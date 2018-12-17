Как найти опору в себе и перестать искать в других

Эмоциональные опоры — сложная и тонкая материя. Не имея их, мы склонны прилипать и сливаться со всеми, кто нам симпатичен. Например, большинству понятно, что материально опираться необходимо все-таки на себя или хотя бы стремиться к этому, правда же? Но почему-то эмоциональная сфера многими воспринимается как то, что необходимо с кем-то непрерывно разделять.

Что делает девушка, не чувствующая ни своих границ, ни своих опор, в отношениях с мужчиной? Она цепляется за человека, с которым ее связывает, например, приятное обстоятельство или ситуация, раскручивает до масштабов влюбленности (в своей голове), а дальше тянет внимание из жертвы, ни о чем не подозревающей. Девушке хочется разделять все, что она видит вокруг своей оси, с новым приятелем, ей хочется оповещать его о радостях и печалях, она требует поддержки и понимания, и между строк ясно, что ей не хватает принятия себя, она ищет помощи у окружающих, даже не задумываясь, что они не несут за это ответственность.

В подобной эйфории легко потерять ориентиры и перейти грань. Так часто новая, едва зародившаяся симпатия исчезает на корню, потому что вам никто ничего не должен и ваш «богатый внутренний мир» еще никому не стал интересен. Интересен он бывает тем, кто вас любит, — самым близким, все остальные довольствуются своими мирами и поначалу держатся обособленно, что нормально.

Чем отличаются внутренние опоры от внешних? Внешние относятся к работе, вашим увлечениям и окружению. Но как бы прекрасны они ни были, их нельзя считать последней инстанцией или спасательным кругом. Друзья имеют право не давать нам того, в чем мы нуждаемся, поэтому в сложных обстоятельствах так важно уметь ориентироваться на себя, чтобы потом не разочаровываться в отсутствии реакции других.

Что представляют из себя эти внутренние опоры? По большому счету это ваши ценности и ориентиры по жизни. Если вы хорошо себе их представляете, имеете перед собой обязательства, ориентируетесь на свои представления о нравственности, то это и есть система, которая всегда поможет выстоять в самых противоречивых случаях и будет питать энергией. Опора на себя — чудодейственный источник для самооценки. Так вы меньше зависите от настроения и обещаний других, больше следуя собственным предписаниям. Вы слышите собственный внутренний голос, а не пытаетесь отгадывать мысли других. Но не стоит и перегибать: опора на себя не предполагает тотального отказа от помощи. Она про то, что вы не ждете, что кто-то будет вас опекать или решать текущие проблемы. В первую очередь вы займетесь ими сами, а если ресурсов окажется уже недостаточно, попробуете обратиться к близким.

Что мешает распознать свои внутренние опоры? Конечно, инфантилизм в первую очередь! Это такое разрешение себе не вырастать, быть маленькой девочкой, неспособной управлять собственной волей. Инфантильные девушки всегда страдают и легко делятся с окружающими своими священными проблемами. Они нескромно заявляют об этом как о каком-то своем таланте — страдать и мучиться. Все вокруг черствые и молчаливые, а они — люди с тонкой душевной организацией, которую все так и норовят задеть. Вместо того чтобы остановить процесс растворения в собственной слабости, инфантильные барышни залипают и концентрируются на ней. Это замкнутый круг, выйти из которого можно только усилиями и действиями. То есть не купаться в этих переживаниях вместе со всеми подругами, а просто выйти из той темы и уйти в другую. В любимое занятие, в работу, в нормальную, полезную дружбу.

Слабая личность всегда сливается с окружающими, потому что при первой же проблеме она не способна опереться на себя, а способна лишь тревожиться и кричать миру о своей беде. Поэтому опоры — это еще и про силу духа и характера. Самое интересное, что идея «стать собой» на самом деле является тем же самым, что и «стать сильной личностью». Поэтому не ищите себя в бесконечных советах и мотивирующих книжках, лучше ищите опоры и внутренний стержень — это и есть вы.

Но все мы люди, и что делать, когда ветер так сильно подул, что вы теряетесь в пространстве и не можете взять себя в руки? Опоры не ищутся, сил нет, одна растерянность. Во-первых, в любой непонятной ситуации спросите себя: «Чего я хочу?» Только не кидайтесь к телефону, потому что первым и единственным желанием стала потребность поделиться «бедой» с подругой. Лучше сконцентрируйтесь на воображении, мысленно порассуждайте о ваших желаниях, не критикуя себя за невнятный поток мыслей — все равно только вы знаете, чего хотите. Одним этим вопросом вы «возвращаете» себя на место, а не улетаете мыслями в обстоятельства и чужое сознание.

Еще один вопрос, помогающий почувствовать реальную опору: «Что я должен?» Он несет в себе невидимый терапевтический эффект и остужает пыл. Почему-то в современном обществе стало принято заявлять: «Я никому ничего не должен», но корни этого убеждения лежат в манипуляциях другими людьми. Мы живем не в изолированном мире, и очень важно понимать то, что мы по-настоящему должны — обществу, семье, близким друзьям. Важно уважать и принимать свою причастность к окружающим и искать баланс между своими и чужими ценностями. Человек, отрицающий свой долг, не будет счастлив, он будет изолирован не только от внешних, но и от внутренних опор. Вы же помните, что последние формируются благодаря полезной деятельности и умению брать на себя ответственность? Ну и, конечно, подумайте над тем, без чего вы действительно не можете обойтись.

Эта необходимость часто не осознается. Например, вам кажется, что вам необходима свобода, но, столкнувшись с ней, вы чувствуете панику, а значит, неготовность взять ответственность за эту свободу. Подумайте об этом: практически любой наш выбор будет прекрасным тогда, когда мы понимаем, что нам он действительно нужен и мы способны согласовать внутри себя все возникающие противоречия. И главное, что стоит еще сказать: не обвиняйте родителей в отсутствии ваших внутренних опор и наличии зависимостей от других. Только мы сами в силах воспитать себя и опираться на истинную силу духа, а не на свое эго. И эти силы есть у каждого!