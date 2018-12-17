Как полюбить свою работу: советы Беллы Потемкиной

Дизайнер Белла Потемкина, похоже, знает все и может дать дельный совет на любую тему. Не так давно она уже объясняла своим почитателям, как настроиться на продуктивную работу, рассказав девушкам о списке дел, правильном завтраке и чистоте рабочего стола. Видимо, данный вопрос получил живой отклик среди аудитории, и звездная блондинка решила углубиться в трудовые моменты.

К сожалению, не каждый может похвастаться тем, что каждое утро встает и идет на любимую работу. Частенько долгий путь до рабочего места проделывается либо за вознаграждение (заработную плату) либо из-за страха перед переменами и общественным мнением. К примеру, выпускник поступил не в тот вуз, куда хотел, а куда решили его родители. Как результат — нелюбимая профессия и занятие не по душе. А идти наперекор родителям, даже будучи взрослым человеком, увы, не у всех хватает сил. Счастливицей в этом плане можно назвать Беллу Потемкину. Дизайнер не скрывает, что занимается любимым делом, летит на работу и очень ее любит. Еще бы, ее бизнес прибыльный, платья от Потемкиной носят многие российские знаменитости, а сама Белла — героиня светской хроники и модных событий.

Белла изучает позитив, мотивирует своих фанатов на перемены к лучшему, как во внешности и красоте, так и в духовном плане. Недавно она кратко и емко объяснила, как полюбить свою работу. Вспоминая великого Дейла Карнеги и его совет про лимон и лимонад, можно сказать, что совет Беллы как раз на этот счет. Не можешь сменить работу — полюби ее!

— поймите важность того, что вы делаете, конечную цель, миссию вашего поста, полностью отдела и всей компании в целом. Постоянно вспоминайте, насколько полезно то, что вы делаете — для людей, для клиентов. Почувствуйте свою ценность и необходимость. ⠀

— избегайте негатива даже в мелочах, ведите себя уже так, будто вам все нравится: не фыркайте, если вам дали сложное монотонное задание, не «проклинайте» внутри себя всё и всех. Не пытайтесь осуждать прямого начальника или сплетничать с коллегами о том, как все плохо. Это мелочи создают негативный энергетический комок вокруг вас и притягивает еще больше провалов как в карьере, так и в жизни в целом. ⠀

— старайтесь делать больше для коллектива и компании, чем написано в вашей должностной инструкции. Помогайте коллегам, будьте инициативны, участвуйте в организации общих проектов и мероприятиях, будьте всегда готовы к помощи. Ибо: «кто много дает

— тот много получает». В трудной ситуации и вам помогут. ⠀

— соревнуйтесь: сами с собой как минимум. Старайтесь сделать больше, чем в прошлом месяце, перевыполнить план, достичь лучших результатов. Всегда становитесь лучше, чем были раньше. В этом смысл эволюции и это-самый правильный вектор для всей вашей жизни. Даже если вас не оценят в данной компании — карма не подведет. ⠀

— держитесь подальше ленивых, ноющих людей, которые перетягивают вас в свое «болото». Кстати, это может происходить весьма скрытно, не напрямую. Посмотрите внимательно вокруг себя: нет ли у вас подобного человека — «третьей стороны» — и не общайтесь!

Эти советы пригодятся нам не только на работе, но и в обычных домашних делах. Не создавать негатива, освободиться от ворчливых людей и соревноваться с собой — то, что помогает идти вперед в любой ситуации. А уж на работе тем более.