Как знаки зодиака портят всем Новый год

За окном предпоследняя пятница этого года, а это значит, что таки пора обматывать гардины гирляндами, раскидывать по углам мишуру, отбирать у кота дождик и выдумывать, как быстро и безопасно влить шампанское в рот тем, кто намерен провести этот праздник в трезвости (да, конечно). А если этот вариант — ваш индивидуальный ад, и в душе вы сущий Гринч, то вам пора присмотреться к знакам зодиака, которые может и ненароком, но портят долгожданную ночь и заставляют всех себя ненавидеть.

Овен

Леди-Овен весь год вела себя хорошо (ну, почти хорошо) не только для того, чтобы получить все плюшки от Деда Мороза, но и чтобы эту новогоднюю лихорадку превратить в апокалипсис, о котором позже можно будет рассказывать своим внукам или котам (нужное подчеркнуть). Ради этого она даже корпоратив провела на малых оборотах: без сучка, без задоринки — это для компании, для Овна, собственно, праздник был трезвым, скучным и ущербным. Зато 31 с утра она начинает «заражать» всех своим настроением: заливает сонным домашним шампанское в рот, включает старые выпуски «Голубого огонька», водит хоровод с котами около елки, съедает все мандарины в доме. А ведь еще даже 9 утра не наступило. В общем, дальше настолько жутко, что все вместе взятые хорроры по сравнению с этим — цветочки. Хотели праздник? Получайте!

Телец

Весь декабрь Телец ходила с улыбкой, радовалась гирляндам на улице и дарила коллегам еловые веточки, но 30 декабря красотка понимает, что через день начнется новый год, а она еще не успела познакомиться с будущим мужем, открыть свой салон красоты, не научилась водить машину, даже курицу в яблоках забыла приготовить и вообще ничего в жизни не добилась. Пережив метафорическую смерть, она бежит в школу вождения, попутно знакомясь с симпатичными мужчинами, отвечает на вопросы консультантов банка, чтобы взять кредит на маленькое предприятие и только вечером 31 декабря она успокаивается, одной рукой вынимая курицу из духовки, другой — мешая пюре. После, довольная собой, под речь президента, засыпает на диване.

Близнецы

Поздравлять всех с Новым годом, расхаживая посреди машин по магистрали в костюме снежного оленя, — Близнец может и каждый день. Для этого не обязательно какой-то особый день в календаре обводить красным. Поэтому в новогоднюю ночь милашка идет против системы: спит до вечера, не ест салаты и делает вид, что не слышит, как ее поздравляют с наступающим. Но абсолютное игнорирование праздника — не единственный раздражающий фактор, также Близнец, пообещав накануне всем своим знакомым, что придет к ним в гости на праздник, пропускает мимо ушей все их звонки, а после боя курантов перезванивает и хихикает в трубку.

Рак

Раки до первого января не могут решить, любят ли они праздник или готовы повесить на новогодней елке каждого, кто ей пожелает хорошего настроения. С одной стороны, уборка, стирка, салаты, заливное, речь президента и шампанское, с другой — запойное настроение, еловые иголки в носках, мебели, кошачьей шерсти до августа, нажитые килограммы за праздник и разгромленная гостями квартира. Независимо от конечного решения, Рак будет недоволен происходящим. Даже если ее домашние будут сами прибираться, готовить и накрывать на стол, а она — лежать на кровати с бутылкой винишка, Рак будет кричать им, что ей не мягко и не пьяно. А нечего расслабляться!

Львица

Львица портит настроение исключительно тем, кто пригласил ее к себе в гости (или к кому она пришла без приглашения). Повесит шубу на елку, обругает все салаты и горячее, принесет с собой дорогой алкоголь и будет пить его одна, причмокивая, и раскритикует обращение президента. В смысле вы смотрите телевизор, в тот момент, когда можно смотреть на улыбку Львицы и писать стихи о ее красоте? Добравшись до дна бутылки, она, естественно, превращается в алкогольвицу и начинает использовать свое пикап-мастерство на несчастных мужчинах. Ох, зря, зря вы позвали в гости Львицу!

