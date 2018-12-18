5 советов, которые помогут вам полюбить свою работу

А как бы вы ответили на вопрос «любите ли вы свою работу»? Энергично закивали головой в знак согласия и с еще большим энтузиазмом принялись бы разбирать дела? Или пустились бы в философские размышления о том, что это всего лишь источник зарабатывания денег и любить ее не обязательно? Passion.ru пообщался с HR-специалистами и выяснил основные секреты, которые буквально заставят вас влюбиться в то, чем вы занимаетесь.

На работу — как на праздник!

В последнее время офисный дресс-код настолько упростился, что спортивными штанами, объемными свитерами, костюмами пижамного типа и прочими трендовыми вещами уже никого не удивишь. Но постарайтесь все же не забывать, что ваш внешний вид способен сказать о вас намного больше, чем вы того бы хотели.

Эксперты напоминают, что желание всегда быть на высоте является мощным стимулом для вдохновения и творческого подъема. К тому же, ничто так не повышает настроение, как восхищенные взгляды коллег или комплименты от начальства (или и то, и другое одновременно).

Уважайте и цените своих коллег

В современном мире человек гораздо больше времени проводит в офисе, нежели в стенах родного дома или на встречах с друзьями. Поэтому нужно создать вокруг себя такой микроклимат, чтобы и вам, и остальным сотрудникам было не только приятно находиться вместе, но и комфортно работать. Это не значит, что вы должны набиваться в друзья ко всем людям, с которыми сталкиваетесь по долгу службы.

Просто постарайтесь быть милым и приветливым — этого вполне достаточно. Это поможет вам стать намного успешнее и заручиться поддержкой коллег в случае возникновения каких-либо неприятных ситуаций. Кроме того, они смогут вас «прикрыть», если вдруг вам понадобиться куда-то отлучиться или посвятить время решению не совсем рабочих вопросов. Но это возможно лишь в том коллективе, где сотрудники ценят и уважают друг друга.

Вспомните себя, когда вы только приступили к своим обязанностям

Чтобы ощутить вдохновение и почувствовать прилив сил, попытайтесь вспомнить свои ощущения, когда вы только-только пришли в эту компанию. Помните? Наверняка у вас горели глаза, вам было все интересно и хотелось поскорее сделать что-то действительно полезное, что смогло бы положительно отразиться на развитии компании и подвинуть вас по службе.

Эксперты рекомендуют почаще возрождать в себе ту эйфорию от первых недель на новой работе и найти свою мотивацию к новым идеям и желанию развиваться. В этом случае задания уже не будут казаться вам рутиной и вы сможете вновь радовать руководство своей неуемной энергией.

Настраивайтесь на командную игру

«Один в поле не воин» действует не только (даже не столько) в обычной жизни, сколько на работе. Не умоляя ваших заслуг можно с уверенностью сказать, что если бы вы действовали в команде, то добились бы гораздо более впечатляющих результатов. Поэтому не стоит брать все обязанности на себя лишь потому, что вам кажется, будто вы намного лучше справитесь с поставленными задачами, чем любой из коллег. На самом деле эксперты советуют доверять людям и не бояться перекладывать на них часть задач, ведь в этом случае у вас освободиться время, которое вы сможете потратить на более интересные вещи.

И даже если ваше представление о ваших обязанностях отличается от мнения руководства, вам стоит вместе определить верное направление деятельности и совместными усилиями вывести свою компанию на лидирующие позиции. И не нужно думать, что при командной игре ваши заслуги останутся незамеченными — наоборот, это не только укрепит ваши позиции в коллективе, но и выставит в выгодном свете перед начальством.

Не зацикливайтесь только на работе

У людей, которые получают истинное удовольствие от своей работы, есть еще много увлечений, которым они отдаются с не меньшей страстью, чем своим непосредственным обязанностям. Поэтому если вы стали замечать, что возвращаетесь домой «без задних ног» и все, что вам нужно — просто чтобы вас вообще никто не трогал или вовсе, чтобы забыли о вашем существовании, тогда не удивляйтесь, если через какое-то время вам надоест не только сама работа, но и все, что с ней связано.

Чтобы не перегореть раньше времени, постарайтесь научиться «переключать режимы» (особенно это актуально для тех, кто постоянно находится в состоянии аврала) и на ходить время на общение с друзьями и родными, на отдых или на свои любимые занятия. Тогда вы будете менее подвержены стрессу и снова научитесь получать удовольствие от своей профессии.