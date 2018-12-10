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Как утешить подругу, которая рассталась с мужчиной 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Подруга рассталась с парнем и теперь все ваши разговоры «лишь о нём и о нём, всё о нём и о нём»? Подруга страдает и потеряла интерес ко всему происходящему в жизни и погрузла в депрессии? Подругу нужно спасать — ты ведь такое уже наверняка проходила и точно знаешь, что свет клином не сошелся на этом … в общем, на бывшем.
На самом деле, никогда не устану повторять одну истину, которая реально работает — лучший способ забыть мужчину — новый мужчина.
Но смысл в том, чтобы не кидаться на кого попало, и не в мужчине на одну ночь. Смысл в том, чтобы отвлечься на кого-то достойного, а не того, кто не перезвонит тебе утром или уйдет ночевать к жене. Важно не вести себя, как голодная самка, чтобы не наделать ошибок, о которых позже будешь жалеть. Но если попадется кто-то, кто поможет выбраться из ямы под названием «сложное расставание» — можно в омут с головой.
Если никого «подходящего» нет, то как утешить подругу? Конечно, можно вытащить ее в бар. Во-первых, там много парней, которые могут её отвлечь, а ей сейчас не помешает мужское внимание. Во-вторых, бокал вина (бутылка или две) поможет развеять любую грусть.
А вот и неправда. В толпе она почувствует себя как никогда одинокой. А «бокал вина» легко превращается в тяжелое похмелье на следующий день. Конечно, ничто не сделает ее снова счастливой за один вечер. Только время залечит эту рану. Но эти советы помогут хоть немного ускорить процесс.
  1. Постарайся почувствовать ее настроение и подстройся под него. Если она рассержена, объясни, что она достойна лучшего, чем тот самый бывший. Напомни ситуации, когда ей было плохо рядом с ним. Если подружка до сих пор хочет вернуть возлюбленного, поясни, что «дважды в одну реку не войдешь» и вообще вокруг полно прекрасных мужчин. Но эта стратегия не сработает, если подруга в печали. В таком случае обними ее, погладь по голове и держи наготове носовые платки.
  2. Не говори ей, как она должна себя чувствовать — злиться, радоваться, что избавилась от такого мерзавца, или предчувствовать новые знакомства. Вместо этого внимательно ее слушай, не перебивая историями из своего прошлого. Ей сейчас нужен разговор о ней, а не о тебе.
  3. Иногда ты будешь чувствовать, что просто не знаешь, что сказать. Но это и не обязательно, от тебя не ждут советов и рекомендаций. Просто скажи: «Я знаю, так и есть». Этого достаточно.
  4. Дай ей понять, что она — крутая и достойная девушка. Какая она красивая, сильная, смелая, талантливая, умная, замечательная, какого прекрасного будущего она заслуживает, сколько улыбок и головокружительных приключений ее ждет.
  5. Ни в коем случае не давай ей звонить/писать бывшему. Даже не стоит объяснять, почему — это и так очевидно. Ее эмоции сейчас зашкаливают, она не способна трезво мыслить. Поэтому помогай ей принимать правильные решения.
  6. Займи ее. Не сразу, пусть пройдет острый болезненный период. Запланируйте вместе поездку, например. Надежда на перемены станет для нее спасательной веревочкой, протянутой из печального настоящего в счастливое будущее.
  7. Выберите вместе город или страну, подыщите жилье, обсудите, что вы хотите посетить и где выпить кофе. Поощряй любые ее положительные эмоции. И потихоньку, по этой веревочке, она выберется из ямы уныния.
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