Дева

«Картошку не под тем углом режешь», «А туда соли нужно больше положить», «Огонь убавь, а!», «Сыр режь тоньше», «Помидоры раскладывай против часовой стрелки», «В смысле нет десертных вилок?», «А почему у вас лица такие кислые?», «А холодец где?». Если близкие Девы раньше и не варили новогодний холодец, то теперь они очень хотят его приготовить и обязательно из девиных рожек да ножек. И это только в первые пять минут общения с ней. Следовательно, уже через минут пятнадцать в Деву летят не только брань, но и ножи, вилки и половники. «Ой, да больно и надо, учить вас, помогать», — кидает вслед Дева и уходит в закат с бутылкой винишка. И знаете что? Уходит она ненадолго — мстить за непослушание она будет вам, беззащитным, завтра с похмелья. Страшный человек.

Весы

Весы — добрые енотики с большими глазами. Которые этими большими глазами смотрят и говорят, а может нам провести Новый год в Африке, и только вы собрались в страну третьего мира, как Весы меняют свое решение: «Не, Новый год в Африке — дикость какая-то. Давайте лучше возьмем штурмом бар». Все уже настроились на безумие и пьянку, как Весы: «В баре? Да ну, скучно ведь. Пойдемте в лес!». В итоге Новый год для каждого ближнего пройдет дома у Весов, которые, вообще-то весь год сильно работали и упорно думали над праздником, поэтому дайте поспать и еще одним одеялком их накройте.

Скорпион

Новый год для Скорпиона — это праздник ее талантов. Особенно, если среди гостей есть ни в чем неповинные незнакомцы. Она обязательно придет в развратном платье, будет показывать в нем акробатические трюки, юмористические скетчи, петь, танцевать и на баяне сыграет. Все это действительно впечатляет. «Впечатляет, я сказала!», — улыбаясь, кричит Скорпион. Потом еще гости все вместе хороводы с ней водить будут, пойдут к ней кутить дальше (читай прибираться в ее квартире) и в подарок обязательно преподнесут драгоценности, дорогую технику и антиквариат. Нет, все дело не в ее убийственной харизме, просто у Скорпиона есть острый язык, которым можно лакать ваши мозги, и такие же острые клешни, а вот они действительно убийственные.

Стрелец

На самом деле Стрелец — антипод Гринча: все новогодние песни знает, подарки купила еще в марте, вспомнив школьные мастер-классы, саморучно приготовила все новогодние игрушки, сшила себе костюм елки, украсила все подъезды в доме, переодела соседских котов в сказочных героев, постоянно читает незнакомцам на улице стихи и вымогает подарки. В общем, выглядит все это так же страшно, как и звучит. Но ближе к 31 декабря Стрельца отпускает, и она вдруг понимает, что у нее уже кран давно протекает, а значит, пора мужа себе искать. И вуаля, в новогоднюю ночь она идет искать своего Деда Мороза. Режим Снегурочки-вамп, скажем мы вам, далеко не лучше того, что было еще утром.

Козерог

Козерожка портить праздник никому не собирается, а никому — это тем, кто ее заранее с днем рождения поздравил, подарки подарил и пообещал помочь прибраться. А те, кто с головой ушли в новогоднюю чуму, — сами виноваты, гореть вам от праздничных свечей. Козерог не просто испортит вам настроение в праздник своим постоянным занудством и напоминанием о том, что в этом году вы ничего не добились, но и Рождество прихватит с собой, чтобы вы возненавидели этот период так же, как и она.

Водолей

Барышня-Водолей уверена, что ее Новый год должен быть таким же, как показывают в американских романтических комедиях: красивым, веселым и обязательно с чудесами. И тот факт, что эмоции актеров и декарации — фикция, ее никоим образом не волнует. Водолей запряжет всех знакомых на праздничное убранство дома и совместную кулинарную вакханалию, а потом — уставших и готовых умереть — на веселое застолье. И, вылакав бытолочку «Российского», Водолей тащит всех на улицу — чудеса искать. И ведь не откажешь, потому что Водолей в гневе хуже Скорпиона. Не убъет, но очень знатно покалечит.

Рыбы

В преддверии праздника у Рыбок по какой-то неведомой причине руки вновь превращаются в плавники, ноги — в хвост, а мозг — в желе. И Рыбка, лежа на диване, кричит всем, что хочет веселый праздник, чудеса и много-много подарков. А что она для этого делать будет? Пф….лежать и радовать ваши глаза своей натурой. Праздник, как ни крути, близкие все равно организуют, а вот чудеса, что удивительно, в саму новогоднюю ночь у Рыбки происходят — она обязательно знакомится с новоиспеченным Нептуном, который и преподносит ей много-много подарков. Как так? Не спрашивайте, этот секрет Рыбки никому не раскрывают.