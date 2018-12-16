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«Рождение внука он отметил запоем» 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны"
В сети продолжается обсуждение того, стоит ли бизнесменам рисковать вложенными деньгами и ресурсами, беря женщину на работу: вдруг она уйдет в декрет, тогда все обучение придется снова повторять и так далее. Владелица столичного автосервиса Дария Каменская давно работает с мужчинами и искренне удивляется, что их считают более надежными сотрудниками. Она рассказала «Ленте.ру» о своем опыте руководства шестью мужчинами и девушкой.
Страх работодателя первый:
Ведущая сотрудница внезапно уходит в декрет
Ну, во-первых, декрет — это не внезапно. Во-вторых, хорошая лояльная сотрудница все к своему уходу подготовит и сама обучит преемника. В-третьих, декретные деньги платит государство, а не работодатель.
А теперь я расскажу вам несколько случаев из жизни. Тут-то вы поймете, что такое по-настоящему внезапное исчезновение сотрудника.
Прихожу утром на работу, запись машин плотная, каждые полтора часа — новый клиент. Основного механика (пусть будет Андрей) нет, к телефону не подходит или сбрасывает. Кое-как разруливаемся с помощью девушки-стажерки, маляра и электрика. Под самый конец рабочего дня является Андрей и рассказывает что-то невнятное про маму своей девушки, которую надо было срочно куда-то отвезти. Уволила в тот же день.
Или вот еще пример. Полгода учили мальчика (пусть будет Валера). Мальчик прежде получал знания в Бауманке, откуда его отчислили, потом сходил в армию, а вернувшись, загорелся желанием работать. Если мерять деньгами, то вложили в него около 80 тысяч. Это и поломанный во время обучения инструмент, и обеды, и исправление ошибок. Со временем начала давать ему самостоятельную работу. Выбирала из тех заказов, что попроще. Но в какой-то момент поймала себя на мысли, что у Валеры в работе две машины, а он уже неделю рассказывает по телефону, что у него болит коленка, и еще денег просит на МРТ, а машины делают другие ребята в неурочное время.
Тут вы скажете, «что ты нам про рабочий класс и всякое быдло, давай более интеллектуальные сферы».
Окей!
Однажды я взяла на работу мужчину (пусть будет Василий), сделать нам сайт. Мужчина брал ипотеку и очень хотел нормальный трудовой договор, мы договорились, что он месяц делает сайт, а потом будет заниматься маркетингом, рекламой, вывесками и всем тем, что не касается реальных клиентов и собственно авторемонта.
Мы выбрали и оплатили домен, Василий отфоткал сотрудников, сделал фото работы, мы написали условный прайс для сайта. Василий даже показывал мне какие-то примеры дизайна на своем маке, я что-то выбирала. Через две недели он получил аванс, 2НДФЛ для ипотеки и… пропал. К телефону с тех пор не подходит.
Сайта у нас все еще нет, зато я теперь умею посылать по почте трудовую книжку — сотруднику, уволенному за прогулы.

Страх работодателя второй:

Болеющие дети, родительские собрания, походы к врачу

Одна единственная девушка, которая у нас работает, не доставляет мне ровным счетом никаких проблем.
Детей не имеет, но ухаживает за слепым дедом. Три раза за последний год у деда были проблемы, и она не могла успеть на работу к началу дня. Все три раза она приходила после обеда, а до обеда каким-то образом разруливала все свои обязанности по телефону, так что я фактически не замечала ее реального отсутствия.
С мужчинами, как вы поняли, все иначе.
Однажды жена нашего механика (пусть будет Виктор) попросила его посидеть с детьми в воскресенье. Виктор об этом забыл и договорился со мной, что в воскресенье он доделает машину, и мы ее отдадим. Внимание: сам меня попросил. Ведь он к понедельнику хотел набрать определенную сумму, а воскресная машина как раз позволила бы ему ее заработать.
Про родительскую обязанность Виктор вспомнил в воскресенье утром. Разорваться между жаждой наживы и отцовскими чувствами не получилось, и он не придумал ничего лучше, как прийти на работу с двумя очаровательными девочками 4 и 6 лет. Дети тусили со мной в офисе, Виктор собирал коробку на опеле. Так я узнала, что если дать детям маркеры для доски и разрешить рисовать на холодильнике, то можно часочек поработать относительно спокойно. Тоже лайфхак.
Однажды у меня работал механик Денис. У него внезапно родила старшая дочь. Внезапно это было только для него. Как она скрывала беременность от родителей — я не знаю, но о том, что она была беременна, он узнал из звонка с просьбой забрать ее из роддома. Денис побросал инструмент, прыгнул в тачку и помчал в роддом. Рождение внука он отметил запоем. Из дома его выгнали и угадайте, кому он позвонил предложить заплатить 5000 рублей за капельницу и забрать его из клиники по восстановлению алкоголиков? Правильно — мне.

Страх работодателя третий:

Женщины излишне эмоциональны.

Те, кто так говорят, просто никогда не видели, как два мужика могут подраться из-за инструмента.
Вот Денису из предыдущей главы в процессе консилиума с другими механиками сломали руку.

Страх работодателя четвертый:

Женщины по вечерам спешат домой, потому что там — уборка, готовка, проверка уроков и вот это все кухонное рабство.

Однажды у нашего электрика умер папа. Умер он в другом городе. Сотрудник, понятное дело, уехал. А все его машины остались стоять. Мы договорились со всеми, что все выйдут в выходной, и общими усилиями сделают хотя бы самую срочную машину. В выходной вышла наша сотрудница, маляр и ученик шиномонтажника. Один механик проспал, второй — забыл права и получил 10 суток за повторную езду без прав, третий — просто не пришел, потому что у него были планы на выходные.
Мы работаем до 20:00 и двое наших механиков выходят с работы не позже 20:15, потому что один возит маму с работы домой, второй ездит с ним на машине. Чтоб успеть помыться и переодеться, работу надо закончить в 19:50. Все что они не успевают доделать, за ними всегда доделывает наша Женя, даже если для этого надо задержаться.
Уже упомянутый Андрей по календарным выходным часто ездил на рыбалку и не брал трубку. Если он что-то не клал на место, дозвониться, чтобы спросить, «где и что» — было невозможно — Андрюша ловит рыбу в тишине.
Был еще один случай — Виктор строил на даче баню. Однажды приехал после выходных на работу настолько уставший после строительных подвигов, что до обеда проспал.
Вот и получается целая коллекция примеров того, как может подпортить жизнь работодателю сотрудник мужского пола.
Жизнь работодателя вообще сложна и мучительна. Но мы же не ноем, что «мы бедные котики, и ах беда-то какая с собственным бизнесом, и у нас нет ни выходных, ни праздников, и сами мы не можем взять больничный». Так что теперь вы знаете, что чтобы не облажаться, лучше никого на работу не брать и из комнаты не выходить.
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