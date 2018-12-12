На каких вещах нельзя экономить

Есть вещи, на которых очень легко сэкономить. А есть и такие, скупиться на которые нельзя ни в коем случае. Вот лишь некоторые из них:

Здоровье

Безусловно, это первый и самый важный пункт в нашем списке. Обеспечьте себе возможность посещать квалифицированных врачей, хорошие поликлиники. По возможности, купите себе пакет дополнительного медицинского страхования, если его вам не предоставляет работодатель. Обеспечьте себе и семье хотя бы необходимый минимум: медицинские услуги в поликлинике, вызов врача на дом по необходимости. Опционально — госпитализация и стоматология.

Образование

Всегда делайте выбор в пользу вложения в себя. Лучше сэкономить на чем-то другом, чтобы получить новые знания. Высшее, допобразование, различные курсы. Расширяя свой арсенал знаний и умений, вы открываете для себя новые возможности для заработка и повышения собственного дохода. Вложение в себя — самая выгодная инвестиция, и на этом экономить нельзя.

Обувь

Если на одежде сэкономить вполне допустимо, то покупка дешевой обуви может негативно отразиться на самочувствии. Зимние сапоги, сделанные из некачественного синтетического материала, не пропускают воздух и при этом обладают плохой теплопроводимостью.

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Скорее всего, достаточно быстро ноги станут мокрыми и холодными, что спровоцирует простуду и судороги ступней. А, к примеру, дешевые летние кроссовки не будут пропускать воздух, из-за чего ноги обзаведутся опрелостями и приобретут неприятный запах. Не говоря уже о проблемах с суставами, которые провоцирует неверно разработанный подъем.

Туалетная бумага и полотенца

Покупка дешевой туалетной бумаги — экономия и впрямь сомнительная. Более тонкая версия заставляет потребителя отрывать больше, кончается быстрее, и вот уже снова пора бежать в магазин за новой пачкой.

С бумажными полотенцами та же история — многослойные рулоны легко отрываются и требуют лишь одного-двух кусочков на необходимые нужды. Более дешевые и тонкие полотенца обычно быстро расползаются в руках, заставляя отматывать все больше и больше.

Уход за собой

Всегда должно оставаться место уходу за собой. Не обязательно выбирать самые дорогие спа-процедуры или люксовые бренды для ухода за, например, волосами и бежать в салоны красоты каждый день.

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Тем не менее, отказываться от них вовсе — не стоит. При выборе салона обратите внимание на соотношение ценовой политики и качества оказываемых услуг. В маникюрных салонах пристально осмотрите, насколько хорошо мастера соблюдают гигиену инструментов. В парикмахерских — на чистоту зала, а также обращайте внимание на средства, которыми работают сотрудники. Достаточно того, чтобы мастера не использовали откровенно дешевые марки с составом, в котором — вся таблица Менделеева и немного сверху.

Все эти пункты объединяет одно — не стоит экономить на том, что снижает ваше качество жизни и негативно отражается на самочувствии психологическом и физическом. Даже при скромном бюджете важно найти тот самый необходимый баланс и жить в гармонии с собой. Главное — правильно расставить приоритеты.