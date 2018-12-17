Как отметить Новый год, если не хватает денег

Часто можно услышать мнение, что Новый год из доброго, светлого праздника превратился в чисто коммерческий. Живая ёлка, аксессуары и украшения, особая «новогодняя» скатерть, праздничная посуда, эксклюзивные подарки и ломящийся от экзотических кушаний праздничный стол негласно стали правилами так называемого «хорошего тона». Но так ли это на самом деле? Не у всех есть возможность или желание следовать моде.

Далеко не каждая семья может позволить себе купить для детей дорогие подарки. И даже праздничная ель будет сверкать разноцветными огнями отнюдь не в каждом доме. Но разве это повод для того, чтобы не праздновать? Вот несколько советов, как отметить Новый год, если с деньгами напряжённо. Надеемся, они вам пригодятся!

Чем можно заменить новогоднюю ёлку

Для того, чтобы создать атмосферу праздника, совсем не обязательно покупать живую ель. Если у вас есть искусственная — отлично! Впрочем, можно обойтись и без неё. Во время прогулок по парку или скверу вы, наверное, замечали лежащие на снегу сухие ветви. У некоторых из них очень красивая или необычная форма. Соберите несколько самых, на ваш взгляд, интересных ветвей и возьмите с собой. Они пригодятся вам для создания новогоднего деревца.

Если вы предпочитаете эко-стиль, поставьте их в ваш любимый керамический кувшин, плетёную корзину или обычную трёхлитровую бутыль, плотно обмотанную шпагатом. Хотите, чтобы композиция выглядела более нарядно? Покройте ветви оставшейся после ремонта серебристой краской, радиаторной эмалью или припорошите искусственным «снегом», промазав их клеем ПВА и обмакнув в пенопластовую стружку. Отступите на пару шагов и объективно оцените ваше произведение. Недурно, правда?

Чем украсить новогоднее деревце

ракеты;

мишек из папье-маше;

космонавтов;

вашу любимую снегурочку из ваты. Чтобы ваша композиция стала ещё наряднее, нужно достойно украсить её. При этом совсем не обязательно тратить последние деньги на покупку расписных шаров и прочих безделушек. В вашем доме найдётся немало вещей, которые справятся с этой задачей на 5+! Вспомните, не завалялась ли на антресолях коробка с бабушкиными новогодними игрушками? Ретро сейчас в моде. Сотни дизайнеров во всём мире трудятся над тем, чтобы придать своим творениям оттенок благородной старины. У вас перед ними огромное преимущество. Смело извлекайте потемневшие от времени:

Украшайте ими вашу настоящую или импровизированную ёлочку! В доме не нашлось ничего, что сошло бы за украшение? Не беда! Если вы умеете хотя бы немного вязать крючком, считайте, полдела сделано. Свяжите из обычных катушечных ниток десятка два снежинок, хорошенько накрахмальте их и развесьте на ветвях. Деревце всё ещё кажется вам недостаточно нарядным? Ну что ж, достаньте ваш заветный мешочек с шишками, которые вы собирали с ребёнком по дороге из детского сада, вооружитесь клеем, ножницами и мотком бечёвки, соберите все остатки тесьмы и кружев, обрезки упаковочного картона, шарики от дезодорантов, разноцветные лоскутки. Из этого добра вы сделаете оригинальные украшения ручной работы, а заодно и проведёте время с ребёнком.

Займёмся праздничным столом

Наши бабушки считали, что праздник — не праздник без торта, «оливье» и шампанского. Не будем отступать от традиций, но сделаем новогодний стол более полезным и при этом бюджетным. Поставим на стол вкуснейший винегрет, ваш фирменный веганский торт, а вместо шампанского подадим графин охлаждённого сока или компота из замороженных ягод и фруктов. Нет времени или желания возиться со сложными блюдами? Украсьте ваш праздничный стол оригинальными овощными и фруктовыми салатами, красиво разложенными на большом блюде очищенными орехами и фруктами. Приготовить всё это можно максимум за полчаса, а эффект и польза превзойдут все ваши ожидания!

В чём встретить Новый год

У вас нет лишних денег, чтобы тратить их на покупку платья и посещения салона красоты? Прежде всего, успокойтесь. Затем, не теряя присутствия духа, беспристрастно оцените прошлогодние наряды ваших френдесс в соцсетях. Вы серьёзно считаете, что всё это стоит потраченных денег? Загляните в ваш гардероб.

У вас наверняка найдётся базовое платье или брючный костюм нейтрального или даже чёрного цвета, которое за несколько секунд можно превратить в праздничный наряд.

Броское украшение, повязанный на шее или талии шёлковый платок, пряжка пояса, украшенная стразами, — любой из этих элементов способен до неузнаваемости изменить ваш скромный наряд! Осталось сделать причёску, которая вам особенно к лицу, и отрепетировать перед зеркалом самую неотразимую из ваших улыбок. К встрече Нового года вы готовы!

А как же подарки?

Нет средств на дорогие подарки? Было бы о чём горевать! Главное — ваше отношение к тому, кого вы хотите поздравить, а что преподнести — зависит только от вашей фантазии.

Маме или свекрови наверняка придётся по душе комплект подставок под горячее или набор кухонных прихваток с новогодней тематикой, с любовью сделанный вручную.

Близкая подруга будет в восторге от баночки домашнего варенья, украшенной нарядным «чепчиком».

Брат порадуется связанному вами тёплому шарфу. Красиво упакуйте каждый ваш подарок, не забыв снабдить его забавной открыткой с добрыми пожеланиями (вы можете нарисовать её гуашевыми или акварельными красками, украсить квиллингом или аппликацией).

Если вы увлекаетесь рукоделием, умеете немного шить, вязать и вышивать, проблемы, что подарить, для вас и быть не может. Это не говоря уже о фантастической экономии средств! К примеру, акриловый бактус ручной работы стоит от 4500 рублей.

Покупка пряжи обойдется вам как минимум в 15 раз дешевле. А ваш подарок, созданный с любовью и заботой, и вовсе бесценен! Не правда ли, всё оказалось куда проще, чем казалось вначале? Как видите, чтобы отпраздновать Новый год, нужен только энтузиазм и немного фантазии!