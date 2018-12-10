Как утешить подругу, которая рассталась с мужчиной 

Подруга рассталась с парнем и теперь все ваши разговоры «лишь о нём и о нём, всё о нём и о нём»? Подруга страдает и потеряла интерес ко всему происходящему в жизни и погрузла в депрессии? Подругу нужно спасать — ты ведь такое уже наверняка проходила и точно знаешь, что свет клином не сошелся на этом … в общем, на бывшем.
На самом деле, никогда не устану повторять одну истину, которая реально работает — лучший способ забыть мужчину — новый мужчина.
Но смысл в том, чтобы не кидаться на кого попало, и не в мужчине на одну ночь. Смысл в том, чтобы отвлечься на кого-то достойного, а не того, кто не перезвонит тебе утром или уйдет ночевать к жене. Важно не вести себя, как голодная самка, чтобы не наделать ошибок, о которых позже будешь жалеть. Но если попадется кто-то, кто поможет выбраться из ямы под названием «сложное расставание» — можно в омут с головой.
Если никого «подходящего» нет, то как утешить подругу? Конечно, можно вытащить ее в бар. Во-первых, там много парней, которые могут её отвлечь, а ей сейчас не помешает мужское внимание. Во-вторых, бокал вина (бутылка или две) поможет развеять любую грусть.
А вот и неправда. В толпе она почувствует себя как никогда одинокой. А «бокал вина» легко превращается в тяжелое похмелье на следующий день. Конечно, ничто не сделает ее снова счастливой за один вечер. Только время залечит эту рану. Но эти советы помогут хоть немного ускорить процесс.
- Постарайся почувствовать ее настроение и подстройся под него. Если она рассержена, объясни, что она достойна лучшего, чем тот самый бывший. Напомни ситуации, когда ей было плохо рядом с ним. Если подружка до сих пор хочет вернуть возлюбленного, поясни, что «дважды в одну реку не войдешь» и вообще вокруг полно прекрасных мужчин. Но эта стратегия не сработает, если подруга в печали. В таком случае обними ее, погладь по голове и держи наготове носовые платки.
- Не говори ей, как она должна себя чувствовать — злиться, радоваться, что избавилась от такого мерзавца, или предчувствовать новые знакомства. Вместо этого внимательно ее слушай, не перебивая историями из своего прошлого. Ей сейчас нужен разговор о ней, а не о тебе.
- Иногда ты будешь чувствовать, что просто не знаешь, что сказать. Но это и не обязательно, от тебя не ждут советов и рекомендаций. Просто скажи: «Я знаю, так и есть». Этого достаточно.
- Дай ей понять, что она — крутая и достойная девушка. Какая она красивая, сильная, смелая, талантливая, умная, замечательная, какого прекрасного будущего она заслуживает, сколько улыбок и головокружительных приключений ее ждет.
- Ни в коем случае не давай ей звонить/писать бывшему. Даже не стоит объяснять, почему — это и так очевидно. Ее эмоции сейчас зашкаливают, она не способна трезво мыслить. Поэтому помогай ей принимать правильные решения.
- Займи ее. Не сразу, пусть пройдет острый болезненный период. Запланируйте вместе поездку, например. Надежда на перемены станет для нее спасательной веревочкой, протянутой из печального настоящего в счастливое будущее.
- Выберите вместе город или страну, подыщите жилье, обсудите, что вы хотите посетить и где выпить кофе. Поощряй любые ее положительные эмоции. И потихоньку, по этой веревочке, она выберется из ямы уныния.