Странные фобии, которые действительно существуют

Вы боитесь чего-нибудь? Подавляющее большинство людей знакомы с фобиями. Самыми распространёнными страхами являются боязнь пауков и змей, закрытых или слишком больших пространств, высоты и полёта на самолёте. Но бывают и куда более экзотические фобии, например, такие.

1. Педофобия — страх перед детьми. Страдающий педофобией опасается не только пухлощёких малышей, но и кукол, которые на них похожи. Существует и разновидность этого страха, носящая название эфебифобия. Она подразумевает страх перед подростками.

2. Киберфобия — страх, больше свойственный людям старшего поколения, которые плохо знакомы с гаджетами. При киберфобии человек боится компьютеров, но обычно эта боязнь проходит довольно быстро.

3. Альтокальцифобия сопутствует и мужчинам, и женщинам и означает страх перед высокими каблуками.

4. Трискайдекафобия — боязнь числа 13. Этот страх настолько распространён, что в некоторых европейских и американских отелях нет тринадцатого этажа. Часто в салоне пассажирских самолётов отсутствует ряд с номером 13, и всё по той же причине.

5. Фобофобия — страх возникновения страха. Даже если вы не страдаете никакой фобией, вас внезапно может посетить мысль, что скоро вы начнёте чего-то бояться. Именно так и начинается фобофобия.