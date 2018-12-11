Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правила «секретного Санты»: что не стоит дарить коллегам 

Рамблер 10 часов назад
Фото: pixabay.com
Приближаются праздники, а значит, пришло время выбирать и дарить подарки. И если родных и близких мы всегда знаем как порадовать, то с коллегами дело обстоит иначе. Особенно, если вам нужно стать "секретным Сантой" и сделать подарок сотруднику, с которым вы не общаетесь постоянно.
Согласно данным британской газеты Metro, в топ худших идей для подарков вошли дезодоранты, книги о диетической пище и кружки с религиозной символикой и цитатами. Нетрудно догадаться, что все эти подарки воспринимаются людьми как неприятный намек на недостатки внешности или характера.
Кроме того, в список неудачных подарков вошли:
  • игрушечная кукла вуду, изображающая менеджера или руководителя, в которую можно втыкать иголки;
  • карточки "Чем заняться перед смертью", которые поучил в подарок человек преклонного возраста;
  • кружка с Христом для человека, который придерживается иной религии;
  • машинка для удаления волос из носа для молодой женщины.
Таким образом, понятно, что не стоит дарить средства личной гигиены, а также вещи, связанные с религией и образом жизни.
Также, согласно анонимным опросам, женщины признались, что меньше всего хотели бы получить в подарок нижнее белье, керамику, крем против морщин и туалетные принадлежности. Мужской антитоп подарков возглавляют футболки с надписями (как остроумными, так и оскорбительными) и книги из области "Как сделать что-либо".
Что же в таком случае дарить?
Две тысячи человек приняли участие в опросе и сказали, что больше всего хотели бы получить от "секретного Санты". В списке лидируют подарочные карты, алкоголь, шоколад, книги и свечи.
Помимо этого, в топе самых желанных презентов оказались:
  • деньги
  • часы
  • канцелярские принадлежности
  • парфюмерия
  • комнатные растения
  • ноутбук или иной гаджет
  • ювелирные изделия
  • настольные игры и головоломки
  • фоторамки
  • компакт-диски
  • подписка на любимые журналы
  • покрывало и другие изделия из текстиля
  • кофеварка или чайник
  • календари
  • витамины
  • фрукты
  • пряности
  • очки
Выбор большой, но лучше всего понаблюдать за человеком, которому вы ищите подарок, чтобы понять его увлечения и вкусы.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фитнес-модель Мишель Левин: тренировки и питание
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Провокационные наряды знаменитостей
«Влюбилась в женщину! Что делать?»3
Что стало со звездами 80-х
Видео
00:36
Рудова примерила соблазнительные платья
Звёзды
00:30
Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги»
Еда
00:58
Малышева скорее откажется от еды, чем от ботокса
Звёзды
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
00:22
Кардашьян пыталась казаться худой и опозорилась
Звёзды
04:53
Самые крепкие звездные браки
Любовь Звёзды
09:37
Провокационные наряды знаменитостей
Звёзды
04:28
Кем стали дети Майкла Джексона
Звёзды
02:35
Сколько получают звезды-пенсионеры
Звёзды
04:36
Самые красивые в мире близняшки
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение