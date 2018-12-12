Как носить кольца, чтобы привлечь удачу

За каждый палец на руке отвечает определенная планета. Если вы хотите усилить свою энергию в той или иной сфере вашей жизни, это можно сделать с помощью кольца.

Но для начала — небольшой тест. Посмотрите на ваши руки: на какой руке и на каком пальце вы носите кольца? Обычно мы бессознательно надеваем украшение: иногда со среднего пальца кольцо кочует на указательный, а иногда на большой. Постоянное ношение украшения на определенном пальце отразит ваши бессознательные желания и мотивы, которые за этим кроются.

Левая рука vs правая рука

Для начала хотелось бы отметить, что в каждом из нас есть женское и мужское начало. Левая часть тела отражает женскую энергетику. Это мягкая, пассивная, творческая, созидательная сила. Украшения на левой руке усиливают прежде всего женскую сторону вашей натуры: мягкость, податливость, соблазнение, заботу, созидание, творчество.

Правая сторона тела — отражение мужской энергии. Это активность, динамика, напор, сексуальность, потенция, агрессия, воля, лидерство, достижение, твердый характер. И это все мужчины из вашего окружения. Украшения на правой руке носят, когда нужно укрепить мужские качества, когда есть недостаток воли, энергии, жизненных сил для реализации масштабных проектов. Если вам нужно укрепить взаимодействие с мужчинами, носите украшения на правой руке.

В астрологии Солнце и Луна считаются двумя важными планетами в гороскопе рождения. Солнце — мужская энергия, Луна — женская. Поэтому правая сторона тела несет в себе энергию Солнца, левая — Луны. Пальцы рук несут в себе энергии планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.

Большой палец — сила и энергия

Большой палец несет в себе энергию планеты Марс. Марс отвечает за активность, инициативность, физическую силу, действие, начинание, агрессию, секс, потенцию. В окружении выделяет любовника, соблазнителя.

На большом пальце правой руки часто носят кольца люди, которые занимаются физической деятельностью: например, спортсмены, борцы, военные, работники физического труда. Украшение на большом пальце правой руки будет усиливать активность и инициативность, но мощная энергия будет притягивать конкурентов — тех, с кем нужно открыто соперничать.

Кольцо на большом пальце левой руки увеличивает сексуальность, потенцию. Если мужчина носит кольцо на этом пальце, это означает, что он герой-любовник. Для женщины кольцо на большом пальце левой руки будет означать активный поиск сексуального партнера.

Если вы боитесь проявлять инициативу, у вас есть страх перед началом дела, носите кольцо на большом пальце. Иногда энергия Марса блокируется страхами, и нужно немного ее усилить, чтобы вы свободно могли принимать важные решения в своей жизни.

Кстати, если вы хотите заняться спортом, подтянуть тело, вернуть себе стройный вид, носите кольцо на большом пальце левой руки.

Указательный палец — успех и влияние

Указательный палец принадлежит планете Юпитер. Юпитер отвечает за авторитетность, наставничество, закон и порядок, уважение, значимость, судьбу (но не злодейку, а судьбу в позитивном значении этого слова). На указательном пальце носят кольцо, когда хотят усилить свой авторитет или добиться расположения авторитетного лица (наставника, учителя, гуру).

Планету Юпитер в классической астрологии называют «большим благодетелем» ввиду того, что расположение влиятельных лиц и их помощь способствует успеху во многих делах.

Планета-гигант также способствует богатству и могуществу, путешествиям, знакомству с иностранной культурой, благополучию. Юпитер покровительствует юристам, адвокатам, учителям и преподавателям, судьям, пиарщикам, рекламщикам, философам, искусствоведам, переводчикам, путешественникам.

