5 причин не идти на новогодний корпоратив

Многих из нас ждет новогодний корпоратив. Кому-то это мероприятие в радость, а кто-то идет туда, потому что «надо». Приведу пять веских причин пропустить скучную офисную вечеринку и остаться дома.

Причина № 1. Вас вынуждают платить за корпоратив

Тетенька из отдела кадров радостно объявила вам, что в конце декабря у вашей организации намечается корпоратив, на который вам предлагается скинуться по 3–5–7–10 тысяч рублей. Ничего так праздник, да? Но в нормальных компаниях за корпоративы платит организация. Если все междусобойчики вам приходится оплачивать из своего кармана, это веский повод на такие междусобойчики не ходить. Лучше купите на эти деньги еще один подарок ребенку или сделайте себе приятный сюрприз.

Причина № 2. Это не праздник, а обычная пьянка

Если корпоратив вы организовываете своими силами и средствами, то ничего хорошего вас там все равно не ждет. Те же лица, но только пьяные, сомнительные конкурсы, дешевое пойло. К вам не приедет Дима Билан , никто не устроит вам халявные фонтаны из шампанского, как это было на моем первом месте работы. Вот на такие корпоративы все шли с радостью и даже после увольнения старались тайком на них просочиться. Если ваша организация на этот уровень не тянет, смело оставайтесь дома.

Причина № 3. К вам там могут приставать

Вы весь год шастали по офису в скучном деловом костюме, а теперь нарядились в красивое платье, прическу сделали. Мужчины, немного тяпнув для храбрости, начнут делать вам комплименты и прозрачно намекать на «продолжение банкета» где-нибудь за пределами банкетного зала. В итоге вечеринка оставит после себя неприятное послевкусие, и ладно, если бы этих людей вы видели первый и последний раз в жизни, так ведь вам с ними потом еще и работать.

Причина № 4. На корпоративе будут все те же люди

Есть смысл ходить на вечеринку, если она объединяет в одном месте несколько филиалов. На ней вы можете познакомиться с новыми интересными людьми, наладить перспективные связи. Но если вечеринка предполагает присутствие ваших коллег, с которыми вы и так проводите треть жизни, зачем тратить на них свободное от работы время? Лучше проведите это время с семьей: съездите к родителям, сходите с детьми на каток или с любимым в кино или театр.

Причина № 5. Вам придется услышать кучу сплетен

Если вы нормальный человек, сплетни должны вас раздражать. На корпоративах же, как правило, люди только и делают, что сплетничают. Ну о чем еще говорить с коллегами, которых видишь каждый день на работе и с которыми уже обсудил все, что только можно? Не о работе же разговаривать. А тут обстановка расслабленная, алкоголь опять же способствует. Самое время перемыть косточки начальству и коллегам. Причем не забывайте, что и вы можете стать объектом обсуждений. Так что прежде чем скидываться на корпоратив, подумайте сто раз, надо ли вам такое счастье.