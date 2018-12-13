Фэн-шуй: самый опасный сектор 2019 года

Время перемещения неосязаемых сил энергии Земли совпадает с наступлением китайского Нового года по Тысячелетнему солнечному календарю. Традиционно это время в ночь с 3 на 4 февраля. До 4 февраля 2019 года еще очень далеко. Но как говорит китайская пословица: «Зонт готовь, когда ясная погода». Хорошо, если вы будете заранее знать, где в наступающем году нельзя будет сильно активничать, из каких помещений стоит заранее переехать, в каких секторах дома нельзя будет делать ремонт и т.д. А кого-то эта информация заставит, наконец, ускориться и поспешить с ремонтом и модернизацией в обозначенном секторе дома, чтобы успеть к началу плохого периода.

Итак, самым проблемным сектором в квартире или сектором отдельной комнаты после 4 февраля 2019 года станет юго-запад. Сюда на целый год прилетит самая зловредная годовая звезда фэн-шуй — Пятерка-желтая. Именно с Пятеркой связывают самые значимые неприятности и неурядицы.

Традиционные советы фэн-шуй-специалистов — никоим образом Пятерку не тревожить и не активировать.

Весь год (до 4 февраля 2020 года) на юго-западе нельзя будет делать ремонт и производить любые работы, связанные с повреждением физических объектов (сверлить стены, забивать гвозди).

Нельзя будет копать землю и вести строительство на юго-западе от вашего дома.

Не следует переезжать в дом, входная дверь которого находится на юго-западе. Не следует также переезжать в дом и делать ремонт в доме, если он расположен тылом на юго-запад.

Чрезмерная активность, связанная с разрушением физических объектов, не рекомендуется на всем юго-западе еще и потому, что добрая половина юго-запада окажется областью одной из трех ша года — ша ограбления. Поэтому сверление стен, забивание гвоздей в юго-западных комнатах и копание земли на юго-западе от вашего дома могут быть чреваты весьма ощутимыми материальным потерями.

Не пренебрегайте этими предупреждениями, иначе очень скоро вы на себе прочувствуете негативную силу звезды Пять-желтая.

По возможности совсем уйдите от влияния Пятерки.

Не спите и не работайте в юго-западных комнатах. Если ваша кровать или рабочее место находятся в юго-западном секторе, передвиньте их.

Не живите в квартире, входная дверь которой получает юго-западную энергию.

Если такой возможности нет, во избежание неприятностей весь год не затевайте ничего серьезного. И особенно: не берите и не давайте в долг, не играйте в азартные игры, не занимайтесь рискованными видами деятельности.

Проявляйте осторожность во взаимодействии с контролирующими органами, следите за тем, что и кому говорите, не втягивайтесь в судебные разбирательства, берегите личные отношения. Если хватит мудрости, примите все с вами случившееся как хороший жизненный урок, а в своих ошибках и промахах ищите источник для саморазвития.

И традиционные советы по коррекции энергии звезды: чаще всего для ослабления Пятерки используются средство «соль-вода-монеты», медная пагода, металлические колокольчики, негромкая мелодичная музыка.

Не рекомендуется использовать на юго-западе много огня и красного цвета. Лучше сделайте акцент на золото и серебро, белый или серый цвет. Энергия металла ослабит тяжелое воздействие земляной звезды.

С пожеланием хорошего фэн-шуй, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Астрология Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя) Султанбекова Шели