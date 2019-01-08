Стоит ли верить приметам из других стран

Верите ли вы в приметы? Некоторые люди всерьёз опасаются идти по тропинке, завидев чёрного котёнка, другие ждут беды, рассыпав соль, третьи непременно ищут в зеркало, если возвратились домой, едва выйдя за порог. Однако жители других стран спокойно относятся ко этим «предсказаниям» и обращают внимание совсем на другие вещи. У них есть свои приметы, которые кажется нам странными или даже смешными.

1. В Японии не любят цифру 3. Японца даже не фотографируются втроём, потому что, по поверьям, человек, находящийся в центре, скоро умрёт.

2. Шлёпнуть другого веником или метлой в Китае — страшное оскорбление. С давних времён веники ассоциируются с нечистой силой, поэтому их никогда не используют для очищения статуй богов.

3. Если у кошки родилось 5 котят или собака принесла 6 щенков, жди беды. Именно так считают жители Таиланда. Они же уверены, что если женщина забудет имя супруга, то он обязательно должен научиться ходить на руках, причём не имеет значения, сколько ему лет.

4. Мексиканцы никогда не раскрывают зонты в помещении, потому что уверены, что это приносит несчастье.

Смотрите видео и узнайте, почему мексиканцы щипают спутника, если видят рыжего человека, почему итальянцы мечтают увидеть чихающую кошку и почему греки не любят, когда им говорят приятные вещи голубоглазые незнакомцы.