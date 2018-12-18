Как избавиться от предновогодней депрессии

Декабрь — время особенное. Задолго до Нового года магазины, кафе, отели, банки, медицинские центры и фитнес-клубы как будто бы соревнуются друг с другом в создании атмосферы праздника: наряженные елки, светящиеся гирлянды, обилие блестящей мишуры и красные атласные ленты. Все вокруг пропитано назойливым потребительским волшебством — съешь меня, купи меня, попробуй меня со скидкой. А что делать тем, кого это только раздражает или, наоборот, вгоняет в тоску?

Кто виноват?

1. Сезонность

У нее есть совершенно обоснованные физиологические причины: зимой в наших широтах мало солнца, поэтому организм в период самых длинных ночей в году автоматически начинает грустить. После щедрого осеннего урожая природа погружается в отдых, набирается сил перед новым сезоном. Человек — часть природы, поэтому и он не исключение: хочется чуть больше спать, чуть больше есть, чуть меньше двигаться. Литры кофе, конечно же, подстегивают нервную систему, но через какое-то время наступает истощение.

2. Предновогодняя гонка

Перед новогодними каникулами все стремятся куда-то успеть, что-то доделать, подвести какие-то итоги. Мегаполисы встают в пробки за месяц до праздника, дороги не чистят, и передвижение по городу превращается в утомительный квест. На работе руководство подгоняет, требуя очередных отчетов и планов. Дети уже устали от учебы и начинают болеть простудами от одного нечаянного чиха. Хозяйки хватаются за голову: что делать в первую очередь — драить дом, составлять праздничное меню на шесть перемен блюд или по ночам ездить в гипермаркеты и закупаться такими традиционными банка горошка/банка кукурузы/банка икры/бутылка шампанского/майонез/коробка конфет в подарок свекрови/и не забыть купить красные и белые свечи.

3. Одиночество

Новый год, как известно, веселый и шумный праздник, а что делать тем, кто одинок? Заглядывать, как андерсеновская девочка со спичками в окна кафе и магазинов, в надежде хоть чуть-чуть погреться о чужое счастье? Лихорадочно свайпить фотки в Tinder’e, чтобы уж точно не одной встречать праздник? Сбиваться в небольшие стайки таких же одиночек, чтобы хоть на пару дней уехать из города? Или принять уже и осознать проблему экзистенциального одиночества: мы приходим в этот мир одни и уходим одни, и самое страшное одиночество — это одиночество в паре или среди толпы?

Что делать?

1. Остановиться

Самое главное во всеобщем хаосе — остановиться и выдохнуть. Взять паузу. Понять, что хочется именно вам, а не боссу, мужу, детям, родителям, друзьям, коллегам по работе и представителю сотового оператора.

От клиентов накануне Нового года обычно слышу: «Если не можешь отказаться, то нужно возглавить». Инициативу, проект, подбор подарков, поздравление клиентов, проведение корпоратива и/или утренника в детском саду. Если энергии — море, то почему нет. А если батарейки вот-вот сядут? Тогда у меня есть только один ответ — забить! Просто забить. Конечно, уже слышу кучу возражений: «а что, если не получится забить?», «да, но…», «обстоятельства сложились таким образом, что не было никакой возможности…». И тут же отвечаю, что человек всегда свободен в своем выборе. Это не последний Новый год в вашей жизни, а вот сердечная мышца — одна. Кстати, не хочу никого пугать, но ради интереса можете погуглить статистику смертности от инфаркта миокарда и инсульта в разрезе по месяцам.

2. Порадовать тело

Вот это вот прямо прекрасная затея. Все, что угодно: тренировки в клубе у дома, танцы, поход на каток, лыжи на выходных с семьей, покатушки с горы на взятых у детей плюшках, поездка на зимнюю дачу, сауна, хаммам, массаж с ароматными маслами, спа-процедуры или просто принять ванну с солями или водяными бомбочками. Поход к косметологу или массажисту. Все эти масочки, скрабики, кремики, суфле и сыворотки очень психотерапевтичны для женщин, особенно перед праздниками, ведь каждой из нас так хочется волшебного преображения.

3. Творчество

Ни в коем случае не стоит забывать и о хобби. Если вы вяжете, пишете, рисуете, кулинарите, декупажите, вышиваете, делаете украшения и прочее, находите хотя бы пару часов в неделю для творчества. Ничто так не собирает нас и не делает целостными, как возможность побыть наедине с собой и своими мыслями. Женской энергии обязательно нужен выход в виде трансформации реальности, неважно с каким результатом, будь то рождение ребенка, расцветший накануне праздника декабрист, рождественский венок, повешенный на дверь, или английский кекс с цукатами, пряностями и орехами, которому еще нужно дозревать в пергаменте несколько недель.

4. Задуматься о душе

Тоже очень необходимое дело, недаром почти у всех религий есть традиция предпраздничных постов. Время, когда душа как будто бы сворачивается, уходит внутрь, чтобы напитаться ресурсами и к праздникам быть готовой поделиться новыми смыслами с собой и со всеми. Не важно, как вы себе это представляете — сходить в церковь, поучаствовать в благотворительности, стать волонтером или просто помочь соседке-пенсионерке донести сумку. Главное, чтобы этот посыл шел от душевной щедрости, а не от желания быть хорошей для всех.