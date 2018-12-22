Новогодние подарки с хорошими приметами

В преддверии праздников мы суетимся и бегаем по магазинам сломя голову. Разумеется, ведь подарки нужно купить всем: друзьям, коллегам, родственникам. Эта задача каждый год кажется нам неосуществимой. И больше всего мы переживаем о том, чем удивить самых близких людей.

Подарки на Новый год ассоциируются у нас с особым волшебным настроением, предчувствием чуда, новой жизни, приятных перемен. Поэтому важно выбирать подарки с позитивной энергетикой, чтобы создать новогоднее настроение. И, чтобы облегчить процесс выбора, мы решили рассказать о подарках с хорошими приметами. Это не пустые слова, это совет, придерживаясь которого вы сможете придумать отличный презент.

Скатерть на стол

Этот презент не только привлечет удачу в жизнь ваших гостеприимных друзей, но и сплотит вас на весь год.

Кошелек из натуральной кожи красного цвета

Он принесет прибыль тому, кому будет подарен. Но необходимо положить внутрь любую монетку или купюру. Дарить пустой кошелек — все равно, что желать бедности.

Мед

Мед в доме — достаток в доме. Пчелы делают мед и питаются медом, а духи меда делают добро и любят сладкое. Нужно угостить их медом, чтобы они работали на удачу и счастье в доме.

Валенки

Валенок — баловень судьбы, он имеет великую и странную магическую силу. Если ждешь подарков от судьбы, подставь ей валенок — и она отсыплет благ щедрой рукой.

Подушки (парные)

Дарите их как символ покоя и наслаждения.

Браслет

Получить в подарок браслет считается хорошей приметой, так как он может принести человеку удачу.

Покрывало

Очень благоприятный подарок. Вскоре ваши отношения потеплеют, станут более легкими и необременительными.

Обувь

Благоприятный знак, особенно, когда дарится любимому человеку. Тут главное, чтобы она пришлась впору.

Шкатулка

Хороший подарок. Он говорит о том, что ваши отношения будут длительными.

Ковер (коврик)

К удаче, к приятным взаимоотношениям и долговременной дружбе.

Рамки для фотографий

Благоприятный подарок, который скорее является функциональным предметом, чем сувенирным. Поэтому тут большое значение будет иметь совпадение вкусов. Ни ссор, ни обид подарок не несет.

Книга

Хоть и считается лучшим подарком, в действительности же говорит о том, что вы будете интересны тому, кому дарите книгу ровно настолько, насколько его заинтересует ваш подарок.