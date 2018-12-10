Как пережить развод с мужем: 5 главных советов

Как пережить расставание с любимым человеком, ведь развод — это всегда стресс, даже если вы оба вольно или невольно, но неизбежно двигались к такому итогу ваших взаимоотношений? Советы, как пережить разрыв и какие пройти шаги от развода до нормальной жизни, читай в нашей статье.

Как пережить развод с мужем: шаг №1

Выплачься. Именно так, наревись от души, желательно, в подходящую жилетку в виде подруг или близких людей, которые тебя понимают, не осудят и не слишком пострадают от твоих слез. Только изначально отведи себе определенный отрезок времени для своих слез. Это как в отпуск сходить, например, с 1-го по 7-е число, ровно неделю ты ревешь и даешь волю чувствам, но затем твой «отпуск» прекращается, и ты возвращаешься к своим ежедневным «рабочим обязанностям», т.е. начинаешь строить новую жизнь. Иначе твои страдания по поводу того, как пережить развод, могут растянуться не на один месяц.

Как пережить развод с мужем: шаг №2

Смирись с ситуацией. Сразу простить человека очень сложно, да и не факт, что когда-нибудь получится. Особенно, после того, как пришлось пережить измену мужа. Но махать кулаками после драки — неразумно, а ведь ты человек цивилизованный и умный, правда? А потому умерь свой гнев, охлади свой пыл («отпуск» уже закончился, помнишь?) и прекрати перемалывать с подругами подробности развода. Теперь ты вполне готова перейти из этих отношений в другую плоскость.

Как пережить развод с мужем: шаг №3

Не паникуй. После того, как пришло осознание, что прежний этап закончен, но жизнь на этом не обрывается, не бросайся срочно вышибать клин клином. Не зацикливайся на теме семьи. Возьми тайм-аут и даже не смотри в сторону мужчин — у тебя вряд ли получится быть в этот период по-настоящему объективной. Разрыв отношений в любом случае оставляет рану, так дай ей возможность затянуться и выздороветь.

Как пережить развод с мужем: шаг №4

Как пережить развод, если есть дети? Продолжай свою привычную жизнь, особенно если у тебя есть дети. Развод — не повод отказываться от прогулок, увеселительных мероприятий или других добрых семейных традиций. А также от общения ребенка с папой и от его участия в воспитании и тем более финансовой поддержки. Несмотря на разрыв отношений, он не перестал быть отцом твоего ребенка. Не перекладывай свои страдания на детские плечи. Твое сильное взрослое сознание справится с этим потрясением гораздо легче, чем неокрепший мозг сынишки или дочки. И малыш не должен видеть разбитую горем мать, утопающую в слезах — подумай о его душевном состоянии, ведь часто дети в разводе родителей винят себя. А это комплекс на всю жизнь.

Как пережить развод с мужем: шаг №5

Развивайся. На самом деле развод — это ступенька в жизни, выход на новый уровень, очередной этап, неизведанный поворот. Согласны, не у всех он возникает, кому-то везет больше, кому-то меньше, но ты не одна в вопросе, как пережить развод. Советы психолога часто сводятся к тому, что нужно заниматься собой: саморазвитием, творчеством, здоровьем, внешностью, работой, путешествиями, новыми знакомствами и впечатлениями. В конечном итоге — повышать самооценку, становиться интересной, самодостаточной, жизнерадостной, целостной. Это заколдованный круг. Такая жизненная позиция, как магнитом, будет притягивать к тебе интересных людей, и твоя жизнь действительно наладится.