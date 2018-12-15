Как встречать Новый год в одиночестве

Принято считать, что Новый год — это семейный праздник, который нужно встречать обязательно в кругу родственников или хотя бы шумной компании друзей. В результате масштабная подготовка к главной ночи года с уборкой, готовкой и украшением квартиры порой больше выматывает, чем приносить радость.

Однако иногда обстоятельства складываются так, что накануне 31 декабря близкие люди оказываются далеко, например, отправившись в путешествие. А возможно, вы сами переехали в другой город или страну, и пока не успели найти себе компанию? Так что же делать, если в праздничную ночь вы остались одни? Грустить и жалеть себя? Ни в коем случае!

Праздник для себя

На самом деле случайное или вынужденное одиночество позволит вам провести праздник именно так, как этого хотите вы, а не ваши гости. Вы можете заказать на дом любую еду, без необходимости стоять весь день у плиты. Посмотреть по телевизору то, что нравится именно вам, насладиться любимыми фильмами без лишних комментариев. И вам необязательно сидеть до трех часов ночи, вполне можно лечь спать пораньше, чтобы первого января проснуться с ясной головой. А может быть, в новогоднюю ночь вы займетесь любимым хобби, на которое не хватало времени в течение всего года? Выбор за вами.

Праздник с компанией

Если же вы все-таки не прочь найти себе компанию, то отправляйтесь в ресторан, ночной клуб или просто на главную площадь своего города. Кто знает, возможно, случайное знакомство в новогоднюю ночь станет началом крепкой дружбы или большой любви. Кроме того, можно найти в Сети таких же одиночек, как вы, и составить друг другу компанию.

И не стоит волноваться, что в новогоднюю ночь вы будете оторваны от тех, кто вам дорог. Современные средства связи позволяют дозвониться в любую точку мира. Включайте камеру и поздравьте близких с праздником в онлайн-режиме.

Праздник в пути

Если же оставаться дома вы не хотите, а публичные мероприятия в своем городе вас не привлекают, то можно отправиться в путешествие. Встреча Нового года в самолете или поезде — это приключение, которое запомнится надолго. А если вам хочется кардинальных перемен в новому году, то лучшего повода уехать в другой город или страну, не найти. И неважно, будет ли это пляж на берегу океана, горнолыжный спуск или старинные улочки с атмосферой минувших столетий. Яркие впечатления вам обеспечены.