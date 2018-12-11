Что дарить на Новый год: подарки от 300 рублей

До Нового года осталось всего ничего, а это значит, что все уже задумались на тему подарков для своих друзей и близких. Среди большого выбора можно потеряться, а магазины, как правило, повышают цены перед праздником. Мы сделали подборку недорогих подарков, чтобы не разориться и сделать приятный сюрприз.

1. Свечи

Свечи — приятный подарок, они создают уют в доме. Особенно в новогодние праздники они будут не лишними. Приятный аромат подарит спокойствие и улучшит настроение.

2. Термокружка

Приятный и актуальный подарок в зимнее время. Термокружка пригодится и на прогулках, и в поездках, и в офисе. Сейчас магазины представляют большой ассортимент, можно подобрать на любой бюджет.

3. Книга

Книга — всегда полезный и приятный подарок. Тут главное угадать предпочтения человека, а если вы сомневаетесь — подарите классических авторов или последние новинки.

4. Шапка и шарф

Для кого-то получать на Новый год теплые вещи уже стало традицией. Если вы увлекаетесь вязанием и можете сами связать другу шарф или шапку, он оценит этот подарок. Человеку важно внимание, а то, что создано своими руками, всегда ценно.

5. Новогодняя атрибутика

Грядущий год — это год желтой свиньи, поэтому можно подарить различные канцелярские принадлежности с изображением символа нового года: блокноты, ежедневники и прочее. Но лучше воздержитесь от покупки бессмысленных сувенирных фигурок, они только собирают пыль и занимают место на полках.

6. Елочные игрушки

Елочные украшения никогда лишними не бывают, особенно приятно получить оригинальные елочные игрушки. Это выглядит красиво, и подарок будет кстати, ведь его можно распаковать и украсить елочку новыми шариками.

7. Перчатки

Важный подарок для всех пользователей гаджетов. Необычные перчатки специально созданы для работы с планшетами, телефонами в холодную погоду: кончики пальчиков на них сделаны из специальной проводниковой нитки.

8. Настольные игры

Для дружной компании настольные игры будут как раз кстати. В новогоднюю ночь можно весело провести время и поиграть в интересную настольную игру.

9. Наборы для ванной

Ароматные гели для душа, шампунь и крем для тела — приятный и полезный подарок, которому точно обрадуются.

10. Посуда

Можно подобрать красивые тарелки и чашки, ведь для дома такой подарок никогда не лишний. Посуда может быть из праздничной серии — с новогодними рисунками елочки, Деда Мороза, оленей.