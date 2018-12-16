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Как превратить хобби в источник дохода 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Если вы обнаружили в себе какие-то таланты, то не спешите зарывать их в землю, думая, что это никому не интересно. Любое, даже самое незначительное, по вашему мнению, хобби можно превратить в источник дохода. Как? Passion.ru расспросил экспертов и составил список рекомендаций.
Даже если у вас нет первоначального взноса и денег на рекламу, все равно не отчаивайтесь и не прекращайте заниматься тем, чем вам нравится. Помните, что многие начинающие предприниматели действовали посредством сарафанного радио, и когда о них узнало достаточное количество людей, тогда и посыпались первые заказы.
Начинать всегда тяжело, но еще сложнее жалеть об упущенных возможностях. Чтобы найти первых заказчиков, для начала устройте презентацию своей продукции (или услуг), возможно даже сделайте что-то бесплатно, но попросите взамен людей оставить о вас отзывы, если им действительно понравится, и порекомендовать своим друзьям и знакомым. И когда у вас появится несколько клиентов, тогда можете понемногу поднимать стоимость своих услуг.

Определение цены

Чтобы определиться, сколько же денег вы можете брать за свою продукцию или услуги, для начал изучите рынок и посмотрите, сколько на это готовы тратить сами потребители. Но если у вас достаточно оригинальное хобби и поэтому сложно сделать выборку цен по рынку, тогда вам придется самостоятельно подсчитать себестоимость расходных материалов, затраченных сил и энергии и прочее, чтобы определить, какая сумма может быть приемлема для ваших потенциальных потребителей и не отпугнет их. Не стоит слишком занижать свои таланты — вы тратите время, силы и пусть незначительные, но деньги, чтобы создать нечто особенное. Затем, когда клиентов станет намного больше и у вас будут распределены все записи на недели (или даже месяцы) вперед, то можете задуматься о повышении стоимости своих услуг. Не бойтесь, что это отпугнет людей — вы должны работать в том ритме (и в той ценовой политике), который вам комфортен.

Много (очень много) разговоров

Будьте готовы к тому, что вам предстоит очень много разговоров и переговоров. Например, вы можете столкнуться с такой проблемой, что клиенты сначала сделают заказ, а в последний момент передумают. И получается, что вы уже потратили время и деньги, чтобы выполнить их просьбу, но в итоге все не сложилось. Вам придется призвать на помощь все свое обаяние и красноречие, чтобы либо найти других покупателей, либо убедить первоначальных заказчиков, что им все-таки нужно то, что они первоначально заказывали. Или, например, поставщики могли сорвать сроки, доставить не то, что вы заказывали и так далее. При таком повороте событий будет сложно планировать свою занятость и оплачивать свои счета.
Поэтому необходимо организовать работу таким образом, чтобы люди оставляли предоплату за заказ, тогда вы не будете нести потери, в случае, если они откажутся (отказов в этом случае станет гораздо меньше, ведь никто не захочет терять свои деньги). С поставщиками тоже можно оговорить тот момент, что в случае, если они срывают сроки или привозят не то, что вы заказывали, то должны будут вам как-то это компенсировать. Штрафы можно продумать и для других недобросовестных заказчиков и партнеров, чтобы люди понимали, что вас не стоит поставлять. Помните, что это ваш бизнес и лишь вам виднее, как сделать так, чтобы он стал прибыльным и комфортным для вас.

Предложения и поиск компромиссов

Как только вы начнете развиваться, вас сразу же станет поступать много разноплановых предложений, например, сделать что-то, чем вы до этого не занимались (видоизменить ваше творчество), согласиться на какие-либо компромиссы или вовсе делать лишь то, что от вас требует заказчик. С одной стороны, конечно, в конечном итоге вы и делаете что-то, что должно понравиться клиенту, но с другой — если вы постоянно станете выполнять то, что вам не очень и нравится, очень скоро вы перестанете получать удовольствие от процесса и он превратиться для вас в обузу. Вспомните, почему, например, вы поменяли офисную работу на творчество? Разве не от рутины вы хотели сбежать и заниматься тем, чем вам действительно нравится? Тогда определитесь, на какие компромиссы вы готовы пойти, а что для вас останется неприемлемым, и не соглашайтесь на то, что вам не по нраву. Не забывайте, что рецепт успеха кроется в том, чтобы с душой относиться к своему занятию, но не забывать об обратной связи, чтобы понимать, что именно думают люди (клиенты) о вашем творчестве.
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