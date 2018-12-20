Любовь к себе — это эгоизм или нет?

Последнее время многие рассуждают на тему любви к себе. И знаете, под каким углом? Например: «Плохо питаетесь? Сгораете на работе? Страдаете в плохих отношениях? Вы просто себя не любите!» Вот такой вывод делают люди. Вслед за ним следует мысль, что и родители любили недостаточно. А вот Васю растили настоящим эгоистом, и именно поэтому у него сейчас в жизни все прекрасно: он любит себя и заботится о себе, а именно блаженствует и умеет расслабляться.

На самом деле все cильно иначе. Причина вашей плохой жизни или плохого состояния в том, что у вас избыток эгоцентризма. Вам настолько лень брать на себя ответственность за все, что происходит, что остается только идти по пути наименьшего сопротивления.

"В голове так или иначе присутствует мысль, что придет волшебник и все исправит. Уберется в квартире, даст денег, отправит в путешествие, поможет выучить новый иностранный язык и, конечно, сбросить лишний вес. А пока при малейшем стрессе лучше продолжить есть все, что плохо лежит, пить до утра, зависать в интернете, чтобы в дурном состоянии ехать на работу".

В общем, главная причина отсутствия заботы о себе — это перекладывание ответственности. Все, что остается, — страдать и загадывать желания на Новый год, а еще просить о подарках и помощи судьбу и окружающих.

Как же полюбить себя по-настоящему, чтобы эта любовь «заработала»?

Во-первых, прекращайте во всех искать маму. Учитесь опираться на себя и вкладываться. Культивируйте не чувство обожания себя, а чувство ответственности. За то, как вы выглядите, чем занимаетесь и увлекаетесь. От пассивного кайфа и постоянной халявы любовь к себе не формируется, она появляется вследствие самостоятельности. Сидеть на ровном месте и желать себе счастья — так делают не из-за любви к себе, а от отсутствия самоуважения.

Знаете, почему прожигатели жизни на самом деле никогда не бывают счастливыми? Они считают, что счастье — это потребление, что радость должна ждать их в очередном баре, а очередная вечеринка — подпитать энергией и эмоциями.

"Никому не интересно трезво посмотреть на правду: что мы никому не нужны, кроме самих себя, что просто так ничего не бывает, что забота о себе — это действительно в каком-то смысле борьба и она дает реальные, заметные результаты".

А находясь в режиме круглосуточной тусовки, можно лишь получать кратковременную «опеку» извне, после которой вновь наступит и тоска, и разочарование. И если уж и говорить о любви к себе в самом правильном контексте, то больше всего ее у деятельных людей: они и выглядят хорошо, и дома у них чисто, и дружить они умеют и любят не только себя, но и свое окружение. Встречали таких?