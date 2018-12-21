Найдена разгадка суеверий и гаданий

В Новый год стоит отринуть от себя все плохое и думать только о хорошем. Ведь не зря говорят: как новый год встретишь, так его и проведешь. Это не просто примета, это установка, самовнушение, это выбор человека жить именно так, а не иначе. На этом же принципе строятся и другие приметы и обычаи. «Страшной приметой считается, если черный кот разобьет зеркало пустым ведром!», — смеялся сатирик Михаил Задорнов . Появление примет — это живой процесс, и он обусловлен многовековыми наблюдениями людей за окружающим миром. О том, почему приметы сбываются и какие их них объясняются логически, а какие — утративший смысл отголосок прошлых времен, рассказали эксперты в программе «Секретные материалы» на телеканале «МИР»

Чем провинилось число 13?

Не дай вам Бог, встретить на улице черную кошку, да еще в пятницу 13 числа. Тогда вам точно не избежать несчастья. А уж если вы перед этим разбили зеркало, то вам точно грозит конец. Откуда у людей берется вера в эти приметы и суеверия? Она пришла к нам из глубокой древности, когда еще не было науки и люди просто наблюдали за окружающим миром и описывали свои наблюдения.

Писатель Александр Мясников убежден, что если человек верит в приметы, то они всегда будут срабатывать. По этому поводу он рассказывает анекдот: «К врачу приходит девушка и говорит: я всегда перед экзаменом кладу в ботинок 5-копеечную монету, и всегда сдаю на пять. Может, мне не надо этого делать? Врач ей отвечает: если помогает, то делайте».

Например, страх перед пятницей, 13 числа получил даже научное название параскаведекатриафобии (от греческого слова «параскеви», означающего пятницу, и «декатрейс» — тринадцать). Ученые подсчитали, что в США убытки от этой фобии составляют почти миллиард долларов, так как многие предприятия в этот день не работают и люди предпочитают вообще не выходить из дома. Во многих самолетах отсутствует место под номером 13. Может быть, все пошло от того, что 13 числа в пятницу 1307 года состоялась казнь великого магистра ордена тамплиеров?

Астролог Диана Хорсанд рассуждает: «Да, в это день состоялась казнь главы тамплиеров. Но я не знаю никого, кому понятие „орден тамплиеров“ сейчас близко. Вообще число 13 пришло из древнего Китая. 1+3=4. А „4“ — в написании очень напоминает китайский иероглиф, который означает „смерть“. Для китайцев — это ужас и кошмар. Для нас — ни о чем… Ну четыре и четыре. Поэтому кто-то говорит, что 13 — это ужасное число, а кто-то — что 13 — это прекрасное счастливое число. Будет тебе по вере твоей».

Не годы старят, а невзгоды

Многие из пословиц получили свое научное объяснение только недавно. Так, например, все знают выражение «не годы старят, а невзгоды». Оказывается, что под воздействием невзгод или стресса, как говорят сегодня, в надпочечниках начинает усиленно выделяться гормон стресса «кортизол».

«Кортизол — это гормон, разрушающий белок, — говорит Ринат Минвалеев, кандидат биологических наук, доцент СпбГУ. — И человек, который часто испытывает стресс, с годами «повисает», сгибается. Он с трудом удерживает голову, у него безвольно повисают руки. Происходит быстрое нарастание мышечной слабости. В народе говорят: «Как плитой придавило». Это следствие неконтролируемого стресса. Фактически это означает ускорение возрастных изменений».

Сегодня существует несколько теорий старения, по одной из них с возрастом деятельность желез внутренней секреции снижается, а вот деятельность надпочечников, которые под действием стресса и вырабатывают кортизол — усиливается. Отсюда пословица: не годы старят, а невзгоды.

«Так что если хотите долго не стареть, избегайте стрессов, — предупреждает Ринат Минвалеев. — Прямой путь к тому, чтоб притормаживать эти изменения — это каким-то образом контролировать стресс, избегать его. Поэтому сегодня так популярен «стресс-менеджмент». Он помогает нам буквально остановить старение».

Сядь на угол — услышишь подсознание

Близится Новый год. Все мы сядем за праздничный стол, но упаси вас Бог посадить девицу на угол — «тогда она точно не выйдет замуж!». Сегодня доказано, что угол стола накапливает энергию, которая будоражит кровь человека. А молодой девушке это могло нанести непоправимый вред: кровь бурлит, а если напротив сидит пригожий юноша, то всякое может случится… Если она до венчания вступит в отношения с молодым человеком, то весь ее род будет опозорен. Замуж ее уже никто не возьмет.

Астролог Диана Хорсанд видит в этой примете другое, более логичное обоснование: «Попробуйте действительно посидеть напротив острого угла, если он не прикрыт скатертью. Сидишь минуту-другую, потом начинаешь ерзать и действительно начинаешь раздражаться. Это подсознание говорит: „остро, уколет, ужас“. И конечно, это вызывает раздражение».

