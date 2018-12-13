Синдром Диогена: люди, страдающие шопоголизмом

К сожалению, мы не всегда знаем, где граница, когда мы покупаем впрок, а когда это становится настоящей болезнью.

Что нужно каждому из нас, чтобы почувствовать себя счастливым? Сколько денег, вещей человек может взять в свое путешествие по жизни — от самого ее начала до неизбежного конца? Почему одни довольствуются малым, переезжая из дома в дом с небольшим чемоданчиком, а другие не в силах расстаться со старой, потрепанной парой туфель с выпускного? Часто мы тащим за собой непосильную и нелепую ношу вещей, не задумываясь, так ли они нам нужны, в них ли заключена ценность нашей жизни? Не многие задают себе эти вопросы и тем более не могут на них ответить. Если ты уже начала погружаться в глубокие философские размышления на эту тему, позволь, мы перехватим инициативу, чтобы значительно сократить мозговой штурм.

Наверняка ни вы, ни кто-то из ваших подруг знать не знают, что такое синдром Диогена. И слава богу! А вот такое понятие, как «шопоголизм», наверняка не обошло вас стороной. Ведь каждая уважающая себя дама просто обязана любить прогуливаться вдоль витрин, выбирая новый наряд, чтобы всегда выглядеть красиво и стильно. К тому же шопинг дарит иллюзию контроля над собственным существованием и своеобразной свободы, поскольку он минимизирует тревожность, ликвидирует депрессивный настрой, повышает уверенность и уважение к собственной персоне. Вы как бы имеете возможность приобрести то, что сию секунду желаете, а не необходимые товары или рекомендуемые вещи. От этого мы ощущаем чувство свободы.

К сожалению, некоторые девушки слегка увлекаются процессом, что в результате перерастает в зависимость, или, если говорить научным языком, в синдром Диогена. Так специалисты называют склонность к патологическому накопительству. Наша редакция пообщалась на эту тему с нумерологом Ольгой Перцевой, которая дала несколько характеристик и дельных советов, как не пополнить список одержимых вещами людей.

В матрице синдром Диогена выглядит так: сектор «логика» 5/55/555/5555 + «быт» 2/3/4/5/6. Причин такого поведения великое множество, давай остановимся на двух, самых основных:

1. Люди с этим показателем стратеги по своей природе, поэтому планировать, анализировать свои покупки, в том числе на будущее, — это естественная программа, с которой человек живет всю жизнь до критического, переломного момента. Не может такой человек купить первый попавшийся на глаза товар или что-то просто дорогое, не проанализировав, насколько эта покупка объективна и полезна. Именно такой бесконечный анализ всего на предмет рациональности может сводить с ума, в буквальном смысле.

Только представьте себе, что, не продумав идеальную покупку по цене и качеству, вы просто не силах успокоиться, пока не найдете идеальный результат из возможных. Это должно быть первым тревожным звоночком о том, что следует задуматься и постараться научиться спокойно принимать свои ошибки. В лучшем случае не стремиться к идеальному результату, потому что потерять рассудок довольно просто.

2. Вторая причина накопительства еще интереснее. Люди с сильным аналитическим умом считают окружение глупее себя, не иначе как «страна непуганых идиотов». Поэтому, когда им удается найти что-то стоящее в куче мусора, это прямо-таки праздник души. Никто не заметил, а я нашел, люди — глупцы! И так раз за разом, находка за находкой человек вовлекается в процесс поиска чего-то за две копейки, но, определенно, редкого и дорогого. Эта причина чаще всего толкает на желание покупок в секонд-хендах. Здесь просто раздолье для человека с синдромом Диогена: всего много, все хорошее и стоит совсем недорого. А нашел этот клад только он, остальные слепы и не увидели сокровище у себя перед носом.

Вышеперечисленные причины являются стартом для патологии, когда сознание, перегрузившись, уже не справляется с реальностью. Нет границы между адекватной экономией и неадекватным социальным поведением.