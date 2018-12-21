Что привлекает женщин в мужчинах в форме

Женщинам нравятся мужчины в форме совсем не потому, что форма красива, и не потому, что ладно сидит (хотя это чертовски привлекательно!), а потому что тот, кто в форме — это защита, надежда, опора, это пусть беспокойная, но, как правило, безбедная жизнь. Это заложено в женщине столетиями. Еще с пещерных времен женщине требовалась прежде всего защита: от диких животных, от соседних племен. Уберечь ее и детей от врага мог только мужчина. Поэтому женщины всегда выбирали в мужья самых сильных, мускулистых, ловких — тех, с кем будет безопасно.

Раньше такого нужно было «вычислить». Но с появлением военной, или, как ее называют во всем мире − униформы, искать надежду и опору стало намного легче: статный, ладный, стройный с военной выправкой, в кителе, при погонах — это он и есть.

В Университете Саутгемптона (Великобритания) сотрудники задались целью проанализировать привлекательность мужчин в военной форме для прекрасного пола. Объектом их анализа была демографическая статистика после Второй мировой войны. Результатом стал вывод о том, что в семьях ветеранов, имеющих награды, детей рождалось гораздо больше, чем у тех, кто вернулся без орденов и медалей. «Героев любили больше», — говорят исследователи.

У этого исследования имелась и вторая часть. В ней женщинам предложили выбрать самых привлекательных мужчин из числа добившихся успеха на военном, спортивном или бизнес— поприще. Большинство респонденток свой выбор остановили на мужчинах-воинах, их же, одетых в форму, они назвали и наиболее привлекательными. А вот победы в спорте или успех в бизнесе усиленного интереса не вызвали.

В 2005 году в издательстве Oxford вышла книга Uniforms Exposed: From Conformity to Transgression, в которой униформа, в том числе и военная, анализируется со всех сторон, включая ее воздействие на мир моды и на отношение женщин к мужчинам в военной форме. В частности, любовь женщин к статному красавцу в кителе и фуражке объясняется как «опрометчивое сведение героизма к мускулистости, любовным успехам и способности вызывать возбуждение».