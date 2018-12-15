Какие женщины нравятся мужчинам

Многих девушек по тем или иным причинам интересует вопрос: какие женщины нравятся мужчинам? Ни для кого не секрет, что все люди разные, и нет какого-то определенного типа женщины, которая бы нравилась всем мужчинам без исключения. Однако можно выделить несколько основных женских качеств, которые помогут завоевать сердце достойного мужчины.

Независимость

Да, мужчинам нравится ухаживать за девушками и помогать им. Но это совершенно не значит, что женщина должна быть несамостоятельной. Чаще всего, сильный пол выбирает самодостаточных женщин, которые в случае чего смогут решить свои проблемы сами. Однако не обязательно делить счет в кафе пополам.

Уверенность

Уверенность девушки — это полноценность личности. Она знает себе цену и чего хочет от этой жизни. Такая женщина не живет только своим партнером — она живет своими интересами.

Здравомыслие и спокойствие

Если у разумной женщины возникает конфликт с партнером, она не станет кричать и вызывать бурю негативных эмоций. Скорее всего, она рассудительно и спокойно попытается все выяснить без драмы на показ.

Честность и открытость

Порой мы слышим, что в идеальной женщине должна быть загадка. И это так. Изюминка может заключаться в аромате ваших духов, а не в том, о чем вы все время думаете с напряженным лицом. Не утаиваете то, что можно сказать, особенно, если не умеете сохранять невозмутимый вид.

Ухоженность

Не бывает некрасивых девушек — бывают неухоженные. Причем речь сейчас не идет о том, что из дома вы всегда должны выходить с ультрамакияжем. Красота начинается изнутри. Подтянутая фигура, чистая кожа и опрятный внешний вид нравится не только мужчинам. Это побуждает всех людей симпатизировать вам.

Женственность

Женственность — это совокупность таких качеств, как нежность, хрупкость и искренность. Женственную девушку хочется подсознательно любить и оберегать.