Если вам нужно усилить свой авторитет и влияние (например, вы преподаете), носите кольцо на указательном пальце правой руки. Если вы хотите попасть «под крыло» важного человека, носите кольцо на левой руке. Для качественного обучения или успешной сдачи экзаменов носите кольцо на левой руке. На указательном пальце левой руки можно носить кольцо, если вы хотите поехать за границу (на отдых, в командировку, на ПМЖ). Оно поможет вам находить общий язык с местным населением.

Средний палец — власть

Средний палец находится в ведомстве планеты Сатурн, отвечающей за власть и закон. Это уже жесткие рамки и практически беспрекословный авторитет. На среднем пальце правой руки носили кольцо правители и монархи как символ не только власти, но и ответственности за своих подданных.

Средний палец левой руки символизирует мать, правой — отца. Родители — авторитеты в глазах детей. Если вам нужно наладить отношения с родителями, стоит носить кольца на среднем пальце.

Если вы хотите стать начальником, занять пост или должность на конкурентной основе, носите кольцо на среднем пальце правой руки. Постоянное ношение украшения на этом пальце обеспечивает укрепление ваших позиций на руководящей должности. Если вы хотите получить власть не явную, а сыграть роль серого кардинала (как правило, это должности главного бухгалтера и заместителей), получить поддержку начальника, носите кольцо на среднем пальце левой руки.

Безымянный палец — любовь и творчество

Безымянный палец находится под влиянием планеты Венеры, покровительницы любви, красоты, творчества. Надевая кольцо на безымянный палец правой руки, мы демонстрируем, что наше сердце официально занято. Украшение на левой руке — демонстрация того, что сердце свободно и в поиске любви. Вы и сами наверняка замечали, что, если у людей плохие отношения в браке, они часто снимают кольца, потому что не хватает нежности, романтики, ухаживаний, ласки, сексуальной близости. Вот почему обручальным кольцам всегда придавалось такое значение. Ношение кольца на безымянном пальце правой руки — символ гармонии мужского и женского начала. А после развода некоторые не снимают кольцо, а демонстративно надевают на левую руку. Это как сигнальная система: ищу нежности и любви!

Венера — планета женской энергии. Кольцо на левой руке будет усиливать творческий, созидательный потенциал, что особенно хорошо для деятелей искусства и представителей творческих профессий: актеров, певцов, дизайнеров, художников.

Венера — планета финансов, поэтому постоянное ношение кольца на безымянном пальце левой руки будет усиливать пассивный приток денежных средств. На безымянном пальце правой руки украшение у женщин означает достаток в браке, у мужчин — легкий активный приток денег.

Для людей свободных ношение колец на безымянном пальце тоже допустимо и даже полезно: оно раскрывает не только творческий потенциал, но и сердце для новых любовных отношений.

Мизинец — интеллект и речь

Мизинцу покровительствует планета Меркурий, отвечающая за информацию, коммуникацию, торговлю. Если вам нужно усилить все, что связано с говорением, пониманием, мыслительным процессом, слушанием, обучением, письменной коммуникацией, вам нужно носить кольцо на мизинце. Кольцо на мизинце правой руки наделяет ум цепкостью, речь — выразительностью.

Если вам нужно выступать на сцене, участвовать в публичных выступлениях, дебатах, доказывать, отстаивать свою точку зрения, быстро находить ответы на вопросы, носите кольцо на этом пальце. Подходит тем, кто работает в сфере пиара, smm, копирайтинга, является журналистом, диктором, ведущим на ТВ или радио.

Если вам нужно убеждать неявными методами, носите кольцо на мизинце левой руки. Это отличное решение для продавцов-консультантов. Меркурий — покровитель торговли, поэтому, если вы работаете в сфере прямых и непрямых продаж, носите кольцо на мизинце.

Меркурий также отвечает за перемещения, короткие поездки, поездки в пределах страны, поэтому ношение кольца на этом пальце будет полезно всем, кто связан с логистикой, находится в постоянных командировках, работает в сфере авиации. Как защиту от неприятностей, кольцо стоит надеть на левую руку, а при необходимости получить энергию в поездках — на правую.