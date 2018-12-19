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Держи себя в руках: 5 причин не изменять партнеру на корпоративе 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Новогодние корпоративы — это, безусловно, весело. Алкоголь растекается по венам, разговоры приятны и ненавязчивы, а еще можно надеть любимое праздничное платье и всех сразить. И, возможно, тут же начнется кратковременный роман с коллегой… Стоп, а вы действительно оба свободны? Вот о чем стоит подумать, прежде чем изменять партнеру.
Опросы, проведенные в США, показали, что более 60% людей считают измену на офисной вечеринке нормальной. В большинстве случаев все можно свалить на алкоголь, который, мол, заставил слишком активно общаться с интересным человеком. Но бывает так, что импульсивная измена становится следствием нехватки тепла и взрывов эмоций в отношениях. В любом случае — стоит воздержаться.
Если ты состоишь в отношениях и не можешь устоять, когда думаешь о ком-то еще, подумай, зачем тебе нужны такие отношения. Может, пора их прекратить?
Готова ли ты рискнуть всем, что у тебя есть с нынешним партнером, ради одной ночи? Помимо чувства вины, можно получить и проблемы, непосредственно связанные с работой.
Не говори с коллегами о сексе. По сути — не буди лихо, пока оно тихо. Пусть даже и мысли не возникает о каком-то коротком романе.
Если кто-то зашел слишком далеко, не стесняйся отказать. Особенно если вы об этом вообще не договаривались.
Реальность обычно хуже фантазий. И если ты о нем мечтала не один месяц, вряд ли ваш нетрезвый секс будет таким уж приятным!
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