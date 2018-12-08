Как правильно вести семейный бюджет

Многие семейные пары забывают о том, что грамотное ведение финансов позволит им не только сократить расходы, но и накопить на поездку мечты, поменять жилплощадь на большую или вовсе, переехать туда, где всегда тепло и комфортно. Passion.ru пообщался с финансовыми менеджерами и узнал несколько секретов, которые помогут вам грамотно вести бюджет и не сойти с ума от многообразия цифр, платежей, счетов и графиков.

Почему вам стоит начать вести бухгалтерию?

Во-первых, хотя бы для того, чтобы понимать, сколько (и куда!) у вас у вас уходят каждый месяц деньги. А во-вторых, таким образом вы сможете контролировать свои траты, оптимизировать расходы и планировать свое будущее. Возможно, после сведения дебета с кредитом вы поймете, что вам срочно нужно сменить работу на высокооплачиваемую или вовсе отправить супруга на подработку (всякое в жизни бывает и к этому тоже стоит быть готовыми).

Контроль финансов

Даже если до этого момента вы привыкли с супругом не вести учет и спускать все до последней копейки на сиюминутные желания, то пришло время изменить свою тактику. Любому человеку, даже миллионеру, для которого спустить за вечер несколько тысяч сотен, не составит труда, необходимо знать, сколько денег у него находится в данный момент и какую сумму он может потратить за раз, а какую — отложить на всякий случай. Поэтому наберитесь смелости и договоритесь со своим благоверным, что теперь у вас начнется новая жизнь, где вы все будете держать под контролем (в первую очередь свои финансы). Заведите отдельный блокнот (или воспользуйтесь специальным приложением для смартфона), где вы аккуратно будете фиксировать денежные поступления и свои траты.

Долой ненужные траты!

Как только вы стали понимать, сколько денег у вас появляется ежемесячно, и сколько вы тратите, вы можете прикинуть, действительно ли все приобретенные товары были столь уж необходимы. Другими словами, вам нужно провести анализ и понять, без чего вы бы спокойно обошлись в этом месяце. Возможно, вам удастся благодаря этому выкроить несколько свободных денег, которые вы будете откладывать на мечту или потратите на то, что тоже давно требовало обновления, но у вас постоянно не хватало на это средств. Вы легко сможете обнаружить «дыры» в своем бюджете и понять, чем их можно закрыть.

Подушка безопасности

Следующий шаг, который вы можете себе позволить — начать формировать так называемую подушку безопасности, если до этого момента она не была у вас еще запланирована. И если вдруг случайно нагрянет беда (или просто внештатная ситуация), то у вас будут средства, чтобы продержаться первое время. Так, например, история из жизни. Николай занимал руководящую должность в крупной компании. Его очень долгое время переманивали конкуренты и после очередного обещания увеличить ему оклад вдвое, он сдался. У конкурентов было условие, чтобы он оперативно уволился, а они тем временем заканчивают процедуру оформления прав на еще одну компанию, которой, собственно, Николаю и предстояло руководить. Мужчина подумал и решил, что предложение выгодное, тут же написал заявление по собственному. И вот тут начались заминки. Уволили его быстро, выплатив зарплату за месяц. А вот конкуренты пока никак не могли получить документы на руки и, соответственно, Николая оформить им тоже пока было некуда. В итоге мужчина, который не привык экономить и жил на широкую ногу, вынужден был ужать все свои расходы и ждать, пока ему поступит официальное предложение о работе. Стресс? Конечно! Тем более, что по факту теперь деньги зарабатывала жена и она же вязала на себя большую часть расходов, пока ее благоверный официально не устроится куда-либо. Вот для таких случаев финансисты и советуют собирать «подушку безопасности», чтобы в случае болезни, потери работы и прочее, можно было спокойно жить и оплачивать свои счета.

