, охали да ахали и называли ее Владычицей праздника. А кто это единственное правило не запомнил, тот увидит Гринча в лице Львицы.

Дева

Новый год — это тебе не воробей накакал, это особой важности событие. Поэтому Дева не то, чтобы квартиру украсить в пух и прах, она срывает со стен обои и объявляет ремонт. А так как у Девы лапки, а у ремонтников чайники вместо головы, Новый год гости Девы встречают в руинах, но зато с веселыми играми «увернись от падающего потолка», «не споткнись о ведро с краской» и романтическим флером: свечи вместо электричества, лист гипсокартона вместо дивана и рулон стекловаты вместо дизайнерской подушки.

Весы

Побывав в гостях у Тельца в прошлом году, Весы написали для себя около пятнадцати новогодних сценариев — так, на всякий случай. И нужно отдать должное, когда в ближайшем магазине кончается самая вкусная колбаса, Весы достают с балкона купленную в прошлом году салями, а на случай, если соседи пригласили Весов на бокал красного вина 30 декабря, утром у Весов на прикроватной тумбочке и минералочка, и активированный уголь, и номер телефона Рыбки, которая, как мы помним, отказывать не умеет.

Скорпион

Красотка Скорпион предновогодний период обожает. Как можно устоять перед желанием подарить любимым друзьям раздражающую дребедень вроде фарфоровой утки, свитера с оленем, огромной картины с рылом свиньи, десять пар некачественных черных носков?

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А еще нужно успеть купить самое красивое и притом откровенное платье всем на зависть и угостить соседей пряничной избушкой на курьих ножках. Куринные ножки, естественно, должны быть настоящими и замороженными, чтобы хрустели — так пикантней. На самом деле, этот предновогодний период у Скорпионихи начинается еще в начале декабря, когда она, потирая клешни, воображает, что Дед Мороз исполнит ее мечту и новогоднюю чуму превратит в бубонную.

Стрелец

Все предновогоднее время роковая Стрелец настроена проспать, потому что с нее уже хватило корпоратива, недавней встречи со старыми подругами, которая затянулась на неделю и дня рождения Козерога, который она не помнит вообще. Поэтому проспав первый выходной и проснувшись ночью 31, Стрелец встречает второй выходной соцсеточками и кофе с коньяком. А как мы все знаем, за одним таким кофе идет второй, потом бутылочка шампанского (Новый год же), а потом шальные подруги и абсент. Поэтому план Стрельцов на этот праздник, как и все прекрасные планы, звучит хорошо, а на практике — неосуществим.

Козерог

Козерожку хлебом не корми, дай поработать — наглая ложь, в которую, почему-то, все кругом верят. А она, хитрюга, оспаривать этот миф не торопится — так же проще: никто помочь накрыть новогодний стол не просит, с просьбами пробежаться вместе по магазинам не лезет — идеально. Поэтому в предпраздничные дни Козерожка, скорее всего, проходит тест «Какая ты пицца» и пересматривает любимые сериалы, надев очки, нежели пишет отчеты. А ночь 31 декабря встречаем за чужим столом, жалуясь на рабочие запары.

Водолей

Однажды Скорпиониха шепнула Барышне-Водолею: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», а потом увела у злосчастной подруги жениха. Теперь Водолей уверена, что все дело в оленьих рожках, которые были на ней в тот праздник, а не в стервозном начале Скорпионих. Поэтому к этому году красотка готовится к празднику как к концу света: стол обязательно должен прогибаться от обилия яств, алкоголь литься через край и заливать нижних соседей, подруги на вечеринке должны быть только лучшие, а незнакомцы — самые красивые, а Водолей — в королевской мантии — все по высшему разряду. И не важно, что этот праздник обойдется в несколько кредитов, зато будущее обеспечено.

Рыбы

Рыбы перед Новым годом грандиозно худеют. И физически, и психологически, позволяя себе из мероприятий только просмотр телевизора по вечерам в обществе кочана капусты, банки кефира и грустных мыслей.

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Сбросив пару кило, но приобретя пищевое расстройство, Рыбки начинают готовиться к празднику — сметают все полки продуктовых магазинов. И все бы ничего, но тут у Рыбок сносит крышу и дальше все как в тумане: сендвич из груши, буженины и майонеза, оливье, холодец, мандарины, селедка, куски торта — все само лезет в рот и пережевывается. В общем, через пару дней тотального обжорства грустная Рыбка вновь идет в магазин. И так по кругу.