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Тест: почему вам постоянно не хватает денег?
Тест: почему вам постоянно не хватает денег?

Дарить новогодние подарки приятнее, чем получать 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Оказалось, что дарить подарки намного приятнее, чем получать их. Об этом заявили американские ученые после своих исследований.
Проведя несколько экспериментов, психологи Эд О'Брайен и Саманта Кассирер обнаружили, что радость людей после вручения подарка не уменьшалась или становилась меньше только через длительный промежуток времени.
"В наше время потребление занимает далеко не последнее место в жизни общества. Именно поэтому процесс получения и вручения подарков так приятен и важен. Иногда вещи могут иметь большое значение", — заявляет Эд О'Брайен.
Участники эксперимента получали пять долларов каждый день. Одна группа была обязана тратить деньги на подарки и дарить их одним и тем же людям. Другим участникам было сказано покупать одну и ту же вещь. По истечении пяти дней, группа, которая делала подарки призналась, что им это очень понравилось, в то время, как второй группе надоело приобретать одни и те же вещи.
По мнению психологов нам нравится дарить подарки, потому что мы не сравниваем их, как во время получения, и знаем, что делаем доброе дело.
Женский форум
Психология
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