Основные ошибки, которые все совершают в самом начале

Тратить все до последней копейки, в надежде, что скоро будет аванс/зарплата

Одна из основных ошибок, которую совершают большинство пар. Они поддаются импульсу, идут на поводу у своих желаний, тратят какую-то огромную сумму на вещь-мечты и затем сидят буквально без копейки, ожидая, когда появятся новые поступления. Такое обращение с финансами крайне опасно, ведь, скажем, если случится какая-то внештатная ситуация (срочный платеж по ипотеке, необходимость в дорогостоящем лечении и прочее), то вам просто неоткуда будет взять деньги, ведь вы спустили все сбережения и не позаботились о накоплениях.

Вести учет семейного бюджета от случая к случаю

Некоторые молодые пары сначала загораются идеей все контролировать, но затем теряют к этому интерес и снова пускают финансовый вопрос на самотек. Это в корне не верная позиция. Приучите себя к тому, что ведение учета — это то же самое, что, например, почистить зубы. Вы ведь не ляжете в кровать, пока не соблюдете некоторые правила гигиены? Так же и тут. Скажите себе, что не пойдете спать, пока не разберете все чеки/платежки и прочие финансовые документы. Поверьте, что со временем вы научитесь делать все это на автомате и будете удивляться, почему вы так должно жили без этого.

Не записывать поступления и фиксировать только расходы

На самом деле, по мнению экспертов, фокусироваться нужно как раз не только на своих тратах, но и на доходах. Ведь если, скажем, в конце месяца вы поймете, что ваши расходы существенно превышают ту сумму, которую вы зарабатываете совместно с мужем, то это, во-первых, повод насторожиться и подумать, не слишком мало ли вы получаете, а во-вторых, понять, от каких расходов можно безболезненно отказаться, чтобы начать копить на осуществление какой-то вашей мечты.

Бухгалтерский учет? Легко!

Для того, чтобы вести учет своих финансов, вовсе не обязательно иметь диплом бухгалтера или экономиста. Достаточно развить в себе финансовую грамотность, которая и поможет правильно заниматься планированием. Для начала составьте таблицу, куда вы внесете все ежемесячные доходы семьи (учитываются даже разовые поступления или проектная работа). Можете выделить отдельные графы и вписывать сумму туда: заработная плата вашего супруга и ваша (если есть), гонорары и бонусы, прибыль, подработки, продажа каких-то личных вещей, сдача квартиры или дачи в аренду (вашей, ваших родителей и тд), денежные конверты от родственников, коллег или друзей (например, по случаю юбилея вам подарили определенную сумму, а не конкретный подарок), проценты, получаемые от вклада и прочее.

В следующих столбцах отметьте свои постоянные, переменные и разовые расходы. К постоянным можно отнести те, сумма которых не меняется из месяца в месяц (аренда жилья или фиксированный платеж по ипотеке, кредит, кабельное телевидение, интернет, сотовая связь, покупка проездного билета, оплата детского сада или института для ребенка, фитнес-клуб и так далее). К переменным относятся платежи, которые могут меняться, например, коммунальные платежи, проезд на общественном транспорте (если нет фиксированного проездного билета на месяц), покупка бензина, покупка еды, поход в ресторан и прочие развлечения. А к разовым расходам можно отнести покупки, которые вы совершили раз в год (например, покупка холодильника, машины, поездка к морю и прочее).

И не забывайте о накоплениях. Например, можно воспользоваться правилом «80/20», где 80% ваших доходов идут на ежемесячные траты, а 20% — условно в конверт. Еще один хороший способ начать откладывать — правило «50/30/20», где 50% дохода идут на ежемесячные платежи, 30% — на развлечения или покрытие долгов, а 20% — на светлое будущее. Если вам сложно откладывать (или вы точно знаете, что забудете это сделать), можете установить приложение на своем смартфоне и настроить «автоплатеж» и тогда определенная сумма ежемесячно будет уходить с вашего счета в «копилку».