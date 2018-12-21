Дарить новогодние подарки приятнее, чем получать

Оказалось, что дарить подарки намного приятнее, чем получать их. Об этом заявили американские ученые после своих исследований.

Проведя несколько экспериментов, психологи Эд О'Брайен и Саманта Кассирер обнаружили, что радость людей после вручения подарка не уменьшалась или становилась меньше только через длительный промежуток времени.

"В наше время потребление занимает далеко не последнее место в жизни общества. Именно поэтому процесс получения и вручения подарков так приятен и важен. Иногда вещи могут иметь большое значение", — заявляет Эд О'Брайен.

Участники эксперимента получали пять долларов каждый день. Одна группа была обязана тратить деньги на подарки и дарить их одним и тем же людям. Другим участникам было сказано покупать одну и ту же вещь. По истечении пяти дней, группа, которая делала подарки призналась, что им это очень понравилось, в то время, как второй группе надоело приобретать одни и те же вещи.

По мнению психологов нам нравится дарить подарки, потому что мы не сравниваем их, как во время получения, и знаем, что делаем доброе дело.