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Что расскажут о человеке вредные привычки 

Рамблер 5 часов назад
У каждого из нас есть привычки. От некоторых нам избавиться очень сложно, а от других мы и сами не хотим избавляться. А знаете ли вы, что по привычкам можно сделать кое-какие выводы о характере человека?
1. Привычка грызть ногти иногда намекает на перфекционизм. Люди, которые грызут ногти, считают, что вокруг всё должно быть идеально, и могут предъявлять к себе завышенные требования.
2. Привычка накручивать на палец локоны говорит о душевном беспокойстве. Как правило, волосы теребят женщины, которые постоянно прокручивают в голове минувшие события и ищут пути решения жизненных проблем.
3. Привычка переедать может скрывать жажду во внимании. Человек, который постоянно что-то жуёт, часто пытается попросту «заесть» одиночество и недостаток любви.
4. Привычка громко смеяться тоже может свидетельствовать о недостатке внимания. Хохоча, человек привлекает внимание искусственно, компенсируя таким образом отсутствие интереса к себе со стороны семьи или друзей.
5. Привычка вставлять в речь слова-паразиты показывает, что речь человека не успевает за мыслями. Слова-паразиты немного замедляют её, так что получается говорить более осмысленно. Нередко злоупотребление словами-паразитами встречается у активных и творческих людей с богатым воображением.
Смотрите видео и узнайте, о чём говорят ваши привычки не застилать постель и хрустеть суставами.
Женский форум
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