Как перестать откладывать дела на потом

Любите откладывать дела на потом? Значит, эта статья обязательна к прочтению, ведь мы постарались найти самые лучшие способы, для того чтобы перестать заниматься вечным самообманом.

Для начала разберемся, что такого нужно сотворить, чтобы вас назвали хроническим прокрастинатором. Замысловатое словечко, не правда ли? Однако его смысл знаком каждому, кто систематично откладывает значимые дела в долгий ящик. Наверняка и вы не раз были в числе так называемых прокрастинаторов, впрочем как большинство жителей планеты. Этот стиль жизни заставляет человека чувствовать себя виноватым — практически каждый день. Точнее, когда вы понимаете что наступает ночь, а вы так и не сделали того, что задумала накануне. Давайте разбираться, что поможет в борьбе с таким крайне невыгодным занятием.

Про-кра-сти… что?

О бесконечном откладывании дел на потом писали еще древние египтяне. Причем у них было два иероглифа для обозначения такой отсрочки: с негативными последствиями — «Дурак, что тянул!» — и с позитивными — «Слава богу, что не стал делать, только время бы зря потратил!».

Позже благодаря трудам историков термин был замечен и в Древнем Риме, причем в положительном контексте. Прокрастинация считалась талантом мудрых политиков и военачальников, которые не принимают поспешных решений, не вступают в конфликт и не торопятся платить проститутке в надежде на то, что публичный дом загорится и можно будет сбежать под шумок.

В новой истории слово возникло только в 1682 году в проповеди преподобного Энтони Уокера. Как и все святоши тех времен, он посвящал каждый день своей жизни размышлениям о том, на что бы еще такое ополчиться. Так англичанин Уокер открыл миру прокрастинацию и объявил ее грехом!

Основные типы:

Безответственные

Обычно затягивают выполнение задач, чтобы избежать неприятных последствий. Боятся брать на себя ответственность.

Трусливые

Представители второго типа просто-напросто всего боятся. Такой человек всяческими способами избегает страха неудачи. Ему легче остаться в тени, чем быть проигравшим.

Любители острых ощущений

Для некоторых быть прокрастинатором — своеобразная забава. Человек откладывает дела до последнего момента, чтобы ощутить эйфорию от экстремальной ситуации. Подсознательно ему нравится понимать, что он может не успеть сделать задание, при этом в кровь поступает порция адреналина.

Как перестать откладывать все на потом

Прокрастинация приводит нас к психологическим стрессам, упущенным возможностям и потраченному впустую времени. Однако существует множество методик и приемов, которые помогут побороть откладывание дел и стать человеком, эффективно и рационально использующим свое время.

1. Займитесь планированием

Вам будет гораздо проще, если все необходимые дела вы представите наглядно — в виде таблиц, графика или простого списка. Задачи можно ранжировать по степени важности или срочности. Применение этой техники позволит всегда видеть предстоящие дела и грамотно рассчитывать время, необходимое на их выполнение.

2. От сложного к простому

Эта техника заключается в том, чтобы сначала выполнять дела, которые страшат вас больше всего, а уже потом приступать к легким и приятным. Такое ранжирование не позволит отложить то, что неинтересно, а, наоборот, будет давать дополнительную мотивацию к выполнению, чтобы поскорее перейти к решению тех задач и дел, которые подарят удовольствие.

3. Назначь себе награду

Какую награду вы вручите себе, когда доведете все запланированные дела до конца? Можно определить и наказание за провал, но вознаграждение бодрит куда больше. Поэтому, вычеркнув все пункты в списке дел на сегодня, включите хороший фильм или поболтайте с друзьями. И не скупитесь на похвалу. Кто молодец? Вы молодец!

4. Ограничьте время, которое вы уделяете социальным сетям

Просмотр новостной ленты отнимает не только ваше драгоценное время, но и много сил. Для того чтобы в течение дня как можно меньше отвлекаться на социальные сети, можно поставить ограничение на уведомления и определить для себя время. Например, вечером, когда выполнены все необходимые дела и действительно есть возможность пролистать новостную ленту.

5. Извинения не принимаются

Вообще извиняться надо как можно меньше. Извиняться — это, по сути, прощать самого себя, то есть нашего главного врага. Если прощать себе все направо и налево, в конце концов вы отупеете и станете жить, руководствуясь лишь инстинктами и естественными потребностями. Разве это жизнь?

6. Не становитесь жертвой обстоятельств

Вы не задумывались, почему выражение «быть жертвой обстоятельств» столь популярно? Отчего рассказы из уст неудачников собирают толпы сочувствующих? Ответ прост: люди хотят быть уверенными, что всегда есть те, кто слабее и несчастнее их самих.

Давайте мыслить продуктивно: копание в собственных проблемах не поможет в поиске решений. Просто постарайтесь развеять уныние, убедите себя: «Я в порядке». Тогда все получится.

7. Визуализируйте свою цель

Визуализация — мощнейший инструмент для достижения целей. Уже не раз было доказано, что этот прием помогает убить прокрастинацию на корню, мотивируя человека на успех. Взгляд в будущее способствует концентрации внимания на конечных целях, а также на том, как их достижение отразится на качестве вашей дальнейшей жизни. Обзаведитесь «доской желаний», если хотите добиться успеха как можно скорее.