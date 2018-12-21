Пять универсальных комплиментов для мужчины

Можно взять пример с басенной лисы и подогревать чувства своего мужчины с помощью умелой лести. Это поможет отвлечь любимого от сыра (футбола, приятелей, компьютера) и притянуть его внимание к себе. Но не всякий комплимент хорош, ведь ваш мужчина не самовлюбленный дурак — грубая лесть его только насмешит. Зато есть и беспроигрышные варианты. Главное их достоинство — в том, что как минимум три из них в крепких отношениях будут чистой правдой.

К большой удаче женщин, стремящихся держать отношения со своими возлюбленными в тонусе, делегат от мужской части населения Мэтью Хасси готов протянуть руку помощи. Мэтью — специалист по отношениям, он ведет онлайн-тренинги на своем сайте howtogettheguy.com («Как заполучить парня»).

Вот какие комплименты Мэтью относит к категории того, что мужчины никогда не устанут слушать:

1. «Ты так сексуально выглядишь, когда готовишь»

Просто «ты так сексуально выглядишь» — это общие слова. А так вы словно подчеркиваете: «Я действительно ценю то, что ты для меня делаешь».

Наш комментарий: тем более что в мужчине, колдующем на кухне, действительно есть нечто невероятно волнующее и притягательное.

2. «Рядом с тобой я чувствую себя в безопасности»

Поощряйте его инстинкт защитника. Это сделает его вдвое более уверенным в себе.

Наш комментарий: кто сказал, что в век феминизма помнить о мужской природной роли неактуально? Теперь это актуальнее вдвойне.

3. «Мне нравится, как решительно ты добиваешься поставленных целей. Это очень привлекательная черта».

Таким образом вы не просто хвалите его достижения. Вы хвалите личностные черты, которые сделали их возможными. То есть вас волнует, какой он, а не то, насколько он в шоколаде.

Наш комментарий: теперь вместо «Ой, какая машинка!» говорим: «Надо же, ты мечтал о такой — и смог купить. Уважа-аю!» Как в фильме «Дневник памяти»: она пришла к нему не потому, что у него теперь был дом. А потому, что он смог воплотить свою мечту.

4. «Я говорю друзьям, как мне повезло, что у меня такой замечательный мужчина, как ты».

Если вы хвастаетесь им, это позволяет ему чувствовать себя исключительным. А кто ж не любит ощутить себя уникальным.

Наш комментарий: может работать непредсказуемым образом на людях с неадекватно заниженной самооценкой. Например: «Я сам собой не горжусь, и, если ты мной гордишься, прости — это заставляет меня сомневаться в твоих умственных способностях». Честно-честно, и такое доводилось слышать! Но это, конечно, исключения.

5. «Ты подкачался?»

Мужчинам не так часто делают комплименты об их физической форме, как женщинам. Скажите ему, что его занятия с гантелями (пробежки, подтягивания на турнике) приносят свои плоды. Он будет стараться вдвое больше, чтобы произвести на вас впечатление.

Наш комментарий: если, конечно, он и правда занимался. Или хотя бы встал вчера с дивана и выкинул хлам с антресолей.