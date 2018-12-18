Что делают девушки перед первым свиданием

Как вы думаете, что делает девушка перед первым свиданием? Выбирает лучший наряд? Бежит к парикмахеру? Рассказывает всё подругам? Сейчас вы узнаете все секреты.

1. Когда нам предстоит общение с незнакомым человеком, мы обычно продумываем темы для разговоров. Этим же занимаются девушки, которые собираются на первое свидание. Ведь им предстоит не только очаровать потенциального кавалера внешностью, но и заинтересовать его беседой.

2. Сейчас появилась возможность узнать о человеке кое-что заранее. Профили в соцсетях рассказывают о нас порой больше, чем мы готовы рассказать сами, так что девушка наверняка пристально изучит аккаунт молодого человека, чтобы примерно знать, чего ей ожидать на встрече.

3. Готовясь к свиданию, девушка непременно совершает ритуалы красоты. Эпиляция, маски для лица, укладка — это обязательные этапы перед рандеву.

4. Приобретают новое бельё. Особенно усердствуют в этом девушки, которые хотят завязать отношения прямо сейчас.

Нервничают ли девушки перед первой встречей с парнем, привирают ли они, когда рассказывают об образе жизни и числе прежних партнёров и как они намекают, что за них стоит побороться, узнайте из видео.