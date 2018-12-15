Ба Цзы 2019: Энергетические составляющие года Желтой Свиньи

В соответствии с Лунным календарем Новый год Желтой Свиньи в Китае будет праздноваться 5 февраля. Но, несмотря на то, что до нового «китайского» года еще очень далеко, самое время задуматься о том, что он может нам принести.

Основные энергетические составляющие нового года — Иньская Земля Цзи в небесном стволе и Иньская Вода Хай в земной ветви года.

Небесный ствол Цзи — это иньская почва, мягкая и плодородная. Это небольшой участок земли, сад, огород, сельскохозяйственные угодья.

Это образ матери-земли, которая взращивает любое брошенное в нее зерно. Поэтому в новом году все мы будем заняты освоением и облагораживанием своего «поля», своего «надела», работать над получением своего «урожая».

Характер Цзи заботливый, восприимчивый, хозяйственный, консервативный, иногда ленивый, но в целом послушный. В обычном состоянии у нее нет склонности к реформаторству и революциям. Но всеприятие Цзи может граничить с излишней покорностью и ведомостью. Поэтому весьма существенно, что в нее «засевают», и кто ее «обрабатывает».

Это тем более важно, потому что в земной ветви года мы видим иньскую воду, которая размывает эту землю, размывает берега, основы, границы, устои. Такая вот зыбкая у нас будет почва под ногами. Недаром в один из предыдущих годов Цзи Хай упал даже один из камней Стоунхенджа!

Вода Хай — это водоем, река, озеро, пруд, колодец. Поэтому хороший и благоприятный образ Цзи Хай — это плодородный и плодоносящий участок земли вблизи приносящей богатство и питающей его реки или озера.

Самое время заняться облагораживанием своего приусадебного участка с обустройством на нем бассейна, пруда или фонтана.

Соответственно, и в событийном плане больше внимания будут привлекать территории, каким-то образом соседствующие или связанные с водой, во всех ее проявлениях.

Водная природа Свиньи дает ей чувствительное сердце, эмоциональность, живость, впечатлительность. Но и всеядность, и всепоглощение. Поэтому антитезный образ Цзи Хай — образ, пардон, грязной свиньи, заболоченной местности, мутной воды, распутицы и распутницы. Соответственно, весь год будет очень важно следить за чистотой во всех возможных смыслах.

Характер взаимодействия годовых энергий — преодолевающий, конфликтующий.

Чуть больше необходимого усилилась энергия земли — и реки запружены, воды загрязнены, рыба ушла, движение и развитие замерло или существенно затруднено.

Чуть больше необходимого усилилась энергия воды — и это грозит затоплением, промочками, паводком, наводнением, селями и оползнями, теряется опора и ощущение стабильности.

В психологическом плане это некие противоречия между логикой, прагматизмом и иррациональностью, чувственностью, между догматизмом, упорядоченностью и всеядностью, хаотичностью, между одновременным стремлением к безопасности и независимости.

Поэтому в новом году будет очень важно сохранять правильный баланс. С одной стороны, хорошо быть терпеливым, расчетливым, придерживаться установленных границ, с другой — также хорошо уметь «ловить волну», быть подвижным, вовремя увидеть или почувствовать, где и когда эти границы становятся зыбки, и можно их «растворить».

С пожеланием обретения правильного баланса, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Астрология Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя) Султанбекова Шели