Как избавиться от синдрома жертвы

В нашем обществе принято считать, что равенства между мужчиной и женщиной быть не может. Мол, у каждого пола есть свое «предназначение».

Также существует убеждение, что женщина не подвергается дискриминации, а пошлые шутки в адрес женщины и эксплуатация женской сексуальности на рекламных билбордах — норма.

Вместе с этим в России формируется новое общество, не желающее принимать патриархальные стандарты. Эти женщины не мирятся с пренебрежительным отношением к себе или утверждением, что их место на кухне, а не во главе корпорации.

В целом такую точку зрения можно назвать феминистической, впрочем, понятие феминизма в наши дни нездорово радикализировано. Феминизм — это вовсе не отрицание мужчины и небритые подмышки, как многие из нас привыкли считать. Феминизм — это равные политические, экономические, гражданские и социальные права мужчин и женщин, в том числе борьба с сексизмом в любых его проявлениях.

Таким образом, феминизм не стоит считать радикальной идеологией. По сути своей феминизм — это признак прогрессивного общества. Если вы считаете, что женщина заслуживает равной с мужчиной оплаты труда или равные возможности в образовании — вы уже феминистка. Это не хорошо и не плохо, это — логично.

И если в вопросе базовых гражданских прав женщин Россия, к счастью, пошла намного дальше многих государств Ближнего Востока, вопрос так называемой «культуры насилия», оправдывающий сексуальную агрессию мужчин против женщин, все еще остро актуален.

Давайте же разберем, почему в цивилизованном обществе до сих пор женщины ощущают на себе угрозу сексуальной агрессии со стороны мужчины. Если вам пришла в голову мысль «Никакой угрозы нет, просто не надо вести себя вызывающе», ответьте на вопрос — почему любая женщина знает, что поздно вечером надо вызвать такси, а не ловить «попутку» или просит мужа, отца, брата встретить ее на остановке.

Как воспитывают женщин?

Наша культура налагает на женщину обязанность быть «красивой», в том общем (читай — «стандартном») понимании красоты, которое воспитывается в девочках с детских лет. По мере взросления представление о красоте развивается, дополняясь разными нюансами.

Начиная с семьи и детского садика, мы усваиваем, что девочка должна быть в чистом выглаженном платьице, с длинными волосами, ухоженная. Девочка должна быть усидчивой и послушной, не шалить и не путаться с мальчишками. Играть в дочки-матери и разные кухоньки-косметички. Считается, что всем девочкам это нравится по факту рождения.

И девочка взрослеет с пониманием того, что она слабая, но в то же время «прекрасная половина человечества». То есть девочка с детства привыкает быть пассивной в своей прекрасности. В результате такого воспитания женщина знает, что она слаба, а значит ей нужно что? Правильно! Найти свою «сильную половину». И, хвала небесам, жизнь удалась.

Слово «нет» мужчина не понимает

Мужчине же с детства внушают, что он должен быть активным, «завоевателем» и свою силу он должен демонстрировать везде, в том числе в семье, подтверждая «высокое звание главы семьи».

Неспроста правоохранительные органы не принимают всерьез обращения женщин по поводу изнасилования мужем. Это же не «настоящее» изнасилование, считают милиционеры. Это же «его жена» и она «по праву принадлежит» мужу.

Так повелось в нашем обществе, что женщину якобы надо «уломать». И все мужчины знают поговорку, что женское «нет», значит «да». И порой происходит так, что мужчина просто чувствует себя обязанным применить силу. Просто потому, что женщина ему кажется привлекательной и ее можно «взять» как вещь. К тому же она на самом деле хочет, просто не признается.

В даном случае очень остро стоит вопрос о «культуре насилия», в которой развивается и поощряется потребительское отношение к женщине: ее воспринимают как обезличенный объект, предназначенный только для удовлетворения мужских потребностей. Звучит радикально, однако в любом патриархальном обществе даже на бытовом уровне ущемление прав женщин присутствует.

Общественное мнение способно ухудшить ситуацию

Мужчины (и даже женщины) часто склонны обвинять самих женщин в происшедшем с ними, дескать «сама напросилась». В большинстве случаев это приводит к психологическим проблемам у женщин, подвергшимся насилию. Ведь вместо поддержки они встречают осуждение.

Таким образом, значение имеет не только само происшествие, но и реакция общества: она, как лакмусовая бумажка, помогает выявить целый ворох проблем. Очень часто женщин обвиняют в невнимательности и легкомысленности, которые якобы и приводят к проблемам.

