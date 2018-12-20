«Изгой в своей семье»: история Жени, который сменил пол

Трансгендерность — несовпадение между фактическим полом и ощущением себя в обществе. Например, человек родился женщиной, был воспитан как женщина, но всю жизнь ощущает себя мужчиной. Каково чувствовать себя не в своем теле? Редакция WMJ.ru поговорила с Евгением, который еще совсем недавно был Евгенией.

Термин «трансгендер» стал популярен в 1980-е и 1990-е. Так называют и транссексуалов, которые принимают только гормоны, и трансвеститов — тех, кто просто переодевается в одежду противоположного пола. Определение «трансгендерный» буквально означает «перешедший в другой гендер».

«Гендер» — это требования, которые общество предъявляет людям, исходя из их биологического пола: мальчики должны быть ловкими и сильными, девочки — мягкими и женственными. Есть люди, у которых биологический пол и гендер не совпадают. О причинах этой нестыковки ученые до сих пор спорят. Некоторые полагают, что за гендерную идентификацию отвечает особый отдел головного мозга. Из-за гормональных нарушений сбой в нем может произойти еще в утробе матери — тогда-то и родится мальчик в женском теле или девочка в мужском.

Мальчик в теле девочки

«В моем свидетельстве о рождении ошибочно записали мужской пол и имя Евгений, мне кажется, это было что-то судьбоносное. Конечно, родители потом все исправили, но, как оказалось, зря. В своем рассказе я буду говорить о себе в мужском роде, ведь теперь имею на это право по всем пунктам.

Я отважился на операцию в возрасте, когда за плечами была уже большая «женская» жизнь. К такому решению я шел мучительно долго. Иногда мне начинало казаться, что мои мама и папа скорее предпочли бы, чтобы я никогда не появился на свет. Всю жизнь им было стыдно принимать ситуацию такой, какая она есть, стыдно отвечать на вопросы родственников и друзей, которые советовали сдать меня в психушку, вместо того чтобы призвать хотя бы попытаться понять своего ребенка.

Мне было горько чувствовать себя изгоем в собственной семье, поэтому много лет я старался походить на нормального человека женского пола. Рискнул создать отношения с парнем, но вскоре понял, что это совершенно противоестественно для меня. С девушкой все сложилось сразу, так общество причислило меня к лесбиянкам, кем я, в принципе, тоже не являюсь. Я мужчина, запертый в чужом теле, в теле другого пола. Повезло так повезло, нечего сказать. Но, знаете, мне крупно повезло, потому что в наше время существуют способы исправлять ошибки природы.

Переход из женщины в мужчину

Прежде всего хочу, чтобы вы понимали: операция по смене пола — это вам не «сиськи» вставить, получить одобрение психологов крайне сложно, но возможно. Смена пола для современной пластической хирургии не представляет существенных проблем. То есть чисто технически эти операции не самые сложные в исполнении. Другой вопрос, что это достаточно дорого. Трансгендер проходит несколько этапов: наблюдение и заключение психиатра о душевном здоровье, предоперационная терапия, ряд хирургических вмешательств, постоянное наблюдение у специалистов и пожизненный прием гормональных препаратов.

В широком понимании трансгендерность нельзя назвать болезнью или психическим расстройством. Но трансгендеры могут испытывать сильнейший стресс, вплоть до депрессии, связанный с личным неприятием своего тела. Такой «когнитивный диссонанс», когда ты хочешь быть мужчиной, а на самом деле женщина (или наоборот), называется гендерной дисфорией, и зачастую трансгендерный переход — единственный способ решить проблему.

Этапы операций

Мне уже удалили молочные железы, в самом начале мой врач рассказывал, что после этой операции на следующие этапы приходит уже примерно 80% пациентов, чтобы изменить главный визуальный признак пола. Многим этого достаточно, чтобы начать жить нормальной жизнью. На каждом последующем этапе останавливается до 15% пациентов, если выполненная операция позволяет им социально адаптироваться в обществе. Таким, как мне, трансгендерным мужчинам, которые решили пойти по пути полной трансформации, предстоят сложные микрохирургические операции, одна или даже две. Мне сформируют неофаллос из кожно-жирового лоскута с фрагментом мышцы, который берется со спины. Его формируют и трансплантируют в позицию полового члена так, что я смогу произвольно контролировать эрекцию.

