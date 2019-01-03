Как правильно дарить и получать подарки

Купить хороший подарок — это еще полдела, ведь многое зависит и от того, как вы тот самый подарок презентуете человеку, для которого он был куплен или сделан. Много слов сказано о том, что главное в подарке не его стоимость, а то, с какими эмоциями и посылом он был приобретен и подарен. Делайте подарки с душой — виновник торжества это обязательно оценит.

Есть множество людей, которые могут себе позволить дарить шикарные подарки, однако, каким бы дорогим презент не был, никогда не упоминайте о его ценности в момент, когда дарите. Не подчеркивайте, как тяжело он вам достался и как вы при этом старались — это все может натолкнуть на мысли о том, что вы занимаетесь самолюбованием и это для вас важнее того, доставили ли вы радость человеку, для которого он был куплен. К тому же это может смутить его, заставить чувствовать себя виноватым, что вам пришлось так напрягаться из-за поиска подарка.

Каждый раз при выборе презента для определенного человека, не забывайте, что в первую очередь вы должны руководствоваться его интересами, а не своими. Покупайте подарок, исходя из того, что любит тот, кому вы его будете дарить — неважно, нравится вам самому это или нет, если ваш друг хотел получить именно это.

Постарайтесь заранее уточнить, хотелось бы человеку получить в подарок какую-то вещь, сюрприз, или он копит на что-то определенное и ему будет приятно, если вы подарите деньги, которыми он распорядится сам.

Не дарите подарок предназначающийся всей семье или вообще только определенным ее членам, если день рождения лишь у одного из них — подарок должен быть нацелен на этого конкретного человека. Не стоит дарить вашему другу мультиварку, если вы просто знали о том, что ее хотела его жена. Приберегите эту вещь для ее дня рождения.

Не дарите вещи, которыми уже пользовались и не передаривайте, что когда-то преподнесли вам, но это не подошло или не понравилось.

Что касается получения подарков, тут все еще очевиднее:

"Дареному коню в зубы не смотрят" — не показывайте недовольства подаренной вещью, ведь человек старался сделать вам приятное и тратил свое время и деньги для того, чтобы найти этот подарок. Всегда искренне благодарите тех, кто вас поздравляет — для них важно услышать обратную связь и узнать, что вы остались довольны.

Раскрывайте подарок всегда при том, кто вам его подарил, если только он не попросит об обратном.