Самый яркий пример — Российский флэшмоб “#‎яНеБоюсьСказать”, случившийся в российских социальных сетях в июле 2016 года. Флэшмоб призывал не молчать о пережитом сексуальном насилии и домогательстве. Инициатором выступила общественная активистка, журналистка Настя Мельниченко, которая поделилась собственными опытом.

В собственном посте Анастасия призвала других делиться историями, чтобы помочь девушкам пережить случившееся и преодолеть чувство вины или стыда. За два дня хештех #‎яНеБоюсьСказать стал настоящим trending topic, сотни девушек набрались смелости, чтобы рассказать о пережитом опыте.

Как ни странно, далеко не все поддержали инициативу говорить о насилии открыто. Так многие выступили с типичными обвинениями в адрес девушек о том, что подобные случаи часто становятся виной самих девушек, провоцирующих мужчин своим поведением и внешним видом. Такие заявления лишь усугубляют проблему замалчивания домашнего насилия. Благодаря публичной дискуссии есть шанс, хоть и постепенно, но изменить вектор гендерных стереотипов по отношению к женщине и обвинениям в «виктимности» (склонность стать жертвой преступления).

Однако очень часто срабатывает механизм самозащиты: мы надеемся, что подобное никогда не произойдет с нами, и убеждаем себя, что «нормальные люди» с этим не сталкиваются.

Невидимый бытовой сексизм

Еще одна проблема ущемления женщин кроется в почти невидимом бытовом сексизме, который в патриархальном обществе в целом не воспринимается как тревожный знак насилия. Часто ли вам приходилось получать «комплименты» на улице, проходя мимо компании мужчин, или же неловко отмахиваться от попыток незнакомца завязать дружбу, взять у вас номер телефона или проводить до дома. Словесный «харассмент» (поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица) — сильнейший из сексизмов, который также должен считаться насилием над женщиной. Однако если женщина не пострадала физически, считать ли ее жертвой?

Уличные приставания — вовсе не надуманная проблема, а все та же демонстрация силы и власти мужчин, обезличивание женщины и превращение ее в сексуальный объект.

Проблема вновь кроется в воспитании. Родители не привыкли считать проблемой, если дочь жалуется на мальчиков-задир в классе или же рассказывает о том, что не хочет обниматься со взрослым незнакомым ей родственником.

Но если вовремя не обратить на такие случаи внимания, это может создать предпосылки для более серьезных действий и проблем, так как закрепляет в нашем сознании определенное отношение к нарушению чужих границ и, как следствие, психологическому и физическому насилию в будущем.

Общественный резонанс

Побороть проблему «виктимности женщины» в современном обществе возможно, однако процесс этот длительный и требует адекватной оценки прав женщины в современном обществе. Так в октябре Всемирный экономический форум опубликовал на своем сайте ежегодный отчет об общемировых гендерных различиях за 2016 год. Уровень благосостояния женщин в нем измеряется экономическими показателями, а также доступностью образования и медицины для женщин, их качеством жизни и количеством женщин-политиков. Затем на основе этих показателей составляется рейтинг. По мнению форума, равноправие полов достижимо — но на это при нынешних темпах развития понадобится не менее 80 лет.

Динамика такого прогресса зависит от общей картины, но проблема в том, что далеко не во всех странах положение женщин улучшается. Так за последние 10 лет в Шри-Ланке, Мали, Македонии, Хорватии, Иордании и Тунисе, — положение женщин стало значительно хуже.

В то же время, в июле 2016 года В Германии ужесточили закон о сексуальном насилии в ходе кампании «Нет значит нет» (“No means no”). Теперь пострадавшая от изнасилования будет считаться таковой, даже если не оказывала физического сопротивления при дальнейшем контакте, а просто вербально выразила несогласие на секс. Такая норма уже действует во многих странах.

В одной из самых небезопасных для женщин стран — Египте в июне этого года наконец ввели уголовное наказание за домогательство. Согласно новому закону, лиц, занимающихся сексуальным домогательством, ждет от шести месяцев до пяти лет тюрьмы и до пяти тысяч египетских фунтов штрафа.

В октябре 2016 года в Польше прошла массовая акция «Черный понедельник», участницы которой протестовали против полного запрета абортов в стране. Тысячи женщин бойкотировали работу и учебу и, одевшись в черное, вышли на улицы. Такой резонанс повлиял на позиции властей Польши по этому вопросу, и соответствующий законопроект был пересмотрен.