Диана также напоминает еще про одну примету, которая напрямую связана с подсознанием: «Нельзя проходить под лестницей». Кто-то говорит, что это напоминает виселицу, и ты притягиваешь смерть. «На самом деле, когда ты проходишь под приставной лестницей, тебе подсознание кричит: она может упасть, поэтому не надо рисковать. Это так же, как „Не стой под стрелой!“.

Приметы смешные и несуразные

Считается, что в предновогоднюю ночь уборка дома должна быть окончена до того момента, как погаснет последний отблеск Солнца. „С наступлением темноты не выбрасывайте мусор, иначе вместе с ненужными вещами вы можете выбросить свое счастье“. В Италии, например, принято выбрасывать из окон всякий хлам, так что прогулка по Риму может закончиться печально. Еще считается, что 31 декабря и 1 января ничего ни при каких обстоятельствах нельзя давать в долг — „иначе отдадите все свое хорошее и останется только плохое“. И еще: „Если в вашем семействе обострились конфликты, следует перевязать веревкой ножки у накрытого к празднику стола“. Наши предки полагали, что это способствует укреплению семейных отношений.

Александр Мясников добавляет: „В Италии вы можете войти и увидеть неприличную вещь: на люстре будут висеть красные трусы. Они действительно абсолютно уверены, что красные трусы приносят счастье. Бог его знает, почему. Наверное, кто-то пришел, сказал, „ляпнул“, народ поверил, и до сих пор верит. Практически с каждый событием, которое происходит в течение года, в связано огромное количество примет, ритуалов. И не только в Италии. В российских деревнях на Новый год в считалось, что нужно обходить с факелом вокруг избы. Считается, что так нечистая сила не придет“.

Нобелевская премия за обман

Отдельная тема — это предновогодние походы в магазин за покупками. Существует поверье, что если в первый день нового года торговец отдаст товар первому встречному покупателю очень дешево, то весь год будет удачная торговля. Сегодня продажу товара поставили на строго научную основу, за это в 2017 году американец Ричард Талер даже получил нобелевскую премию по экономике. Как продать вам в общем-то ненужный товар? Тут в дело вступает психология. В супермаркетах или магазинах, в которых продают смартфоны или другие предметы, вам с удовольствием дают посмотреть товар. Оказывается, сам факт того, что вы держите его в руках, психологически заставляет вас это купить.

Есть пословица: не обманешь — не продашь. В 1917 году Нобелевская премия по экономике была присуждена тому, что называется „психологической экономикой“. Она о том, что в современной экономике большое значение имеют взаимоотношения между людьми, и решение, купить тот или иной товар человек принимает из-за того, что он был объектом манипуляции.

»Если не вводить в заблуждение, то люди просто не будет покупать товары, — убежден Ринат Минвалеев. — Отсюда возникло мнение о том, что снижение уровня образованности населения является одной из скрытых задач, потому что человек необразованный является хорошим потребителем».

Приметы — голос из подсознания?

В отличие от суеверных европейцев, в исламском мире Коран запрещает верить во всякие приметы. Ислам отвергает суеверия. Более того, он относится к ним с воинствующим нетерпением. Никаких прогнозов астрологов, гаданий, предсказаний, черной или белой магии. Пророк Мухаммед не раз говорил: «Нет места суевериям (дурным предзнаменованиям), связанным с больными, птицами, совами, месяцем Сафар, звездами или злым джинном пустыни». В этом плане мусульмане оказались более просвещенными, чем европейцы.

«Человек получает то, во что верит, продолжает Александр Мясников. — Вот он верит, например, что выйдя на улицу, он встретит бабу с пустыми ведрами, то будет несчастье, а если с полными — то счастье. Хорошо, сейчас бабы с коромыслом перевелись, но сейчас придумали новое: вместе баб — велосипедисты. История человека ведется от древней языческой эпохи, когда примеры касались всего. И уже никто не помнит, почему до свадьбы нельзя надевать кольцо. Почему невеста не должна разрешать, чтобы кто-то подрезал ей платье. Почему нельзя кому-то надевать подвенечное платье? Но свято верят в эти приметы»

Многие приметы имеют логическое объяснение. Например, примета присесть на дорожку. В суете сборов перед поездкой, человек может, что-нибудь упустить, а посидев и успокоившись, он вспомнит о забытой вещи. Так же вполне объяснимы приметы, о том, что раскрытый зонтик в доме — к несчастью. Или что нельзя есть с ножа. Понятно, что это острые предметы, которыми можно пораниться. Ухо чешется — это к дождю. Объяснение этому самое простое: перед дождем начинает понижаться атмосферное давление. Наша барабанная перепонка — это мембрана, колебания которой и вызывают желание почесать в ухе. А вот плохая примета — надеть на себя белье наизнанку — обычной логике не поддается.

Ее комментирует Диана Хорсанд: «Любая изнанка — это мир Яви и мир Нави. Изнанка — это смерть, по сути. Но вот что интересно: все ведуньи, которые лечили заговором, надевали на больного белье наизнанку — чтобы эту смерть „вытянуло“ из него. Потом поили травами, пот выходил, и больному становилось лучше».

