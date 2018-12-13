6 советов подруг, которым не стоит следовать

Подруги спасают нас в самых разных жизненных ситуациях. С ними мы делимся и печалями, и радостями. Однако даже из самых лучших побуждений они могут дать вредные советы. Особенно если это касается личной жизни.

"Тебе просто нужен мужчина"

Вы рассказываете о своих проблемах и в ответ слышите, что вам просто нужно наладить личную жизнь. Однако наличие партнера на самом деле не является панацеей от всех бед. А некоторые нерешенные комплексы могут даже усугубиться. И уж тем более не стоит бросаться в первые попавшиеся отношения, просто чтобы не быть одной. Просто потому, что это все равно не поможет.

"У тебя слишком большие запросы"

Возможно, говоря это, подруги желают вам счастья, но быть с человеком, характер и взгляды которого вас совершенно не устраивают, нельзя. Рано или поздно накопившееся недовольство даст о себе знать. Только вы знаете точно, какой человек сделает вас счастливой.

"Бьет значит любит"

Страшное заблуждение, которое искалечило жизнь многим женщинам. Насилие не может являться доказательством любви, какие бы страсти ни кипели. И едва ли стоит доверять подруге, которая может дать такой совет.

"Потерпи, главное — сохранить семью"

Особенно часто такой совет дают женщинам с детьми. Но они едва ли вырастут счастливыми, наблюдая ежедневные скандалы родителей. Или подавленную, глубоко несчастную мать, которая не в состоянии радоваться жизни.

"Тебе нужно родить ребенка, тогда он никуда не денется"

Ребенок не спасет проблемные отношения, а сделает их еще более сложными. Его появление лишь добавит поводов для конфликта. Не говоря уже о том, что принуждение — плохая основа для крепкого брака. А мужчину, который твердо решил уйти, наличие даже нескольких детей не остановит.

"Бросай его"

Обычно мы чаще рассказываем о проблемах в отношениях с партнером, чем о позитивных моментах. Радость часто не нуждается в обсуждении. Именно поэтому у подруг может сложиться неверное впечатление о ваших отношениях в целом. Принимать решение о расставании стоит не после разговора с подругами, а после спокойного и открытого обсуждения накопившихся проблем со своим партнером.