Кстати, для трансгендерных женщин операция не менее сложна. Врачи создают неовлагалище из кожи и головки полового члена. Сам член не удаляется, а как бы выворачивается наизнанку, головка при этом оказывается внутри, что позволяет сохранить чувствительность.

Многие транссексуалы даже не признаются в трансформации своим половым партнерам — настолько результат бывает натуральным. В моем случае все происходит максимально открыто. Моя девушка поддержала меня, хотя и не сразу приняла мою идею. Когда я сообщил ей о своих планах, она собрала вещи и мы расстались, но уже через неделю она вернулась и с тех пор поддерживает, как никто другой. Даже родители, кажется, смягчились по отношению ко мне. Хочется верить, что однажды мы все станем одной большой дружной семьей».

Эксперты-сексологи популярной сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр „СЕКС.РФ“ рассказали, что в их практике встречались люди, которые сменили пол:

»После смены пола эти люди действительно стали счастливее. До операции они чувствовали себя не в своем теле, а после у них все становится хорошо. Причем все рассказывают абсолютно одинаковые вещи. Теперь они состоялись как родители, завели семьи. Но, конечно, так происходит не со всеми, ведь причины возникновения транссексуальности, то есть ощущения «не своего тела», бывают не только «врожденными», но и психологическими.

К органической транссексуальности относятся гормональные и физиологические особенности, которые заставляют человека чувствовать разницу между своим ощущением и гендером. Например, к подобным нарушениям относятся гормональный дисбаланс и особенности строения мозга.

Транссексуальность также может развиваться на психосоматическом уровне. Исследователи Оксфордского университета обнаружили, что транссексуалами и трансвеститами чаще становились мужчины, чьи матери хотели иметь дочь, а отцы устранялись от воспитания. Кроме того, психологическую транссексуальность может спровоцировать консервативное окружение, которое диктует нам, как должны вести себя люди определенного пола.

Например, женщина не должна стрелять из ружья и охотиться, а кто-то любит. В какой-то момент под давлением общества им становится тесно в рамках «женщины» и они могут решить изменить пол, чтобы облегчить себе жизнь в обществе и не выходить за его рамки.

Именно конформность и желание быть «гетеросексуальным» также толкают гомосексуалов к смене пола. Например, из страха общественного осуждения. Людям кажется, что операция поможет им построить традиционную семью, раз уж в своем гендере они обречены быть изгоями из-за ориентации.

Поводом к возникновению желания сменить пол может стать и психологическая травма. Конфликт и защитная реакция — основной фактор возникновения и развития транссексуальности. Это могут быть сексуальное насилие, аноргазмия, трудности во взаимодействии с представителями своего пола. Очень часто женщины принимают решение стать мужчинами, потому что боятся последних и стремятся сами стать «агрессорами», чтобы больше не быть жертвой.

Людям, чья транссексуальность обусловлена психологией, редко делают операцию по смене вола. Абсолютными противопоказаниями к ней являются отсутствие подтвержденного диагноза транссексуальности специалистами в области половой дисфории, тяжелые психические и системные заболевания, алкоголизм и наркомания, гомосексуализм, возраст до 18 лет и после 65.

В том случае, когда речь идет о психологической транссексуальности, то она обратима, если вовремя пойти к сексологу и психотерапевту. Очень важно поймать тенденцию к смене пола в самом начале, когда человек только получил психологическую травму, и зафиксировать ее.

У нас были посетительницы, которые говорили о том, что не получают оргазма с мужчиной, потому что боятся его или он их не возбуждает по какой-то причине. Вот с ними надо работать, делать упражнения Кегеля, пробуждать чувственность, учить жить в гармонии со своей сексуальностью.

Конечно, одними тренингами тут не обойтись, нужна системная работа. Но мы стараемся подходить комплексно и подкреплять практические занятия регулярными сеансами у сексологов центра».