7 вещей, от которых мужчины бегут как от огня

Типичная ситуация — смотрит женщина в зеркало и вздыхает: «Ах, какая я умница и красавица, что еще этим мужчинам нужно?» Нужно, но не так уж много, а что именно, рассказывает колумнист WMJ.ru Ярослав Самойлов.

Не спешите говорить, что все мужики козлы и неспособны разглядеть бриллиант в куче мусора. Возможно, потенциальных избранников отпугивают ваши недостатки. Это не маленькая грудь или горбинка на носу — анатомия здесь вовсе не причем. Давайте копнем глубже и узнаем, почему от некоторых женщин мужчины бегут как от огня.

Искусственная красота

Уход за собой — это прекрасно. Стрижки, массажи, пилинги, маникюр и еще тысяча процедур с труднопроизносимыми названиями… С этим мы смирились и готовы пойти на любые жертвы, лишь бы любимая была счастлива. Другое дело — боевой раскрас в стиле индейца чероки. С такой дамой страшно знакомиться, получается как в анекдоте: проснулся, а на тумбочке — наращенные ресницы, шиньон и накладки на скулы. И лежит такой мужчина, обливается холодным потом и думает: «Что же сейчас выйдет из ванной?»

Мужчин привлекает естественная красота и сексуальность. Можно сделать несколько удачных акцентов на внешности, но тонна штукатурки явно лишнее. Ярко накрашенные женщины нас отпугивают и вызывают неприятные ассоциации.

Недостаток внимания

Даже самому толстокожему мужчине приятно, когда спутница жизни выражает свою любовь и заботу. Похвала творит чудеса. Скромное «Спасибо, милый. Что бы я без тебя делала?» наполняет душу гордостью и поднимает его самооценку. Для такой спутницы он готов луну с неба достать и наизнанку вывернуться.

Что мы имеем в реальной жизни? Небрежный поцелуй, дежурное «Как дела?» — миссия выполнена, можно залипнуть в смартфон или часами болтать с подругой. А потом вы будете жаловаться: «У нас из отношений пропала романтика. Он совсем не делает мне сюрпризов, ведет себя отстраненно. Наверное, у него другая женщина». Конечно, легче обвинить партнера в измене, чем искать причину в своем поведении. Задать себе простые вопросы: «Комфортно ли ему в отношениях? Хочет ли он идти домой? Являюсь ли я его идеалом?» И если ответы отрицательные — начать, наконец, что-то менять!

Женщина-биоробот

Она успешная бизнес-леди, которой палец в рот не клади — оттяпает всю руку. На ней платье из последней коллекции модного бренда, выходные проводит в бьюти-салонах, умна и интересна. Только почему-то притягиваются к ней лишь слабые недомужчины, которые с радостью сядут на шею и свесят ноги. Почему?

Да потому что подсознательно каждый мужчина мечтает о домашнем уюте. И инстинктивно понимает, что женщина-трудоголик, которая живет на работе, создать его неспособна. Ей некогда варить борщи и наглаживать рубашки. А поесть фастфуда или заказать еду из ресторана мужчина и сам способен! Кроме того, в таких отношениях всегда будет конкуренция. Партнеру придется постоянно доказывать, что он сильнее, умнее и успешнее. Только это будет продиктовано не потребностью в самореализации, а внутренним страхом оказаться слабее.

Неуважение личных границ

Мужчины — существа простые. Да, к нам не прилагается инструкция по эксплуатации, как к электрочайнику или пылесосу, зато мы сами с радостью расскажем о собственных потребностях. И личное пространство — одна из них.

Представьте ситуацию: ваш любимый вернулся с работы после тяжелого трудового дня. Поругался с коллегой, нашел ошибку в отчете, переделывал до ночи проект — не важно. Он истощен эмоционально и физически и мечтает только поесть, доползти до кровати и уснуть. А женщина, вместо того чтобы проявить чуткость и дать ему восстановить внутренние ресурсы, заводит старую пластинку: «С работы не забрал, в магазин не заехал, туфли новые не купил». Результат предсказуем: очередная ссора и жалобы на то, что «он меня не понимает».

Встречи с друзьями, рыбалка, тренажерный зал — для сильного пола это лишь способы снять напряжение. Не нужно устраивать истерики: «Ты меня не любишь, ведь если бы любил — был бы рядом». Будьте самодостаточны и простите мужчине его маленькие слабости — тогда он еще больше будет ценить вас. Если же вы перекрываете ему кислород своей навязчивостью — не удивляйтесь, если он найдет более понимающую и уравновешенную женщину.

Иллюзорные права

Мы живем в эпоху равноправия, но некоторым женщинам почему-то нужно каждый день это доказывать. Как это проявляется:

— Она тщательно следит за разделением обязанностей: мне — посуда, тебе — пылесос.

— Ведение домашнего хозяйства она воспринимает как личное унижение и на простую просьбу что-то приготовить реагирует неадекватно, из серии: «Я женщина, а не домохозяйка».

— Она может самоутверждаться за счет партнера. Никогда не упустит случая упрекнуть: «Я же говорила, что у тебя не получится».

— Ставит под сомнение мужественность избранника. Стремится принимать решения единолично, ведь она «лучше знает».

Понимаете, совсем не этого мы ждем от любимой. Нам хочется возвращаться в дом, в котором жена встретила бы нас поцелуем, а не лекцией о гендерном равенстве. В подсознании каждого мужчины живет наследие предков: наше дело — добыть и притащить мамонта домой, а ты, дорогая, делай с ним что хочешь!

Не выглядит сексуально

Я говорю не о кричащей мини-юбке и вызывающем декольте. Женщины теряют свою внутреннюю сексуальность, женственность, которая действует на нас как красная тряпка на быка. Нельзя обмануть окружающих и выдать пустой стакан за полный. Сначала нужно его наполнить: эмоциями, правильными установками, принятием, — и только потом в вашу жизнь придет достойный мужчина. Идет девушка в милом платье, на каблуках, с прической, а взгляд потухший, будто у живой куклы. Привлечет она парня? Вряд ли. Мы ищем энергию, любовь, ту самую чертовщинку, которая сводит с ума. А безжизненных манекенов мужчины обходят стороной.

Слепо следует моде и стандартам

«О, вчера подруга купила себе новую сумочку, и мне такую надо!» Будем ходить с одинаковыми, ну и что? Ведь модно же!

Коллега записалась на экзотические танцы и похудела на пять килограммов. Куда пойдет женщина? Правильно, на те же танцы. Ну и пусть она чувствует себя на фоне грациозных барышень неповоротливым деревом, зато ее греет мысль о скором похудении, да и подругам будет чем похвастаться. Отношения с такой женщиной скучные и пресные. Рано или поздно мужчине надоедают вечные разговоры про шопинг, моду и котиков. Саморазвитие никто не отменял.

Женщина должна быть индивидуальной. Не куклой, которая сошла с конвейера, а человеком со своими желаниями и увлечениями. Вы не представляете, какой желанной кажется женщина, которая с жаром рассказывает о своем хобби или достижениях! Если она нашла дело, которое заряжает ее энергией — она способна перевернуть землю. И мужчины точно не пропустят такой бриллиант!

Если вы узнали себя в одной из ситуаций — значит, пришло время перемен! Я не обещаю, что это будет легко и быстро, но результат того стоит. И когда вы раскроете свою женственность, научитесь пользоваться своей природной магией и перестанете расстраиваться по пустякам — ваша жизнь изменится к лучшему.