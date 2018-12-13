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Рамблер/гороскоп на 14 декабря 

Рамблер 7 часов назад
Предлагаем узнать, что принесет вам этот день. Пятница-News и Рамблер/гороскопы расскажут, что звезды приготовили вашему знаку зодиака.
Здесь можно посмотреть полную версию наших выпусков.
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