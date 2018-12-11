Приближаются праздники, а значит, пришло время выбирать и дарить подарки. И если родных и близких мы всегда знаем как порадовать, то с коллегами дело обстоит иначе. Особенно, если вам нужно стать "секретным Сантой" и сделать подарок сотруднику, с которым вы не общаетесь постоянно.
Согласно данным британской газеты Metro, в топ худших идей для подарков вошли дезодоранты, книги о диетической пище и кружки с религиозной символикой и цитатами. Нетрудно догадаться, что все эти подарки воспринимаются людьми как неприятный намек на недостатки внешности или характера.
Кроме того, в список неудачных подарков вошли:
- игрушечная кукла вуду, изображающая менеджера или руководителя, в которую можно втыкать иголки;
- карточки "Чем заняться перед смертью", которые поучил в подарок человек преклонного возраста;
- кружка с Христом для человека, который придерживается иной религии;
- машинка для удаления волос из носа для молодой женщины.
Таким образом, понятно, что не стоит дарить средства личной гигиены, а также вещи, связанные с религией и образом жизни.
Также, согласно анонимным опросам, женщины признались, что меньше всего хотели бы получить в подарок нижнее белье, керамику, крем против морщин и туалетные принадлежности. Мужской антитоп подарков возглавляют футболки с надписями (как остроумными, так и оскорбительными) и книги из области "Как сделать что-либо".
Что же в таком случае дарить?
Две тысячи человек приняли участие в опросе и сказали, что больше всего хотели бы получить от "секретного Санты". В списке лидируют подарочные карты, алкоголь, шоколад, книги и свечи.
Помимо этого, в топе самых желанных презентов оказались:
- деньги
- часы
- канцелярские принадлежности
- парфюмерия
- комнатные растения
- ноутбук или иной гаджет
- ювелирные изделия
- настольные игры и головоломки
- фоторамки
- компакт-диски
- подписка на любимые журналы
- покрывало и другие изделия из текстиля
- кофеварка или чайник
- календари
- витамины
- фрукты
- пряности
- очки
Выбор большой, но лучше всего понаблюдать за человеком, которому вы ищите подарок, чтобы понять его увлечения и вкусы.