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Как выбрать подарок: советы психолога и астролога 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Чаще всего россияне под бой курантов загадывают здоровья себе и близким, много денег, счастья и мира во всем мире. Чуть реже желают стабильности в жизни, найти настоящую любовь и обзавестись собственным жильем, но такие тоже есть, около 4-5 процентов. Женщины загадывают здоровье, а мужчины — большой заработок. Все это выяснили специалисты сервиса по поиску работы, которые опросили жителей более 290 регионов.
«ВМ» поинтересовалась у семейного психолога Олеси Покусаевой, что же лучше подарить близким в самую волшебную ночь в году. Как оказалось, разграничивать подарки для мужчин и женщин лучше не стоит. Важно учитывать индивидуальные предпочтения человека.
— Нет такого базового правила: «что лучше дарить мужчинам, а что — женщинам». Есть понятие — дарить что-то любимому человеку. Это мама, дочка, жена, папа, муж, друг, кто угодно. Выбирая подарок, нужно учитывать индивидуальность получателя. Беда Нового года в том, что из-за ажиотажа покупка подарка превращается в бездушное «надо». Да и к тому же многие задумываются об этом за несколько дней, а то и вообще 31 декабря слоняются по магазинам в поиске уже хоть чего-нибудь. Ситуацию не спасает даже предновогодняя атмосфера, ведь вы считаете себя должным что-то купить, уже не важно, что. Радости такой подарок не принесет никому. Поэтому все-таки лучше позаботиться о презенте заранее. Например, поехали вы на море, увидели сумочку, которая непременно подойдет вашей любимой женщине — покупайте! Самый ценный подарок — это выбранный с учетом индивидуальности человека. Все женщины и мужчины разные. Кто-то радуется красивым шарикам на елке, а для кого-то это ерунда.
Есть масса подарков, которые считаются «женскими»: парфюм, косметика, украшения, но большая часть представительниц прекрасного пола ими недовольна.
Так же, как и «мужские» подарки: гаджеты, инструменты, алкоголь — многих разочаруют. Типовой же подарок — деньги — вовсе отравляет волшебство праздника Нового года и не имеет смысла.
А вот астролог Елена Кузнецова рассказала, что точно не стоит класть под елочку в наступающем 2019 году Желтой Земляной Свиньи.
— 2019-й — год земли. Поэтому ни в коем случае нельзя дарить что-то, связанное с этой стихией. Например, деревья, цветы, инструменты для садоводства… Естественно, лучше исключить подарки недвижимости. Нельзя дарить платки, колющие-режущие предметы, перчатки, носки. Можно преподнести близкому человеку фигурку Тигра — это будет защита на год. Если знак воздушный, то можно подарить что-то из техники или канцелярии. Земным знаком больше пригодится что-то для быта. Огненные будут рады интересной книге, билету в кино или набору гантелей. Водяным же знакам лучше презентовать вещи, которые ассоциируются с теплом и комфортом.
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