Китайская метафизика: как привлечь удачу в новом году

Какой Новый год без подарков, без сюрпризов и маленького волшебства?

С помощью волшебной техники китайской метафизики — Ци Мень Дун Цзя, которая часто используется для того, чтобы запастись Удачей впрок. Так сказать, на будущее.

Механизм использования техники довольно прост. Зная, где и когда сойдутся исключительно благоприятные энергии, надо постараться каким-то образом эту энергию активировать или набрать про запас.

Пополнить закрома своей Удачи в самом начале Нового года — что может быть лучше?

И начнем мы, пожалуй, с романтики! И не откладывая в долгий ящик, прямо с раннего утра 1 января нового года.

Активация «Нефритовая Дева удерживает врата» традиционно используется для налаживания отношений, примирения с теми, с кем вы поссорились, поиска суженого (ой), рождения детей, для того, чтобы в вашей жизни было больше праздников и приятного общения.

Итак, что нужно сделать?

1 января в час Кролика нужно просто прогуляться в западном направлении от вашего дома. Идти нужно не менее 20 минут, лучше больше. Хорошо заранее наметить некий пункт на западе от вашего дома, в котором вы сможете остановиться и провести не менее 15 минут, с тем, чтобы усвоить западную энергию этого часа. В назначенном месте следует сидеть или стоять спиной на запад и легко, ненапряжно подумать о ваших сокровенных желаниях.

Час Кролика для разных местностей наступает в разное время на часах. Вы можете использовать усредненное время — 05.30 — 07.00.

Те, для кого Удача ассоциируется, прежде всего, с финансами и денежным потоком, тоже не останутся без подарка!

Для них мы подготовили активацию «Трех генералов», которая сулит получение денег (и обычно немаленьких) в период от 3 до 30 дней.

Время активации, правда, не совсем привычное для бодрствования. Но в каникулы, я думаю, можно и отойти от привычного режима.

Итак, 2 января в час Тигра на западе вашего дома (как можно ближе к внешнему периметру) нужно будет установить комнатный фонтанчик или вентилятор.

Усредненное время — 03.30 — 05.00.

«Бог любит троицу», как говорит народная мудрость. Поэтому и 3 января мы тоже не оставим вас без полезной активации!

Еще одна структура «Трех генералов» традиционно трактуется как «Целый год будет хорошим. Все пойдет очень хорошо». Ну, как такое пропустишь?

И опять это час Кролика, но уже на юго-востоке. Усредненное время 05.30 — 07.00. Здесь можно использовать большой арсенал активаторов. Это может быть комнатный фонтанчик, вентилятор, свечи, сверкающие гирлянды.

Находиться здесь самому совсем не обязательно. Но если вы посидите немного спиной на юго-восток и подумаете о хорошем, о том, как должен пройти ваш год, будет только лучше.