Уроки, которые можно вынести из расставания

Люди хотели бы жить в идеальном мире, где существуют только любовь и гармония. Но, к сожалению, каждый человек хотя бы раз в жизни проходит через разрыв отношений. Часто, несмотря на боль и разочарование, именно расставание помогает получить ценный жизненный опыт, стать мудрее и понять несколько простых истин:

1. Счастье — внутри нас. После расставания вы плачете в подушку дни напролет, не спите, едите тоннами сладкое? Задумайтесь: стать толще на пару размеров и выглядеть как зомби — разве это ваша цель? Страдать и делать что-то во вред себе в данном случае — ваш выбор. Никто, кроме вас, не может сказать себе стоп, оставить болезненную ситуацию в прошлом и начать строить свое счастливое будущее, учитывая сделанные ошибки.

2. Плохое забывается, хорошее остается. Так избирательно работает наша память. Какое-то время вы будете прокручивать в голове и анализировать причины произошедшего, но постепенно вы заметите, что вспоминается, как вам хорошо и весело было вместе, а вот что привело к расставанию как-то стерлось. Если вам покажется, что причины для разрыва не было, напоминайте себе, что это не было случайностью — иначе вы рискуете в новых отношениях наступить на те же грабли.

3. Любовь к себе — основа прочных отношений. Только искренне полюбив себя, вы сможете полюбить другого. К новой встрече вы начнете больше ценить себя и поймете, что не стоит соответствовать чужим ожиданиям в ущерб себе — это путь в никуда.

4. Осознание своих истинных целей и желаний, даже таким болезненным способом, часто помогает в новых отношениях стать счастливее и расслабленнее. У вас появляется шанс найти человека, с которым вы не будете спорить о приоритетах, а будете смотреть в одну сторону и поддерживать друг друга во всех начинаниях.

5. Право выбора всегда за вами. Вы — единственный, кто несет ответственность за выбор партнера, поэтому только вам решать, как распорядиться сложившейся ситуацией. Возможно, поразмыслив, вы поймете, что в чем-то были неправы вы или где-то погорячились, а возможно, придете к выводу, что не стоило так долго терпеть происходящее. В любом случае, к новым отношениям вы отнесетесь мудрее.

6. Свобода, а не одиночество. Возможно, сначала вы остро ощутите свои одиночество и ненужность, но, в сложившейся ситуации возможно увидеть и плюсы: вам не надо ни перед кем отчитываться, вы можете делать только то, что хочется вам, у вас появилось больше времени для встреч с друзьями или саморазвития.

Вместо бесконечных переживаний попробуйте использовать период без отношений для самопознания и улучшения собственной жизни.