Как утешить подругу, которая рассталась с мужчиной

Подруга рассталась с парнем и теперь все ваши разговоры «лишь о нём и о нём, всё о нём и о нём»? Подруга страдает и потеряла интерес ко всему происходящему в жизни и погрузла в депрессии? Подругу нужно спасать — ты ведь такое уже наверняка проходила и точно знаешь, что свет клином не сошелся на этом … в общем, на бывшем.

На самом деле, никогда не устану повторять одну истину, которая реально работает — лучший способ забыть мужчину — новый мужчина.

Но смысл в том, чтобы не кидаться на кого попало, и не в мужчине на одну ночь. Смысл в том, чтобы отвлечься на кого-то достойного, а не того, кто не перезвонит тебе утром или уйдет ночевать к жене. Важно не вести себя, как голодная самка, чтобы не наделать ошибок, о которых позже будешь жалеть. Но если попадется кто-то, кто поможет выбраться из ямы под названием «сложное расставание» — можно в омут с головой.

Если никого «подходящего» нет, то как утешить подругу? Конечно, можно вытащить ее в бар. Во-первых, там много парней, которые могут её отвлечь, а ей сейчас не помешает мужское внимание. Во-вторых, бокал вина (бутылка или две) поможет развеять любую грусть.