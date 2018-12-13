Плюсы и минусы трудоустройства «по блату»

Если вы руководите компанией (или даже просто каким-то отделом), тогда наверняка вам приходилось как-то выкручиваться из щекотливых ситуаций, объясняя, почему вы, допустим, не можете взять на работу троюродного брата вашей бывшей одноклассницы. Хотя, казалось бы, что плохо в том, чтобы нанять сотрудника, что называется «по рекомендации»? Passion.ru расспросил HR-экспертов обо всех плюсах и минусах подобного трудоустройства.

Если рекомендуете вы…

Для начала подумайте, действительно ли вы готовы выступать в данной роли? Ведь, если, например, сотрудник не справится с обязанностями, или, что еще хуже, подставит компанию (и руководителя), то отдуваться, конечно, придется вам. Вам еще долго будут припоминать вашего подопечного и, возможно, попросят какую-либо компенсацию за причиненные неудобства.

Но, если вы все же уверены в человеке, тогда можете попробовать свести его с потенциальным работодателем. В этом случае вас тоже ждут определенные плюсы от такой рекомендации. Во-первых, вы в глазах руководителя будете выглядеть надежным человеком с полезными связями и определенными навыками, во-вторых, вы помогаете упростить решение некоторых рабочих вопросов (например, поиск сотрудников), в-третьих, вы можете стать кумиром в глазах друзей или родственников, чью карьеру вы устраиваете, в-четвертых, вы в очередной раз подтвердите, что являетесь авторитетным человеком, чье мнение ценят окружающие.

Минусы, повторим, тоже присутствуют. Помимо того, что на вас могут обидеться или затребовать компенсацию в случае провала вашего протеже, есть еще и другие риски. Например, ваш авторитет упадет сразу, как возникнут первые проблемы, в коллективе сформируется предвзятое отношение к вам, о карьерной лестнице можно забыть (по крайней мере до тех пор, пока ваши промахи не забудет руководство), нанесение урона не только компании, но и личной репутации, разочарование в друзьях или родственниках и испорченные отношения с окружением.

Если рекомендуют вас…

В этом случае, поверьте, рисков тоже не мало. С одной стороны, по протекции гораздо проще попасть в крупную компанию или получить желаемую должность. Но с другой — вы будете жить с постоянным ощущением того, что должны как-то отблагодарить того человека, благодаря которому получили работу-мечты. Или, например, он постоянно будет напоминать вам об этом и просить, в свою очередь, оказывать для него тоже небольшие услуги. Если вас не пугает перспектива «быть всю жизнь обязанным», тогда можете попробовать данный вариант трудоустройства.

Из плюсов можно выделить, вашу прекрасную деловую репутацию (иначе вас бы не рекомендовали, поверьте), получение должности (минуя многоступенчатые собеседования и томительные ожидания) в стабильной компании с хорошей зарплатой, лояльность руководства, сокращение испытательного срока, помощь не только в период адаптации, но и в дальнейшем, стремительное развитие карьеры, дополнительные бонусы и премии.

О минусах тоже забывать не стоит. Помимо того чувства, что теперь вы обязаны тому, кто вас порекомендовал, вы еще можете столкнуться с другими нюансами. Например, через какое-то время вам придет озарение, что вы не справляетесь с тем объемом работ, на которые вас взяли, или, что еще хуже, вы поняли, что эта компания вам не близка и вы «не сработаетесь», появится карьерная конкуренция со знакомым (он может в какой-то момент подумать, что вы хотите его подсидеть), предвзятое отношение коллектива и сплетни, испорченные отношения с окружением, необходимость постоянно доказывать, что вы достойны этой должности и готовы работать, а не просто пришли в компанию «по блату», лишь бы провести время.

Если вы руководитель и «сватают» сотрудника вам…

В принципе, в большинстве случаев «рекомендованного» человека приглашают на встречу и дальше уже либо делают ему предложение о работе, либо вежливо дают знать, что вакансия немного не подходит под те навыки, которыми он обладает. Тем более, что, если, например, у вашего hr-отдела большая загруженность и они не успевают общаться с новыми кандидатами, тогда вы существенно их разгрузите, если возьмете хотя бы одного сотрудника по протекции. Из плюсов подобного трудоустройства можно выделить: появление в вашей компании проверенного человека, уверенность в конфиденциальности процессов найма и дальнейшей работы, экономия времени, средств и нервов на поиске необходимого профессионала.

Из минусов в данном случае может быть следующее: не достаточно объективная оценка рекомендаций и профессиональных способностей протеже (вам могут наобещать, что человек просто профи, а во время работы окажется, что его знания и уровень работы не соответствуют ожиданиям), сложности с увольнением, наказанием или переводом подобного сотрудника (не портить же отношения с человеком, его порекомендовавшим), «панибратство» на рабочем месте, падение работоспособности и трудовой дисциплины (особенно если новый сотрудник оказался хорошим знакомым, которому просто так нельзя начать диктовать условия), дополнительные расходы на профессиональное развитие данного человека, необходимость выбора — дружба или прибыльность бизнеса.

Поэтому эксперты советуют четко разделять понятия «дружба» и «деловые отношения», чтобы не страдал ваш бизнес и ваша репутация на рынке. И вам в любом случае придется либо жертвовать хорошими отношениями со знакомым, либо четко отстаивать свою позицию, что бизнес вы не ведете со знакомыми (и знакомыми знакомых). Пусть уж лучше вы будете выглядеть несговорчивым жестким человеком в своем окружении, чем потом станете решать все возникшие проблемы из-за того, что пошли на поводу у знакомого и устроили в фирму сотрудника, который вас подвел.