Тайна битой посуды

Почему, например, считается, что разбить зеркало — к несчастью? Дело в том, что согласно древней легенде, разбить зеркало — это верный способ обречь себя на семь лет неудач. Суеверие это возникло из убеждения, что зеркала не просто отражают предметы, а содержат в себе часть человеческой души. Это же суеверие привело к появлению ритуала занавешивания зеркал в доме после смерти родственников.

Диана Хорсанд рассуждает: «Говорят, „разбить зеркало — это семь лет несчастья“ Почему? Потому что любое зеркало, разбитое на осколки, тебя самого дробит на осколки. То есть оно разбивает целостность. Почему говорят, что разбитое зеркало нужно собирать, не глядя в осколки? Чтобы в нем не отразиться. И будет тебе 100 лет несчастья. Или относиться просто: ну разбилось и разбилось, и Бог с ним, ничего не произойдет. Поэтому тут все приметы имеют или хоть какое-то логическое обоснование, либо это просто самовнушение».

Считается, что если под праздник у вас разобьется чашка или бокал, надо быстро успеть сказать: «К счастью!». Эта примета тоже имеет чисто физиологическое обоснование.

«Как только чашка разбилась, все в этот момент вздрогнули. Это первая фаза реагирования: реакция готовности, — объясняет Ринат Минвалеев. — В этот момент выделяется адреналин, у которого есть одно интересное свойство: он позволяет нам запоминать сложившуюся ситуацию. Поэтому, как только чашка разбилась, и вам сказали фразу: «К счастью!», вам тут же сделали внушение, для того, чтобы в вашей жизни было больше благоприятных событий».

Зачем прятать пустые бутылки?

Во время шумных праздничных застолий, у большинства русских людей есть традиция — пустую бутылку убирать со стола. Опять суеверие… Но откуда оно взялось? По народным поверьям: пустая бутылка на столе — пустая жизнь (или пустые карманы) у хозяев. Существует и более прозаические объяснения. Во времена Советского Союза запрещалось приносить с собой в рестораны или кафе спиртные напитки. Однако люди все равно находили способ пронести за пазухой бутылку. Ведь в магазине она была намного дешевле. Бутылку ставили под стол, незаметно разливали по стаканам и быстро выпивали, чтобы не заметили официанты.

Существует версия, что этот обычай принесли наши казаки, побывавшие в Париже после победы над Наполеоном. «Когда открылись первые пабы, счет выставляли по количеству бутылок на столе. И если бутылок меньше, то и платить меньше! Сейчас придумали другое обоснование.

Увидеть суженого

Особое место в предновогодней суете занимают всяческие девичьи гадания. Самое знаменитое гадание — гадание с башмачком, который кидали на дорогу и по направлению его носка, узнавали, „на какую сторону выйдут замуж“. А уж если сапог повернут носком к собственному дому, в этом году замужества девице ждать не стоит.

Настоящее детективное расследование по этому поводу провел знаменитый автор словаря русского языка Владимир Иванович Даль. В своей книге „О суевериях российского народа“ он рассмотрел эти гадания с точки зрения эксперта-криминалиста. Оказывается, что все результаты этих гаданий подстраивали родители девицы, которые уже выбрали ей жениха.

На время гадания девицам нужно распустить волосы, чтобы никакие гребни и заколки не удерживали их. Избавляются также и от стягивающих одежду поясов, ремней. Снимают все декоративные и драгоценные украшения типа цепочек, браслетов, сережек, бус. Девушка берет два зеркала: одно большое, другое поменьше. Большое зеркало устанавливается на столе, против него ставится маленькое. Она заглядывает в зеркало и там появляется лицо ее суженого.

Свет оставляли со стороны окна. Зеркала выставлялись так, чтобы в итоге они выводили это окно на последнее зеркало, куда смотрит девица. Молодого человека либо подводили к этому окну (в сознательном или бессознательном состоянии, потому что все эти гадания проводились в сопровождении горячительных напитков), и она его видела. Естественно, что она теперь была глубоко уверена, что он и есть тот самый, который ей предназначен судьбой, и деваться ей было некуда.

Таня летит в космос

Мы живем в век компьютеров и космических полетов. Ученые на большой адронном коллайдере изучают тайны микромира. Врачи уже сегодня способны редактировать геном человека. Но все равно, встретив черную кошку, мы на всякий случай обойдем ее. Суеверия крепко сидят в наших мозгах. Почему даже такие продвинутые люди, как космонавты, так трепетно относятся к приметам и суевериям?

Например, в СССР никогда не запускали корабль в понедельник, это правило ввел сам генеральный конструктор Сергей Павлович Королев . На космодроме в Плесецке перед запуском ракеты на ней обязательно пишут „Таня“. Однажды, когда забыли написать счастливое имя, ракета взорвалась.

Все время на нашей планете исчезают старые приметы и появляются новые. Видимо так будет всегда. „Бесполезно с этим бороться, это было, есть и будет, — убежден Александр Мясников. — Большевики с этим пытались бороться, но это оказалось бессмысленно“. Вспоминается высказывание Пьера Буаста: „Когда суеверие проникает в голову народа, оно оставляет там запас глупостей на многие столетия“.