Смешно и стыдно: реальные истории с корпоративов

Мы поговорили с девушками, которые рассказали, что бывает, если слишком много выпить на новогоднем корпоративе.

Оля, менеджер в крупной IT-компании, 23 года

"Это был мой первый в жизни корпоратив, меня переполняло чувство собственной взрослости и важности, казалось, что могу себе позволить все! В общем, я и позволила сначала один коктейль, потом другой, остановить меня было невозможно, но никто и не пытался, у меня очень милые и терпеливые коллеги. Они слушали мой бред, а я рассказывала по сто раз одно и то же, показывала, как сажусь на шпагат, а к одному женатому сотруднику я лезла целоваться. Вспоминать стыдновато. Проработала я там еще два месяца и нашла работу получше. Больше пить не планирую".

Светлана, бухгалтер в строительной фирме, 29 лет

"После развода я понеслась во все тяжкие, и новогодний корпоратив стал моим очередным приключением. Вообще-то пить я начала еще четверг, сходили с подругой в ночной клуб с мужским стриптизом, там я чувствовала себя королевой бала, хватала всех подряд за ягодицы, правда в трусы залезть не дали, а я была отчаянная и все пыталась и пыталась. На утро все еще пьяная кое-как собралась на работу, трезветь я не собиралась, и шампанское с коллегами в начале дня зашло на ура, короткий день пролетел как в тумане, а вечером мы всем коллективом поехали в ресторан и продолжили. И вот я пошла искать туалет, дорогу туда найти, к счастью, получилось, но вернуться я не смогла. Я бродила по извилистым коридорам, натыкалась на каких-то чужих людей (в ресторане было много залов и в каждом проходили корпоративы). В итоге я подошла к нашему залу с противоположной стороны, уперлась в какую-то перегородку, такой стеллаж с цветами и вазами, и решила просто перелезть. Перегородка оказалась довольно хрупкой, я ее поломала, побила вазы и вот с этим грохотом выпала к ногам ведущего. Горшки с цветами, кстати, уцелели, но за бой ваз пришлось заплатить".

Алевтина, руководитель в рекламном агентстве, 38 лет

"Я никогда не была сторонницей отвязных праздников, где алкоголь льется рекой, а в жизни вполне приличные люди вдруг превращаются в странных личностей. Поэтому на корпоративы приходила, по сути, «отбывать повинность»: обязывала должность начальника отдела. Но верно говорят, никогда не говори никогда. Надо отметить, что я отнюдь не пуританка, и выпить красного сухого могу, но предпочитаю делать это в компании своих близких. На официальных мероприятиях (к коим я отношу корпоративы в том числе) ограничиваюсь парой глотков шампанского или минеральной водой (“отмазка”, что я за рулем работает исправно). Но однажды случилось то, чего я никак от себя не могла ожидать. Новогодний корпоратив, как всегда, хороший ресторан, прекрасный фуршет, дорогой алкоголь, веселье. Не знаю, что на меня нашло, но мне вдруг захотелось расслабиться и выпить пару коктейлей. Происходящее дальше помню смутно. Помню, что в разгар праздника пришел Дед Мороз и стал одаривать присутствующих подарками. А еще помню, что было ужасно весело, хотелось танцевать и обнимать всех этих прекрасных людей, с которыми я работаю. Не сумел от проявления моей нежности увернуться и Дед Мороз. Объятия плавно перешли в поцелуи. Дальше дело не зашло: все-таки мой мозг, видимо, включил режим автопилота. Наутро в телефоне оказалось несколько пропущенных вызовов и порядка 15 смс… от начальника. Как оказалось, Дедом Морозом был он. Было стыдно ужасно. Но, видимо, чудеса перед Новым годом все же иногда случаются: через пять месяцев после того корпоратива мы подали заявление в ЗАГС. Женаты 6 лет, подрастает дочка. Но на корпоративы теперь мы ходим только вместе, муж говорит, ему так спокойнее".

Виктория, менеджер по туризму, 32 года

"В бильярд я не играю, с тех пор как несколько лет назад пыталась научить своих коллег правильно играть. Я вообразила себя суперпрофи, размахивала кием, принимала эффектные позы, а потом залезла на стол, потому что душа рвалась в танец. Один из коллег-мужчин все пытался поправить мою задравшуюся юбку, но выходило у него плохо, я все время крутилась, да и он был не вполне трезв, но ухватить меня за юбку все же смог и так ее дернул, что пояс оказался у меня где-то в районе колен. В этот момент в зал зашел официант с новыми закусками на подносе, он так засмотрелся, что чуть не упал на замдиректора, которая тоже смотрела на меня, разинув рот. Официант устоял, а вот закуски полетели на ее нарядное платье. Я смеялась как никогда в жизни, но в этой компании это был мой последний ржач".

Алла, менеджер по работе с клиентами, 26 лет

"Как-то на корпоративе отдала бармену свой телефон, чтобы он поставил его на зарядку, и забыла про это. Начала искать телефон, когда собралась вызывать такси. Я металась по ресторану, спрашивая всех коллег, напрягла охранников, а на следующий день пошла и написала заявление в полицию о пропаже. Телефон нашелся быстро, на самом деле можно было просто в ресторан этот позвонить, но тогда мне такое в голову не пришло. Было невероятно стыдно, владельцы ресторана — наши партнеры".

Инна, инструктор по фитнесу, 32 года

"Тогда я еще курила и позволяла себе выпить, не помню, что в тот день была сильно пьяной, но точно не в себе. Я вышла на улицу покурить, компанию мне из наших прожженных зожников никто не составил, я стояла одна и о чем-то задумалась. Но докурив свою сигарету, я не смогла вернуться. Дверь не открывалась. Я не понимала, в чем дело, и мне было жутко обидно, что все там, а я тут, и даже казалось, что это коллеги меня специально захотели проучить. От обиды я просто разбила эту дверь урной, и только потом поняла, что тянула ручку не в ту сторону.

Елена, маркетолог, 28 лет

"Я работаю в небольшом, но очень дружном коллективе, праздники мы всегда отмечали весело и размахом, а главный наш праздник — Новый год, который совпадает с днем рождения компании. Тогда, я помню, напились все, но разойтись все-таки собрались. И вот стою я такая на остановке и пишу гендиру, что транспорт ко мне уже не ходит, метро закрыто, ехать мне некуда, только к нему. Отреагировал он мгновенно: сказал, стой где стоишь, я сейчас. И вот у нас любовь — уже три года".