7 советов для успешной презентации на работе

Мы сталкиваемся с необходимостью в чем-то убеждать людей в разных ситуациях: добиться от руководства более комфортных условий на работе; представить бизнес-план инвесторам, чтобы открыть свое дело; объяснить семье, почему сейчас вам важно экономить. В каждом из этих случаев нужна уверенность, коммуникабельность и знание основных правил презентации. Расскажем, как защитить любую идею перед публикой.

1. Делай то, что страшно

Лучший способ перестать бояться — идти и делать то, что страшно. Сначала ты будешь в ужасе, потом — в легком стрессе, дальше — в некомфортной для себя ситуации, а в конечном итоге — в знакомой и привычной обстановке. Развивай навыки рассказчика: пересказывай друзьям сюжеты фильмов или книг, шути, заводи разговор с незнакомцами на улице или в очереди. Это поможет улучшить устную речь, только не забывай быть разнообразной — подбирать синонимы, приводить убедительные примеры.

Свою презентацию ты тоже должна отработать. Сначала порепетируй перед воображаемой публикой. Практикуй не только речь, но и движения: жестикуляцию, взаимодействие с компьютером, позу, в которой будешь стоять. Затем можешь тренироваться на родных и близких.

2. Изучи свою аудиторию

Принимай в расчет то, перед кем ты выступаешь. Если это новая для тебя аудитория, постарайся заранее узнать о ней хоть что-то: возраст, пол, интересы. От этого напрямую зависит структура твоей презентации, выбор лексикона. Ты должна понять, какие аналогии будут понятны этим людям, какие шутки уместны в их компании и уместны ли они вообще. Помни, что твоя задача — не просто хорошо выступить, а убедить тех, кто будет тебя слушать. Всегда держи в голове результат, которого хочешь добиться: получить одобрение, найти инвестиции, приобрести союзников.

3. Не стесняйся сопротивляться критике

Говори четко, уверенно и не стесняйся защищать свою позицию. Реагируй на критику спокойно, аргументированно, но не игнорируй ее, иначе аудитория решит, что тебе нечего возразить. Негативные комментарии тоже требуют ответа, только не опускайся до уровня собеседника и не давай выводить себя на эмоции. Если ты будешь достаточно напориста, людям придется серьезно отнестись к твоим предложениям.

4. Будь лаконична

Тщательно поработай над своей речью. Она должна быть четкой, понятной, но не скучной. Не усложняй повествование, делай его динамичным и последовательным. Доноси сложные идеи поэтапно. Помни, что у слушателей нет возможности вернуться и перечитать какую-то мысль, если она не понятна с первого раза. При этом избегай банальностей, иначе люди быстро утратят интерес к тебе.

5. Используй картинки

Чем нагляднее будет твое выступление, тем больше вероятности, что его поймут. Не забывай главное правило электронной презентации: один слайд — одна идея. Идеальный слайд — заголовок, картинка, короткая подпись. Рисуй графики, карты, блок-схемы, уравнения — так люди смогут максимально долго концентрироваться на твоей речи. Без визуализации сейчас не обходится практически ни одно выступление, и с этим тоже можно перестараться. Когда человек пытается изобразить каждое свое слово, включая приветствие, это выглядит нелепо. Прибегай к рисункам и картинкам, только если это действительно упростит мысль, а не станет ее банальным подтверждением.

6. Предупреждай вопросы

Даже к очевидным вопросам лучше быть готовой. Подумай, какие замечания или уточнения могут высказать люди по поводу твоей речи, и найди ответы на них. Рассуждай не только со своей точки зрения, но и со стороны тех, на кого ты хочешь воздействовать. Относись к вопросам позитивно — это хороший знак: если люди чем-то интересуются, значит, твоя идея не оставила их равнодушными. Запасись фактами и точными данными, чтобы окончательно убедить слушателей в своей компетентности.

7. Будь естественна

Выбери стиль своего выступления: ты будешь говорить спокойно или эмоционально, шутить или нагонять драму, начнешь жестикулировать и перемещаться по комнате или займешь одну позицию. Пусть твоя тактика поведения будет максимально приближена к естественному для тебя темпераменту. Если ты тихоня, нет смысла разыгрывать пламенного оратора, достаточно произносить слова четко и уверенно. Чем комфортней ты будешь себя чувствовать, тем лучше справишься со своей ролью. В любом случае старайся соблюдать основные правила интересного монолога: меняй темп повествования, справляйся с замешательством и не отступай от сути.