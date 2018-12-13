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Странные фобии, которые действительно существуют 

Рамблер 1 час назад
Вы боитесь чего-нибудь? Подавляющее большинство людей знакомы с фобиями. Самыми распространёнными страхами являются боязнь пауков и змей, закрытых или слишком больших пространств, высоты и полёта на самолёте. Но бывают и куда более экзотические фобии, например, такие.
1. Педофобия — страх перед детьми. Страдающий педофобией опасается не только пухлощёких малышей, но и кукол, которые на них похожи. Существует и разновидность этого страха, носящая название эфебифобия. Она подразумевает страх перед подростками.
2. Киберфобия — страх, больше свойственный людям старшего поколения, которые плохо знакомы с гаджетами. При киберфобии человек боится компьютеров, но обычно эта боязнь проходит довольно быстро.
3. Альтокальцифобия сопутствует и мужчинам, и женщинам и означает страх перед высокими каблуками.
4. Трискайдекафобия — боязнь числа 13. Этот страх настолько распространён, что в некоторых европейских и американских отелях нет тринадцатого этажа. Часто в салоне пассажирских самолётов отсутствует ряд с номером 13, и всё по той же причине.
5. Фобофобия — страх возникновения страха. Даже если вы не страдаете никакой фобией, вас внезапно может посетить мысль, что скоро вы начнёте чего-то бояться. Именно так и начинается фобофобия.
Женский форум
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